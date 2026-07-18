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Crónica de carrera
FIA F2 Spa-Francorchamps

FIA F2 Spa: Durksen se lleva la victoria en la sprint ante complicaciones del resto de la armada latina

Joshua Durksen regresó a la victoria dentro de la FIA Fórmula 2 con una sólida actuación en la carrera sprint.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Joshua Durksen, Invicta

Joshua Durksen, Invicta

Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

El piloto paraguayo Joshua Duerksen se adjudicó la victoria en la carrera sprint de Spa-Francorchamps de la Fórmula 2, significando su segundo triunfo de la temporada y el tercero consecutivo para la escudería Invicta Racing en este trazado. El sudamericano resistió los embates finales tras un relanzamiento de coche de seguridad para cruzar la meta por delante de Martinius Stenshorne y Dino Beganovic.

Sebastián Montoya, quien arrancó desde la pole position, ejecutó una arrancada sólida para sostener el liderato en la primera curva sobre Stenshorne. Sin embargo, el ritmo del colombiano comenzó a decaer debido a bloqueos de neumáticos y la falta de DRS, lo que permitió que Duerksen lo adelantara por la segunda plaza en la recta de Kemmel. A partir de ese momento, la carrera de Montoya se desmoronó drásticamente hasta la última vuelta, donde fue sorprendido por sus rivales tras correrse de largo, cayendo hasta el noveno puesto y fuera de la zona de puntos.

Duerksen mostró una madurez impecable en la gestión de sus neumáticos súper blandos. El paraguayo esperó el momento ideal para lanzar su ataque sobre Stenshorne, tomando el liderato definitivo en la zona de Les Combes antes de las interrupciones.

Joshua Durksen, Invicta

Joshua Durksen, Invicta

Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

“Finalmente de regreso en el podio, finalmente otra victoria. Ha pasado mucho tiempo desde que estuve aquí, pero hemos seguido trabajando duro y nunca nos rendimos. Finalmente tuvimos el ritmo y tuvimos la oportunidad de estar aquí, así que estoy súper feliz y súper agradecido”, externó el ganador.

 “Tuvimos una muy buena salida directo al tercer puesto, luego estuve peleando con Montoya, pude adelantarlo, y luego también con Martinius; el DRS es muy poderoso. Tan pronto como estuve en el primer lugar, intenté crear una brecha para salir de la zona de DRS, y fue una carrera muy agradable, el coche se sintió bien, yo me sentía bien y, de alguna manera, todo encajó hoy”, concluyó el sudamericano quien fue el único de los latinos en la zona de los puntos.

Carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
J. Duerksen Invicta Racing
 2 18

41'53.482

   180.395   10    
2
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 18

+0.606

41'54.088

 0.606 180.351   8   1
3
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 18

+1.273

41'54.755

 0.667 180.303   6    
4
N. Tsolov Campos Racing
 6 18

+1.798

41'55.280

 0.525 180.266   5    
5
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 18

+3.357

41'56.839

 1.559 180.154   4    
6
R. Câmara Invicta Racing
 1 18

+4.054

41'57.536

 0.697 180.104   3    
7
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 18

+4.607

41'58.089

 0.553 180.065   2    
8
O. Goethe MP Motorsport
 10 18

+5.173

41'58.655

 0.566 180.024   1    
9 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 18

+5.867

41'59.349

 0.694 179.975        
10
L. Van Hoepen Trident
 24 18

+6.236

41'59.718

 0.369 179.948        
11
M. Boya Prema Powerteam
 12 18

+6.688

42'00.170

 0.452 179.916        
12
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 18

+7.141

42'00.623

 0.453 179.884        
13 United States C. Herta Hitech Racing 4 18

+7.524

42'01.006

 0.383 179.856        
14 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 18

+8.057

42'01.539

 0.533 179.818        
15 India K. Maini ART Grand Prix 16 18

+8.222

42'01.704

 0.165 179.806 1      
16 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 18

+8.812

42'02.294

 0.590 179.764        
17 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 18

+19.066

42'12.548

 10.254 179.037 1      
nc
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 14

+4 Vueltas

42'04.001

 4 Vueltas 139.683 1      
dnf
J. Bennett Trident
 25 12

+6 Vueltas

26'00.116

 2 Vueltas 193.660     Accidente  
dnf
G. Minì MP Motorsport
 9 11

+7 Vueltas

24'56.739

 1 Vuelta 185.015 1   Retirada  
dnf
N. León Campos Racing
 5 6

+12 Vueltas

12'55.679

 5 Vueltas 194.471 1   Retirada  
dnf
C. Shields AIX Racing
 21 5

+13 Vueltas

10'23.604

 1 Vuelta 201.462     Accidente  
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