Colton Herta no disputa ninguna de las carreras de F2 en Madring

Colton Herta no ha disputado ninguna de las carreras en la ronda de Fórmula 2 de Madring.

El piloto de Hitech se accidentó y quedó fuera de la clasificación el viernes en el nuevo circuito de Madrid, cuando la parte trasera se le fue en la curva 19. Golpeó ambos muros, dañando la parte delantera, la trasera y el lado derecho de su coche.

Herta se retiró sucesivamente de ambas carreras, el sábado y el domingo, al parecer debido a que "no se sentía bien". No se hizo ningún comentario sobre su presencia o ausencia en las próximas rondas.

El expiloto de IndyCar decidió perseguir su sueño de la F1 con un rol de pruebas y desarrollo en Cadillac, pero no se hacía ilusiones de que su cambio a la F2 fuera a ser fácil.

Sin embargo, probablemente no esperaba tener tantas dificultades. Herta ha clasificado entre los 10 primeros solo una vez en 11 rondas y ha sumado 26 puntos en lo que va de temporada, 20 de ellos en las cinco primeras rondas.

En otras palabras, el progreso del estadounidense no ha sido evidente, y vivió posiblemente su peor fin de semana de la temporada en Monza, donde se accidentó dos veces. Son tres accidentes en sus últimas seis sesiones de F2.

Mientras tanto, su compañero en Hitech, Ritomo Miyata, finalmente consiguió su primera victoria en F2 en el 76º intento el sábado, mientras que su compatriota estadounidense Ugo Ugochukwu ganó el título de F3 de 2026 más temprano el domingo.

El protegido de Ferrari, Dino Beganovic, ganó la carrera principal de F2 con una actuación dominante desde la pole position.

El piloto júnior de Red Bull, Nikola Tsolov, sigue liderando el campeonato con 177 puntos, seguido por el piloto de la academia de Ferrari, Rafael Camara (170), y los pilotos de Alpine Gabriele Mini (153) y Alex Dunne (139).