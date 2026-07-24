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Crónica de clasificación
FIA F2 Hungaroring

FIA F2 Hungría: León y Durksen 3° y 4° para la carrera del domingo, Montoya pole para la sprint

Noel León y Joshua Durksen hicieron una clasificación destacada en el Hungaroring. Sebastián Montoya tendrá la posición de privilegio el sábado.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Sebastián Montoya, PREMA Racing

Sebastián Montoya, PREMA Racing

Foto de: Clive Mason/Getty Images

La carrera feature de la FIA Fórmula 2 en Hungría tendrá una segunda fila completamente latinoamericana con el mexicano Noel León y el paraguayo Joshua Durksen compartiendo la hilera tras la sesión de clasificación de este viernes.

El piloto indio Kush Maini saltó en su último intento para tomar la pole position con n registro de 1m29.896s para derrotar el tiempo del brasileño Rafael Camara quien estaba en la posición de privilegio momentánea. El sudamericano y quien ahora suena como candidato a Haas en la F1 para 2027 quedó a 0.117s de la cima.

El mexicano Noel León quedó a solo 0.195s de la pole mientras que Durksen se posicionó a 0.210s. Tasanapol Inthraphuvasak se quedó con el top cinco para la carrera principal.

Nikola Tsolov, otro de los contendientes por el campeonato y también prospecto a subir a la Fórmula 1, arrancará séptimo por detrás de Laurens Van Hoepen.

La pole position invertida quedó en manos del colombiano Sebastián Montoya al posicionarse décimo a medio segundo de lo realizado por Maini. Dino Beganovic y Gabriele Mini se situaron octavo y noveno y serán tercero y segundo para la sprint, respectivamente.

El mexicano Rafael Villágomez arrancará las dos competencias desde el puesto 12 mientras que su compañero en el equipo VAR, el argentino Nico Varrone, será décimo sexto.

Colton Herta, quien sigue buscando la super licencia de la F1 y para ello debe quedar dentro de los ocho primeros del campeonato, finalizó 18 a más de un segundo del tiempo de referencia.

La clasificación de la F3:

Q

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1 India K. Maini ART Grand Prix 16 9

1'28.896

   177.416
2
R. Câmara Invicta Racing
 1 10

+0.117

1'29.013

 0.117 177.183
3
N. León Campos Racing
 5 8

+0.195

1'29.091

 0.078 177.027
4
J. Duerksen Invicta Racing
 2 10

+0.210

1'29.106

 0.015 176.998
5
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 10

+0.311

1'29.207

 0.101 176.797
6
L. Van Hoepen Trident
 24 12

+0.374

1'29.270

 0.063 176.673
7
N. Tsolov Campos Racing
 6 9

+0.417

1'29.313

 0.043 176.587
8
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 9

+0.423

1'29.319

 0.006 176.576
9
G. Minì MP Motorsport
 9 12

+0.445

1'29.341

 0.022 176.532
10 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 12

+0.567

1'29.463

 0.122 176.291
11
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 13

+0.570

1'29.466

 0.003 176.285
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 8

+0.615

1'29.511

 0.045 176.197
13
O. Goethe MP Motorsport
 10 13

+0.689

1'29.585

 0.074 176.051
14
J. Bennett Trident
 25 12

+0.895

1'29.791

 0.206 175.647
15 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 13

+0.908

1'29.804

 0.013 175.622
16
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 9

+0.933

1'29.829

 0.025 175.573
17
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 13

+0.939

1'29.835

 0.006 175.561
18 United States C. Herta Hitech Racing 4 12

+1.028

1'29.924

 0.089 175.388
19
C. Shields AIX Racing
 21 13

+1.135

1'30.031

 0.107 175.179
20
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 9

+1.178

1'30.074

 0.043 175.096
21 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 9

+1.212

1'30.108

 0.034 175.029
22
M. Boya Prema Powerteam
 12 13

+1.513

1'30.409

 0.301 174.447
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