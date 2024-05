F2 Imola: Bortoleto logra la pole, Colapinto y Duerksen en el top 10

Cuando los pilotos de Fórmula 2 esperaban el inicio de la calificación en Imola, el semáforo permanecía en rojo. De hecho, el control de carrera informó de un retraso de cinco minutos. El motivo del retraso no estaba claro, pero una vez liberada la pista, enseguida se llenó de competidores con prácticamente toda la parrilla optando por marcar un tiempo de vuelta temprana. Entre ellos se encontraba el líder del campeonato, Zane Maloney, que fue uno de los primeros en salir a la pista italiana. Richard Verschoor también se dejó ver desde el principio.

No todos empezaron la sesión de forma impecable. Pepe Martí , por ejemplo, tuvo una salida en los primeros compases. El Red Bull junior español pasó por la chicane demasiado rápido, perdió el control del coche y apenas pudo mantener su monoplaza del equipo Campos lejos del muro. Pudo continuar su camino relativamente ileso. Sin embargo, no pudo hacer una vuelta rápida. Franco Colapinto también se salió de la pista. El piloto de MP Motorsport no tocó los neumáticos por poco, pero pudo continuar ileso.

Tras las primeras vueltas rápidas, Gabriel Bortoleto se hizo con la pole. El brasileño también había sido el más rápido en los entrenamientos libres y logró mantener esa tendencia. Maloney registró el segundo mejor tiempo, manteniendo a Isack Hadjar justo detrás. Detrás de ellos, fueron sorprendentemente los pilotos de AIX Joshua Dürksen y Taylor Barnard quienes se situaron en P4 y P5. AIX es el único equipo sin puntos hasta el momento y un buen resultado en clasificación sería más que bienvenido. Richard Verschoor estaba bien situado en el Sector 1, pero luego perdió algo de terreno. Tras su primera vuelta rápida, se situó octavo en la tabla de tiempos.

La segunda vuelta rápida fue decisiva

Con unos 12 minutos en el reloj, los pilotos decidieron salir a pista por segunda vez con neumáticos frescos. Victor Martins se quedó en boxes. El francés había rebotado con bastante fuerza contra el bordillo en su vuelta rápida, provocando la rotura de algo en la suspensión. Su ART permaneció mucho tiempo en boxes.

Finalmente, Bortoleto se hizo con la pole. En un principio, el brasileño parecía tener que compartir la primera fila de la parrilla con Bearman, pero este último tuvo que ceder su tiempo y abandonó por completo. Lo mismo le ocurrió a Antonelli, que por tanto tiene que empezar ambas carreras desde la P21. Poco después, los límites de la pista se sucedieron, haciendo perder tiempo a un piloto tras otro. Antonelli, por ejemplo, pudo remontar hasta la 18ª posición.

Sin embargo, Hadjar mantuvo su coche dentro de las líneas y se hizo con la segunda posición de salida. Dürksen también aprovechó y consiguió hacerse con la tercera posición de salida para AIX, lo que supone una proeza sin precedentes. Maloney y Roman Stanek terminaron cuarto y quinto, justo por delante de Enzo Fittipaldi. Dennis Hauger registró el séptimo tiempo, mientras que Martí ascendió a P8 tras su casi accidente. Verschoor y Colapinto completaron el top-ten.

El sábado a las 14.15h empieza la carrera al sprint en Imola.

Resultados completos clasificación Fórmula 2 Imola