Duerksen vuelve a ganar en la F2 en Monza y León completa el podio

Joshua Duerksen volvió a subir a lo más alto del podio en Monza. El piloto paraguayo de Invicta Racing se impuso en la Feature Race de Fórmula 2 y completó un fin de semana perfecto en Italia, después de haber ganado también la carrera Sprint del sábado. Con este triunfo, Duerksen alcanzó su octava victoria en la categoría, igualando el récord de triunfos, y sumó su cuarto éxito de la temporada 2026.

Duerksen tomó el liderazgo en la primera vuelta y protagonizó una intensa batalla por la primera posición con su compañero de equipo, Rafael Câmara, durante los primeros giros. El brasileño llegó a recuperar el primer lugar en la cuarta vuelta, pero el paraguayo respondió inmediatamente y volvió a colocarse al frente. Ambos Invicta Racing mantuvieron el control de la carrera hasta la ventana de paradas obligatorias, en la que Duerksen fue el primero en ingresar a boxes. Câmara continuó en pista durante dos vueltas más antes de realizar su detención.

Una vez completadas las paradas, Duerksen recuperó el liderazgo y comenzó a construir una ventaja sobre sus rivales. La carrera tuvo un momento decisivo tras la aparición del Safety Car por un despiste de Colton Herta en la Parabólica, pero el paraguayo realizó un excelente reinicio y conservó la primera posición. Câmara quedó bajo presión de Alexander Dunne, aunque el piloto de Rodin Motorsport cometió un bloqueo en la primera curva y perdió posiciones, lo que permitió a Noel León avanzar al tercer puesto.

En las vueltas finales, Câmara se acercó peligrosamente a su compañero y llegó a quedar a apenas tres décimas de segundo de Duerksen. El brasileño presionó hasta el último giro, pero no encontró una oportunidad para superar al paraguayo, que cruzó la bandera a cuadros en primera posición para completar el doblete en Monza.

Câmara terminó segundo y sumó puntos importantes para el campeonato, mientras que Noel León volvió a demostrar su gran momento de forma. El piloto de Campos Racing completó el podio y consiguió otro resultado destacado después de una carrera en la que avanzó posiciones y aprovechó los problemas de sus rivales. Alexander Dunne finalizó cuarto y Ritomo Miyata cerró los cinco primeros.

Duerksen, por lo tanto, se marcha de Monza con dos victorias en dos carreras y como uno de los grandes protagonistas del fin de semana de Fórmula 2. El paraguayo ya acumula ocho triunfos en la categoría y cuatro en la temporada 2026, mientras que León volvió a estar entre los tres mejores para confirmar su buen presente.