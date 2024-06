Colapinto explica las claves para recuperarse y ser segundo en Barcelona

El argentino Franco Colapinto tuvo un gran viernes en el Circuito de Barcelona-Catalunya en el que rozó la pole position –fue tercero a solo seis milésimas-, pero el sábado no pudo ser competitivo en la carrera corta, donde terminó fuera de los puntos tras arrancar octavo.

Sin embargo, el piloto del equipo MP Motorsport tuvo un gran ritmo el domingo y alcanzó la segunda posición después de arrancar tercero, lo que significó su segundo podio en la F2 tras la victoria de Imola y el primero en una carrera larga de la categoría.

"Estoy muy contento. Por supuesto, estaría más contento con la victoria, pero me alegro por el equipo, hicieron un trabajo muy bueno. Ayer no teníamos mucho ritmo. Me quedé hasta muy tarde intentando entender por qué y qué hacer para hoy. Y funcionó", comenzó Colapinto a analizar la jornada en la conferencia de prensa posterior a la carrera.

"Creo que hicimos lo que teníamos que hacer, y demostramos que el ritmo de la clasificación y el ritmo de la carrera siguen estando ahí arriba. Creo que la clasificación era el punto principal que teníamos que mejorar y lo hicimos. En cuanto a mi ritmo de carrera, ya estaba bastante confiado y hoy demostré que todavía está ahí y es uno de los más rápidos. Así que eso es, creo que muy motivador para las próximas carreras", agregó.

Colapinto dijo que ganar hubiera sido especial en Barcelona para devolver el apoyo que recibió de la gran cantidad de fans argentinos que se acercaron al circuito durante el fin de semana español.

"Por supuesto, siempre querés más y más acá que hay tantos aficionados argentinos. Había tantos, tantos esperando esta mañana para venir a sacarse una foto y firmar autógrafos. Así que estoy muy agradecido por el apoyo que estoy recibiendo y por ver tantas banderas en cada una de las tribunas de Barcelona, es algo muy agradable de ver. Por supuesto, me encantaría ganar. Pero es lo que es. Es el segundo año consecutivo terminando segundo en la carrera principal en Barcelona, pero llegará, llegará pronto, espero".

El podio del domingo de la Fórmula 2 en Barcelona. Photo by: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Colapinto, al igual que Jak Crawford, ganador de la carrera, comenzó con los neumáticos blandos y luego cambió a los duros, mientras que el ecuatoriano-estadounidense llegó tercero después de usar la estrategia inversa desde el octavo puesto de salida.

Pese al gran ritmo que mostró Correa para avanzar en el orden y tomar el tercer lugar, el argentino aseguró que no estaba preocupado porque llegue a su posición.

"Juan venía muy rápido en las primeras vueltas, pero por supuesto, también yo había manejado con los blandos al principio de la carrera y sabía que no iban a durar para siempre. Así que seguía contando con eso, pero también miraba hacia delante e intentaba alcanzar a Jak todo lo que podía para intentar algo, pero él seguía muy lejos. Estaba gastando mis neumáticos, pero sí, mantenerme en esa posición era lo único que podíamos hacer en las últimas vueltas", explicó.

Al ser preguntado si su diferencia de ritmo entre el sábado y el domingo se debió a cambios en el coche o en su forma de conducir, Colapinto indicó que se trató "un poco de las dos cosas".

"El test (del mes pasado en Barcelona) fue muy diferente a la carrera de ayer, hacía tanto, tanto calor que lo que aprendimos en el test se esfumó por completo. Y tuvimos que, literalmente, encontrar una nueva ruta. Hicimos cambios en el coche, y también cambié cosas de mi manejo y nos acercamos en la puesta a punto y funcionó bien hoy".

"Creo que ayer podíamos haber gestionado mejor los neumáticos, ayer no fui rápido en toda la carrera, pero también empujaba en las zonas equivocadas y hoy lo arreglé, pero también con la ayuda del auto, que se adaptó un poco más a mí en las otras curvas, y podía gestionar lo que necesitaba y era mucho más fácil de controlar y también más fácil de atacar".

"Creo que ayer hicimos un buen trabajo como equipo tras la carrera para recuperar desde el ritmo lento que teníamos, porque estuve a un segundo en cada vuelta y ver hoy que teníamos el mejor ritmo es realmente agradable de ver", finalizó.