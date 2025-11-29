Todos los campeonatos

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Crónica de carrera
FIA F2 Losail

F2 Qatar 2025: Durksen y Villagómez podio en la sprint, Montoya cuarto

Joshua Durksen y Rafael Villagómez lograron podio en la sprint en Qatar, mientras Sebastián Montoya finalizó cuarto.

Editado:
Joshua Durksen, AIX Racing, Dino Beganovic, Hitech TGR

Joshua Durksen, AIX Racing, Dino Beganovic, Hitech TGR

Foto de: Andrew Ferraro / LAT Images via Getty Images

Richard Verschoor se llevó la victoria en la carrera sprint de Qatar de la Fórmula 2, penúltima ronda del campeonato, una competencia donde los latinos tuvieron una actuación destacada con Joshua Durksen consiguiendo el segundo puesto, esto mientras Rafael Villagómez y Sebastián Montoya finalizaron tercero y cuarto. 

La complicada pista de Qatar tuvo pocas acciones una vez que la competencia pasó de los primeros giros. En la arrancada, Durksen reaccionó perfecto para colocarse detrás de Verschoor, esto mientras que el mexicano Villagómez intentó atacar por el exterior y luego por el interior, para finalmente colocarse en cuarto detrás de Nikola Tsolov, recién ascendido de la Fórmula 3.

Durksen intentó acercarse a Verschoor en el resto de la carrera, pero el holandés mantuvo una diferencia para impedir el DRS del paraguayo, quien a su vez estaba protegido por una buena diferencia de Tsolov.

El paraguayo logró su sexto podio de la temporada y el cuarto de las últimas cinco carreras luego de una primera mitad complicada después de su victoria en la apertura en Australia.

Montoya atacó en diversas ocasiones a Villagómez y, aunque en una de ellas el mexicano perdió el control del coche logró recuperarlo para mantenerse por delante del colombiano. Ambos neutralizaron los ataques del irlandés Alex Dunne aunque el final les tendría deparada una sorpresa.

Un reinicio tras un safety car a una vuelta del final de la carrera provocado por un trompo de Cian Shields permitió a Villagómez lanzarse al ataque de Tsolovo. El duelo fue lado a lado y el protegido de Red Bull tuvo que ceder la posición ante el mexicano, en una maniobra que podría quedar bajo investigación por parte de control de carrera.

Montoya ascendió al cuarto, mientras Tsolov finalizó décimo.

El líder del campeonato, Leonardo Fornaroli finalizó en la sexta posición. El segundo de la general, Jack Crawford resultó octavo.  

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo Juan Pablo Montoya asume la culpa por la multa a Sebastián

Comentarios destacados

Últimas noticias

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Leclerc, noche de pesadilla: Normalmente soy optimista, hoy no. El SF-25 es lento
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Gasly explica el cambio que logró con Alpine en el GP de Qatar de F1
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
La debacle de Ferrari F1 en Qatar deja sin palabras a Hamilton y Leclerc
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Qatar
Piastri tras la pole en Qatar: "¿Todo o nada? Así me siento en este momento"

Contáctenos

© 2025 Motorsport Network Todos los derechos reservados.

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

Edición

Latinoamérica Latinoamérica
Filtros