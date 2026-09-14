La F2 agrega una carrera para Bakú y anticipa lo que podría suceder con la F1 en Medio Oriente

El campeonato de Fórmula 2 ha anunciado cambios para su próxima cita de la temporada, en Bakú. Una decisión inusual y tardía, que evidentemente hace saltar las alarmas en un contexto en el que el final de temporada en Fórmula 1 sigue siendo incierto, con unos Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi que podrían no celebrarse según lo previsto debido a la situación geopolítica especialmente tensa en Oriente Medio.

En la práctica, lo que los organizadores del campeonato de F2 anunciaron este lunes, a diez días del Gran Premio de Azerbaiyán donde correrá la antesala de la Fórmula 1, es un fin de semana doble, ya que habrá una sesión de clasificación y una carrera principal adicionales respecto al formato habitual.

"Como la Fórmula 2 es la única categoría de apoyo del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, hemos decidido, junto con los promotores, ofrecer un fin de semana de F2 XXL, con una sesión de entrenamientos libres, dos sesiones de clasificación, una carrera sprint y dos carreras principales", confirma Bruno Michel, CEO de la F2.

"Es el único fin de semana en el que el calendario nos permite añadir estas sesiones, lo que permitirá aumentar aún más el nivel de espectáculo para el público presente en el circuito y para todos nuestros aficionados. El circuito urbano de Bakú siempre nos ofrece carreras increíbles, y por tanto estamos muy contentos de hacer que la 12ª ronda de nuestra temporada sea especialmente única."

El final del calendario de F1 todavía no está definido... Photo by: Federico Basile

Los organizadores, sin embargo, no precisan por qué razón exacta se ha decidido ampliar la cita de Bakú, pero es difícil no ver en ello -aunque sin poder afirmarlo- una manera de prepararse para la cancelación o la remodelación de algunas pruebas de final de año y compensarlas, más aún teniendo en cuenta que el programa de la Fórmula 3 se ha reajustado de forma similar en Madrid, con la incorporación de una carrera para compensar la cancelación de Sakhir.

"Las dos últimas rondas de la temporada, en Qatar y Abu Dhabi, retomarán el formato habitual del fin de semana, con una sesión de entrenamientos libres seguida de una sesión de clasificación, una carrera sprint y una carrera principal", afirma la F2 en su comunicado. Una verdad hoy, pero que podría verse rápidamente cuestionada en función de las decisiones de la F1 para el final de temporada.

La FIA y la F1 deben decidir antes de final de mes sobre el cierre del calendario 2026, mientras que un Gran Premio de Bahréin trasladado a Sepang, en Malasia, ya fue añadido a principios de octubre. Entre las opciones mencionadas recientemente, se ha planteado la posibilidad de cancelar los dos desplazamientos a Qatar y Abu Dhabi y viajar a Imola a finales de noviembre.

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