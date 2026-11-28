Crónica de carrera

FIA F2 Losail

Durksen y León logran podio en la sprint de F2 en Qatar 2026; Villagómez en los puntos

Joshua Durksen y Noel León consiguieron podio en la carrera corta en Lusail. Rafael Villagómez rescató el último punto.

Luis Ramírez

Publicado: 28 nov 2026, 17:30

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Martinius Stenshorne, Joshua Durksen y Noel León

Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Martinius Stenshorne se llevó la victoria en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Lusail, en una competencia marcada por dos intervenciones del coche de seguridad y un doble podio latinoamericano protagonizado por el paraguayo Joshua Dürksen, quien finalizó segundo, y el mexicano Noel León, tercero.

Cuando los semáforos se apagaron, Stenshorne defendió el liderato de Dürksen quien ascendió al segundo luego de un rápido adelantamiento sobre Freddie Slater que se ubicaba tercero, seguido de cerca por León y Nikola Tsolov, favorito ahora por el campeonato ante la salida de Rafael Camara a la Fórmula 1.

Por su parte, el mexicano Rafael Villagómez se acomodó dentro de los diez primeros en el décimo puesto, el colombiano Sebastián Montoya marchaba en la decimoquinta plaza y el chileno Nico Pino, en su debut dentro de la categoría, rodaba en la posición 21.

Durante los primeros giros, Dürksen mantuvo la presión sobre el puntero sin permitir que abriera una brecha importante. Detrás, León sostuvo una defensa sólida ante los ataques de Tsolov para conservar el cuarto lugar, mientras Montoya cedía terreno frente a su compañero en DAMS, Dino Beganovic, y Kush Maini.

La primera neutralización llegó en la vuelta 6 tras la detención en pista del monoplaza de Mari Boya, lo que obligó a la salida del Safety Car. En ese mismo momento, dirección de carrera impuso una penalización de stop and go a Nico Pino por no respetar su cajón en la formación de salida.

La acción se reanudó en el noveno giro. Slater sufrió una salida de pista y John Bennett hizo un trompo, incidentes que permitieron a León escalar hasta el tercer puesto por detrás de Stenshorne y Dürksen. En esa misma secuencia, Villagómez avanzó hasta la octava posición.

Un giro después, en la vuelta 11, el coche de seguridad volvió a intervenir luego de que Bennett quedara detenido en la entrada del pit lane. Tras el segundo reinicio en la vuelta 13, Stenshorne controló el ritmo escoltado por Dürksen y León en zona de podio, con Tsolov y Ugo Ugochukwu, quien hacía su debut en la Fórmula 2 tras ganar el título de la Fórmula 3, completaban los cinco primeros.

En la parte media, Oliver Goethe superó a Villagómez por el octavo lugar en la vuelta 14. Sin embargo, el mexicano de Van Amersfoort Racing recuperó esa plaza en el giro 18 después de que su compañero Ugochukwu hiciera un trompo al intentar adelantar a Tsolov por el cuarto puesto.

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Sin más cambios, Stenshorne cruzó la meta en el primer lugar tras 23 giros. Joshua Dürksen aseguró el segundo escalón del podio y Noel León completó el tercero para sellar el 2-3 latino en Lusail. Tsolov concluyó cuarto y Rafael Villagómez rescató el último punto disponible al finalizar octavo.

Sebastián Montoya cruzó la bandera a cuadros en el puesto 14 y Nico Pino cerró su debut en la 17ª posición.

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