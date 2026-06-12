F2 Barcelona 2026: Durksen 2°, Villagómez 5°, Varrone 7° y León con la pole para la sprint

La sesión de clasificación de la Fórmula 2 en el Circuit de Barcelona-Catalunya dejó un saldo positivo para el automovilismo latinoamericano. Los dos coches del equipo Invicta se posicionaron en las dos primeras plazas, con Rafael Câmara con la pole para la carrera del domingo con un tiempo de 1:24.810 donde estará acompañado en la primera fila por su compañero Joshua Dürksen.

Dürksen firmó una actuación sólida al quedarse con el segundo mejor registro de la sesión con un tiempo de 1:24.945, situándose a tan solo 0.135 segundos de su compañero de equipo y asegurando una primera línea de parrilla completamente sudamericana. Por detrás de los líderes se ubicaron el irlandés Alex Dunne (Rodin Motorsport) en la tercera posición con un tiempo de 1:25.035, y el italiano Gabriele Minì (MP Motorsport) en el cuarto lugar con una marca de 1:25.144.

El mexicano Rafael Villagómez, de Van Amersfoort Racing, completó una de sus mejores clasificaciones de la temporada al detener el crono en 1:25.183, un registro que le otorgó la quinta posición. Justo detrás de él finalizó el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing) en el sexto lugar con un tiempo de 1:25.222, seguido muy de cerca por el argentino Nicolás Varrone, quien metió al segundo coche de Van Amersfoort Racing en la séptima plaza al registrar 1:25.237.

Las últimas posiciones del selecto grupo de los diez mejores quedaron en manos del estadounidense Colton Herta (Hitech TGR), octavo con un tiempo de 1:25.240, y del indio Kush Maini (ART Grand Prix), noveno con 1:25.264. El encargado de cerrar el 'Top 10' fue el mexicano Noel León (Campos Racing), quien cronometró 1:25.265, asegurando la pole position inversa para la carrera del sábado.

El colombiano Sebastián Montoya (PREMA Racing) lo hará desde el casillero número 20 con un registro de 1:25.879.

Resultados de la clasificación Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 R. Câmara Invicta Racing 1 7 1'24.810 197.679 2 J. Duerksen Invicta Racing 2 9 +0.135 1'24.945 0.135 197.365 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 8 +0.225 1'25.035 0.090 197.156 4 G. Minì MP Motorsport 9 8 +0.334 1'25.144 0.109 196.904 5 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 9 +0.373 1'25.183 0.039 196.813 6 N. Tsolov Campos Racing 6 6 +0.412 1'25.222 0.039 196.723 7 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 9 +0.427 1'25.237 0.015 196.689 8 C. Herta Hitech Racing 4 10 +0.430 1'25.240 0.003 196.682 9 K. Maini ART Grand Prix 16 8 +0.454 1'25.264 0.024 196.626 10 N. León Campos Racing 5 9 +0.455 1'25.265 0.001 196.624 11 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +0.598 1'25.408 0.143 196.295 12 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 11 +0.608 1'25.418 0.010 196.272 13 R. Miyata Hitech Racing 3 7 +0.633 1'25.443 0.025 196.215 14 L. Van Hoepen Trident 24 8 +0.711 1'25.521 0.078 196.036 15 O. Goethe MP Motorsport 10 11 +0.725 1'25.535 0.014 196.003 16 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 10 +0.764 1'25.574 0.039 195.914 17 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 10 +0.766 1'25.576 0.002 195.910 18 E. Jr. AIX Racing 20 9 +0.854 1'25.664 0.088 195.708 19 J. Bennett Trident 25 8 +0.926 1'25.736 0.072 195.544 20 S. Montoya Prema Powerteam 11 8 +1.069 1'25.879 0.143 195.218 21 M. Boya Prema Powerteam 12 8 +1.209 1'26.019 0.140 194.901 22 C. Shields AIX Racing 21 11 +1.438 1'26.248 0.229 194.383