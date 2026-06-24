Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

FIA F2 Spielberg

FIA F2 2026: Horarios y cómo ver el fin de semana en Austria

La sexta ronda del campeonato se realiza este fin de semana con toda la armada latinoamericana en Spielberg. Te dejamos los horarios y las opciones para ver las carreras de Noel León, Joshua Durksen, Nico Varrone, Sebastián Montoya y Rafael Villagómez.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Gabriele Mini, MP Motorsport

Gabriele Mini, MP Motorsport

Foto de: Sona Maleterova / Getty Images

La antesala de la Fórmula, la FIA F2, llega al meridiano de su temporada con la sexta ronda doble en el circuito de Spielberg, un momento crítico para los contendientes por el campeonato liderado en este momento por el italiano Gabriele Mini, quien suma 86 unidades.

Del lado latinoamericano, el mexicano Noel León se mantiene en la quinta posición del clasificador con 54 unidades, producto de sumar de forma constante desde la carrera feature en Miami.

El paraguayo Joshua Durksen es el siguiente de la armada en el clasificador en el puesto 11 con 21 unidades, una más que el colombiano Sebastián Montoya.

El argentino Nico Varrone está posicionado 14 con 14 unidades justo por detrás del estadounidense Colton Herta, protegido de Cadillac pero que sigue lejos de su meta dentro de los punteros para obtener la superlicencia.

Horarios de Fórmula 2 en Austria para Latinoamérica

Prácticas Libres de Fórmula 2 - Viernes 26 de junio de 2026

  • México: 03:05h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:05h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:05h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:05h

  • Argentina: 06:05h

  • Uruguay / Paraguay: 06:05h

Clasificación de Fórmula 2 - Viernes 26 de junio de 2026

  • México: 07:55h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:55h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:55h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:55h

  • Argentina: 10:55h

  • Uruguay / Paraguay: 10:55h

Carrera Sprint de Fórmula 2 - Sábado 27 de junio de 2026

  • México: 06:15h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:15h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:15h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:15h

  • Argentina: 09:15h

  • Uruguay / Paraguay: 09:15h

Carrera Estelar (Feature Race) de Fórmula 2 - Domingo 28 de junio de 2026

  • México: 02:10h

  • Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:10h

  • Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:10h

  • Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:10h

  • Argentina: 05:10h

  • Uruguay / Paraguay: 05:10h

¿Cómo ver la F2 2026 desde Austria?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio. 

  • México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. 
  • Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
  • Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN. 

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo FIA F2 Barcelona: León top 5 en la sprint, sanción a Durksen

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Colapinto llega motivado a Austria tras el éxito de Alpine en España y preparan actualizaciones

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Colapinto llega motivado a Austria tras el éxito de Alpine en España y preparan actualizaciones

Cadillac estrenará mejoras en Austria y Checo Pérez confía que serán otro paso adelante

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Austria
Cadillac estrenará mejoras en Austria y Checo Pérez confía que serán otro paso adelante

Así fue la carrera del Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026

MotoGP
MotoGP
GP de República Checa
Así fue la carrera del Gran Premio de la República Checa de MotoGP 2026

Últimas noticias

FIA F2 2026: Horarios y cómo ver el fin de semana en Austria

FIA F2
F2 FIA F2
Spielberg
FIA F2 2026: Horarios y cómo ver el fin de semana en Austria

Del simulador al cronómetro: las pruebas que usan los equipos de F1 para impugnar resultados

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Del simulador al cronómetro: las pruebas que usan los equipos de F1 para impugnar resultados

Norris y su primer vistazo a su figura de cera mientras dona su traje de carrera

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Norris y su primer vistazo a su figura de cera mientras dona su traje de carrera

Steiner advierte que Wolff utilizará órdenes de equipo en Mercedes si Ferrari se acerca

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Austria
Steiner advierte que Wolff utilizará órdenes de equipo en Mercedes si Ferrari se acerca