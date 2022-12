Drugovich sorprendido de su dominio en la Fórmula 2 2022

Cargar reproductor de audio

El piloto de MP Motorsport sumó 265 puntos en 2022, con cinco victorias y 11 podios en su camino hacia el título.

Theo Pourchaire fue segundo con 164 puntos, mientras que Liam Lawson fue tercero con 149.

En su intervención en la entrega de premios de la FIA en Bolonia, Drugovich afirmó que había sido una "temporada increíble" que le había "abierto muchas puertas".

Días después de ganar el título en Monza, Drugovich fue anunciado como piloto reserva del equipo Aston Martin de Fórmula 1 para 2023 y primer miembro de su Programa de Desarrollo de Pilotos.

Drugovich dijo: "Ha sido una temporada increíble, es difícil de describir con palabras. Creo que lo hemos conseguido.

"El objetivo principal para mí era ganar, pero también quería ser muy regular y lo he conseguido, así que estoy muy contento con los resultados".

"Me ha abierto muchas puertas en el futuro".

Felipe Drugovich, MP Motorsport Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

A la pregunta de si le sorprendió el nivel de dominio con el que ganó el título, Drugovich añadió: "Sí, creo que sí.

"Al principio de la temporada estuve bastante bien, luego a mitad de temporada tuvimos una pequeña caída y perdimos un poco de puntos en comparación con nuestros competidores.

"Luego conseguimos recuperar muchos más al final, así que estoy muy contento y sí, me sorprendió bastante el rendimiento".

Drugovich ayudó a MP a conseguir sus primeros títulos de F2, y la escudería holandesa también se aseguró el campeonato de equipos con la ayuda de su compañero Clement Novalak.

El brasileño había pilotado para el equipo en su temporada de debut en la F2 en 2020, terminando noveno, antes de trasladarse a UNI-Virtuosi para 2021.

Pero tras un año decepcionante, en el que terminó octavo, Drugovich regresó a MP para 2022 y les ayudó a conseguir su mayor logro hasta la fecha.

En palabras de Drugovich: "Creo que después de mi segundo año en F2 no se suponía realmente que hiciera un tercer año, y recibí una llamada del equipo a finales de diciembre o algo así, que es normalmente cuando todo está hecho.

"Me preguntaron si quería unirme y realmente me lo pensé porque MP no había ganado nada antes de este año, así que me dije 'vale, quizá haya que ver'.

"Pero al final dije que sí porque me ayudaron mucho también en todos los sentidos, también económicamente que era lo principal, y conseguí hacer el trabajo.

"Así que creo que ha sido la mejor decisión que he tomado nunca".