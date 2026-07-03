FIA F2 Silverstone: Durksen y Villagómez en el top 10; Montoya, León y Varrone dentro de los 20
Joshua Durksen y Rafael Villagómez fueron los mejores de la armada latinoamericana en la clasificación de la F2 en Silverstone.
Joshua Durksen, Invicta Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
El brasileño Rafael Câmara se adjudicó su tercera pole position en la Fórmula 2, ahora en el trazado de Silverstone, donde se impuso por delante del piloto irlandés Alex Dunne, separados por dos décimas de segundo, esto mientras que los latinos tendrán posibilidad en la carrera sprint del sábado.
Câmara detuvo el reloj en 1:39.690, siendo el único piloto de la parrilla capaz de romper la barrera del 1:40 en su tanda definitiva con neumáticos blandos.
El paraguayo Joshua Durksen, coequipero del poleman en Invicta Racing se posicionó en el séptimo casillero con un tiempo de 1:40.309. Apenas una milésima por detrás apareció el mexicano Rafael Villagómez (Van Amersfoort Racing), quien con una marca de 1:40.328 amarró la octava plaza. El mexicano arrancará tercero en la carrera corta seguido por el sudamericano en la segunda fila.
Más atrás en el clasificador, el colombiano Sebastián Montoya (PREMA Racing) se ubicó en la decimocuarta posición con un tiempo de 1:40.529, seguido muy de cerca por el regiomontano Noel León (Campos Racing) en el puesto 16.
El argentino Nico Varrone culminó en el escalón 19.
Durante la tanda, tanto Montoya como León se vieron complicados para encontrar el ritmo. El mexicano había logrado la pole en la carrera pasada en Silverstone, aunque ahora no estuvo en el ritmo para poder pelear por estar en el top 10.
En el campeonato, León es quinto del clasificador con 62 puntos, mientras que Montoya es 11° con 28 unidades, dos puestos por delante de Durksen quien suma 23 puntos. Villagómez logró su primer podio en Spielberg al conseguir el tercer escaño.
El italiano Gabriele Mini, puntero del campeonato, arrancará primero en la carrera sprint al finalizar décimo de la sesión.
Q
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|11
|
1'39.690
|212.735
|2
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|11
|
+0.201
1'39.891
|0.201
|212.307
|3
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|10
|
+0.202
1'39.892
|0.001
|212.305
|4
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|11
|
+0.277
1'39.967
|0.075
|212.146
|5
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|10
|
+0.282
1'39.972
|0.005
|212.135
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|11
|
+0.553
1'40.243
|0.271
|211.561
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|11
|
+0.619
1'40.309
|0.066
|211.422
|8
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|12
|
+0.638
1'40.328
|0.019
|211.382
|9
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|10
|
+0.672
1'40.362
|0.034
|211.311
|10
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|11
|
+0.692
1'40.382
|0.020
|211.268
|11
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|12
|
+0.771
1'40.461
|0.079
|211.102
|12
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|10
|
+0.780
1'40.470
|0.009
|211.083
|13
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|12
|
+0.796
1'40.486
|0.016
|211.050
|14
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|11
|
+0.839
1'40.529
|0.043
|210.960
|15
|C. Herta Hitech Racing
|4
|12
|
+0.849
1'40.539
|0.010
|210.939
|16
|
N. León Campos Racing
|5
|12
|
+0.857
1'40.547
|0.008
|210.922
|17
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|12
|
+0.858
1'40.548
|0.001
|210.920
|18
|
J. Bennett Trident
|25
|13
|
+0.862
1'40.552
|0.004
|210.911
|19
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|12
|
+0.891
1'40.581
|0.029
|210.850
|20
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|12
|
+0.945
1'40.635
|0.054
|210.737
|21
|E. Jr. AIX Racing
|20
|11
|
+1.092
1'40.782
|0.147
|210.430
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|13
|
+1.282
1'40.972
|0.190
|210.034
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