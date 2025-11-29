Richard Verschoor se llevó la victoria en la carrera sprint de Qatar de la Fórmula 2, penúltima ronda del campeonato, una competencia donde los latinos tuvieron una actuación destacada con Joshua Durksen consiguiendo el segundo puesto, esto mientras Rafael Villagómez y Sebastián Montoya finalizaron tercero y cuarto.

La complicada pista de Qatar tuvo pocas acciones una vez que la competencia pasó de los primeros giros. En la arrancada, Durksen reaccionó perfecto para colocarse detrás de Verschoor, esto mientras que el mexicano Villagómez intentó atacar por el exterior y luego por el interior, para finalmente colocarse en cuarto detrás de Nikola Tsolov, recién ascendido de la Fórmula 3.

Durksen intentó acercarse a Verschoor en el resto de la carrera, pero el holandés mantuvo una diferencia para impedir el DRS del paraguayo, quien a su vez estaba protegido por una buena diferencia de Tsolov.

El paraguayo logró su sexto podio de la temporada y el cuarto de las últimas cinco carreras luego de una primera mitad complicada después de su victoria en la apertura en Australia.

Montoya atacó en diversas ocasiones a Villagómez y, aunque en una de ellas el mexicano perdió el control del coche logró recuperarlo para mantenerse por delante del colombiano. Ambos neutralizaron los ataques del irlandés Alex Dunne aunque el final les tendría deparada una sorpresa.

Un reinicio tras un safety car a una vuelta del final de la carrera provocado por un trompo de Cian Shields permitió a Villagómez lanzarse al ataque de Tsolovo. El duelo fue lado a lado y el protegido de Red Bull tuvo que ceder la posición ante el mexicano, en una maniobra que podría quedar bajo investigación por parte de control de carrera.

Montoya ascendió al cuarto, mientras Tsolov finalizó décimo.

El líder del campeonato, Leonardo Fornaroli finalizó en la sexta posición. El segundo de la general, Jack Crawford resultó octavo.