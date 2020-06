Alesi teme una crisis de patrocinadores en la escalera a la F1

Debido a que la pandemia del coronavirus dejará un impacto financiero duradero en todos los niveles del deporte motor, Alesi está preocupado de que pueda haber ya consecuencias a corto plazo que podrían perturbar las etapas finales de la temporada 2020.

El francés, cuyo hijo Giuliano Alesi corre para HWA en la F2 este año, dice que los patrocinadores ya están mostrando signos de dudas, y que los eventos a puertas cerradas y la incertidumbre sobre el calendario no ayudan.

Hablando en exclusiva para Motorsport.com, Alesi dijo sobre la temporada que se avecina: "Va a ser terrible. Terrible. ¿Por qué? Porque, por supuesto, sabes que en nuestra categoría pagamos por correr. Tienes que pagar a los equipos y el precio en la F2 es muy, muy alto. Así que la mayoría de nosotros, la mayoría de los padres, todavía tenemos que pagar por ello".

"En mi caso estoy en la pista de carreras, llevo algunos patrocinadores, algunos socios al paddock de la F1, y ellos disfrutan del fin de semana con Giuliano. Mientras tanto, ven la F1".

"Pero eso va a terminar porque esta temporada todo (en los circuitos) va a ser sólo los pilotos y el equipo técnico. Así que ya me estoy enfrentando a algunos problemas. Los patrocinadores no están muy contentos de seguirlo, porque no tienen ninguna ventaja de estar en un auto de F2 y eso va a ser muy difícil".

Agregó: "Esta temporada, los pilotos que ya tienen algún patrocinio, los patrocinadores se retiran, ya han enviado las cartas y han dicho: 'ok, adiós, porque lo tendrás todo (el campeonato) en dos meses'.

"En estos dos meses, todos los deportes alrededor del mundo, comienzan al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál será el espacio para el F2 cuando haya Champions League, Serie A de fútbol italiano y luego la F1 y luego los sportscars todos juntos? Va a ser difícil".

Alesi espera que el órgano rector del deporte motor, la FIA, y los propietarios de derechos comerciales, Liberty, fueran conscientes de los problemas a los que podrían enfrentarse los jóvenes pilotos este año, ya que, según dijo, era especialmente difícil en las categorías inferiores porque los pilotos dependen mucho de los patrocinadores personales.

"La solución no la tengo", dijo. "Hemos visto para la F1 que hay un grupo muy fuerte y especialmente Ross Brawn y Jean Todt, ellos hicieron todo en el deporte motor para entender el mecanismo".

"Así que seguro que saben cómo reaccionar. Espero que sea lo suficientemente rápido para salvar esta temporada para los chicos".

Bruno Michel, jefe de la Fórmula 2 y la Fórmula 3, admite que la situación requerirá una atención "cuidadosa" debido a la dura actualidad financiera mundial, pero mantiene la esperanza de que se puedan hacer esfuerzos para que todos salgan adelante.

"Sabes, siempre hay problemas con los patrocinadores y los pilotos cada temporada", dijo. "Nunca he tenido una temporada en la que todo esté bien y todo el mundo haya pagado y todo sea perfecto".

"Probablemente este año va a ser un poco más difícil. Pero mientras no hayamos empezado a correr, es difícil (de predecir). Por lo que oigo de los equipos en este momento, no hay ningún piloto que no esté planeando comenzar, que es lo más importante".

"Después de eso, ¿cómo va a suceder en términos de pagos de presupuestos? Nosotros, por supuesto, seremos extremadamente cuidadosos en la forma en que estamos tratando con los equipos. Trataremos de entender exactamente cuáles son las situaciones".

Michel también tiene claro que sería un error dar a los patrocinadores una forma fácil de conseguir acuerdos de precio reducido, porque eso podría perjudicar a los equipos que necesitan financiación para ir a las carreras.

"No quiero que algunas personas tomen eso como una excusa para tratar de volver a discutir sus presupuestos con los equipos, porque eso tampoco será justo", dijo.

"Tenemos que encontrar algo que sea justo para todos: para los equipos, para los pilotos y para nosotros mismos. Tenemos que ser cuidadosos esta temporada, pero no preveo un problema mayor que el que tuvimos en el pasado cuando también tuvimos algunas temporadas difíciles".