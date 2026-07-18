FIA F2 Spa: Durksen se lleva la victoria en la sprint ante complicaciones del resto de la armada latina
Joshua Durksen regresó a la victoria dentro de la FIA Fórmula 2 con una sólida actuación en la carrera sprint.
Joshua Durksen, Invicta
Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
El piloto paraguayo Joshua Duerksen se adjudicó la victoria en la carrera sprint de Spa-Francorchamps de la Fórmula 2, significando su segundo triunfo de la temporada y el tercero consecutivo para la escudería Invicta Racing en este trazado. El sudamericano resistió los embates finales tras un relanzamiento de coche de seguridad para cruzar la meta por delante de Martinius Stenshorne y Dino Beganovic.
Sebastián Montoya, quien arrancó desde la pole position, ejecutó una arrancada sólida para sostener el liderato en la primera curva sobre Stenshorne. Sin embargo, el ritmo del colombiano comenzó a decaer debido a bloqueos de neumáticos y la falta de DRS, lo que permitió que Duerksen lo adelantara por la segunda plaza en la recta de Kemmel. A partir de ese momento, la carrera de Montoya se desmoronó drásticamente hasta la última vuelta, donde fue sorprendido por sus rivales tras correrse de largo, cayendo hasta el noveno puesto y fuera de la zona de puntos.
Duerksen mostró una madurez impecable en la gestión de sus neumáticos súper blandos. El paraguayo esperó el momento ideal para lanzar su ataque sobre Stenshorne, tomando el liderato definitivo en la zona de Les Combes antes de las interrupciones.
Joshua Durksen, Invicta
Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
“Finalmente de regreso en el podio, finalmente otra victoria. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí, pero hemos seguido trabajando duro y nunca nos rendimos. Finalmente tuvimos el ritmo y tuvimos la oportunidad de estar aquí, así que estoy súper feliz y súper agradecido”, externó el ganador.
“Tuvimos una muy buena salida directo al tercer puesto, luego estuve peleando con Montoya, pude adelantarlo, y luego también con Martinius; el DRS es muy poderoso. Tan pronto como estuve en el primer lugar, intenté crear una brecha para salir de la zona de DRS, y fue una carrera muy agradable, el coche se sintió bien, yo me sentía bien y, de alguna manera, todo encajó hoy”, concluyó el sudamericano quien fue el único de los latinos en la zona de los puntos.
Carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|18
|
41'53.482
|180.395
|10
|2
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|18
|
+0.606
41'54.088
|0.606
|180.351
|8
|1
|3
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|18
|
+1.273
41'54.755
|0.667
|180.303
|6
|4
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|18
|
+1.798
41'55.280
|0.525
|180.266
|5
|5
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|18
|
+3.357
41'56.839
|1.559
|180.154
|4
|6
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|18
|
+4.054
41'57.536
|0.697
|180.104
|3
|7
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|18
|
+4.607
41'58.089
|0.553
|180.065
|2
|8
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|18
|
+5.173
41'58.655
|0.566
|180.024
|1
|9
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|18
|
+5.867
41'59.349
|0.694
|179.975
|10
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|18
|
+6.236
41'59.718
|0.369
|179.948
|11
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|18
|
+6.688
42'00.170
|0.452
|179.916
|12
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|18
|
+7.141
42'00.623
|0.453
|179.884
|13
|C. Herta Hitech Racing
|4
|18
|
+7.524
42'01.006
|0.383
|179.856
|14
|E. Jr. AIX Racing
|20
|18
|
+8.057
42'01.539
|0.533
|179.818
|15
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|18
|
+8.222
42'01.704
|0.165
|179.806
|1
|16
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|18
|
+8.812
42'02.294
|0.590
|179.764
|17
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|18
|
+19.066
42'12.548
|10.254
|179.037
|1
|nc
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|14
|
+4 Vueltas
42'04.001
|4 Vueltas
|139.683
|1
|dnf
|
J. Bennett Trident
|25
|12
|
+6 Vueltas
26'00.116
|2 Vueltas
|193.660
|Accidente
|dnf
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|11
|
+7 Vueltas
24'56.739
|1 Vuelta
|185.015
|1
|Retirada
|dnf
|
N. León Campos Racing
|5
|6
|
+12 Vueltas
12'55.679
|5 Vueltas
|194.471
|1
|Retirada
|dnf
|
C. Shields AIX Racing
|21
|5
|
+13 Vueltas
10'23.604
|1 Vuelta
|201.462
|Accidente
|Ver los resultados completos
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