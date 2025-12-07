Duerksen vuelve a ganar la carrera final de la F2 en Abu Dhabi

Joshua Duerksen cerró la temporada 2025 de la FIA Fórmula 2 nuevamente desde lo más alto del podio, al ganar la carrera larga de Yas Marina para AIX Racing.

Lo siguieron Roman Stanek, que aseguró el segundo puesto y ayudó a Invicta Racing a retener el título del Campeonato de Equipos, y Gabriele Minì, quien completó el podio para PREMA Racing en tercer lugar.

Con el apagón de las luces, Stanek mantuvo el liderazgo en la curva 1 mientras Dino Beganovic logró deslizarse por el interior de Leonardo Fornaroli para tomar el tercer puesto.

En la curva 5, eso se convirtió en segundo lugar cuando el sueco superó a Jak Crawford para continuar su impresionante primera vuelta. El piloto de DAMS Lucas Oil sufrió otro contratiempo, ya que recibió una penalización de detención y arranque de 10 segundos por no haber tenido los neumáticos montados dentro de la ventana asignada.

Un rebufo hacia la curva 9 le dio a Duerksen una oportunidad sobre Fornaroli, y el piloto de AIX superó a su rival de Invicta para tomar el cuarto puesto.

Crawford fue llamado al pitlane al final de la primera vuelta para cumplir su penalización, lo que promovió a Beganovic y Duerksen a los puestos segundo y tercero respectivamente.

El Safety Car se desplegó en la vuelta 2 después de un contacto entre Victor Martins y Alexander Dunne que dejó al piloto de Rodin Motorsport cruzado. Fue embestido por Cian Shields a la salida de la curva 7 y, como resultado, los tres quedaron fuera de carrera.

De regreso a la acción en la vuelta 6, las posiciones de punta se mantuvieron como estaban. Stanek y Beganovic hicieron sus paradas obligatorias al final de la vuelta 7, mientras que Duerksen permaneció en pista junto con Fornaroli, aunque el campeón estaba usando los medios desde la salida.

El poleman salió por delante de Beganovic, pero la diferencia era de menos de medio segundo al reincorporarse a la pista. Con un rebufo rumbo a la curva 5, el piloto de Hitech TGR pasó a Stanek para tomar el decimoquinto puesto en pista, mientras que AIX llamó a Duerksen para responder a esas paradas.

Una gran vuelta de entrada y una parada limpia devolvieron al paraguayo a pista por delante de Beganovic y Stanek, con un margen de dos segundos.

El Virtual Safety Car se desplegó en la vuelta 11 cuando Sebastián Montoya se detuvo antes de la curva 14 y necesitó ser retirado, y se convirtió en un Safety Car completo en la vuelta 12.

El Safety Car se retiró al inicio de la vuelta 15, dejando al nuevo líder, Fornaroli, intentando abrir un hueco sobre Duerksen, que encabezaba al grupo que ya había parado, en la novena posición.

Beganovic había estado en la lucha por la victoria, pero recibió una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pitlane.

En la vuelta 17, Lindblad volvió a situarse en el alerón trasero de Fornaroli. Un intento por el exterior de la curva 9 no terminó de funcionar, pero el dúo tenía una ventaja de 2.2 segundos sobre Richard Verschoor, que había subido al tercer lugar.

Fornaroli empezó a sentir la presión en la vuelta 21, cuando Lindblad lo superó, pero solo temporalmente, antes de que el piloto de Invicta recuperara la posición gracias al rebufo rumbo a la curva 9 para mantener el primer lugar.

En la vuelta 22, un intento de Lindblad en la curva 5 dejó a ambos lado a lado camino a la curva 9 nuevamente, y esta vez finalmente pudo completar el adelantamiento para tomar el liderato.

Crawford continuaba su remontada y superó a Fornaroli en la curva 5 en la vuelta 24. DRS para el campeón le devolvió la posición en la curva 9. El estadounidense concretó su maniobra dos vueltas más tarde para tomar el segundo puesto en pista en la curva 5.

A tres vueltas del final, Lindblad fue llamado para su parada obligatoria, seguido por Fornaroli, reincorporándose en los puestos 12 y 13 respectivamente.

Crawford y Verschoor hicieron lo propio en la vuelta siguiente, entregando el liderazgo de la carrera a Duerksen. El piloto de DAMS volvió a pista emparejado con Lindblad, pero con neumáticos ya en temperatura, el vencedor de la carrera sprint pudo quedarse con la posición.

Después de su podio del sábado, Duerksen sumó dos victorias consecutivas en Yas Marina, ganando la carrera larga por segundo año consecutivo.