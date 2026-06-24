FIA F2 2026: Horarios y cómo ver el fin de semana en Austria
La sexta ronda del campeonato se realiza este fin de semana con toda la armada latinoamericana en Spielberg. Te dejamos los horarios y las opciones para ver las carreras de Noel León, Joshua Durksen, Nico Varrone, Sebastián Montoya y Rafael Villagómez.
Gabriele Mini, MP Motorsport
Foto de: Sona Maleterova / Getty Images
La antesala de la Fórmula, la FIA F2, llega al meridiano de su temporada con la sexta ronda doble en el circuito de Spielberg, un momento crítico para los contendientes por el campeonato liderado en este momento por el italiano Gabriele Mini, quien suma 86 unidades.
Del lado latinoamericano, el mexicano Noel León se mantiene en la quinta posición del clasificador con 54 unidades, producto de sumar de forma constante desde la carrera feature en Miami.
El paraguayo Joshua Durksen es el siguiente de la armada en el clasificador en el puesto 11 con 21 unidades, una más que el colombiano Sebastián Montoya.
El argentino Nico Varrone está posicionado 14 con 14 unidades justo por detrás del estadounidense Colton Herta, protegido de Cadillac pero que sigue lejos de su meta dentro de los punteros para obtener la superlicencia.
Horarios de Fórmula 2 en Austria para Latinoamérica
Prácticas Libres de Fórmula 2 - Viernes 26 de junio de 2026
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México: 03:05h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 03:05h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 04:05h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 05:05h
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Argentina: 06:05h
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Uruguay / Paraguay: 06:05h
Clasificación de Fórmula 2 - Viernes 26 de junio de 2026
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México: 07:55h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:55h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:55h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:55h
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Argentina: 10:55h
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Uruguay / Paraguay: 10:55h
Carrera Sprint de Fórmula 2 - Sábado 27 de junio de 2026
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México: 06:15h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 06:15h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 07:15h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 08:15h
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Argentina: 09:15h
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Uruguay / Paraguay: 09:15h
Carrera Estelar (Feature Race) de Fórmula 2 - Domingo 28 de junio de 2026
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México: 02:10h
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Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:10h
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Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:10h
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Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:10h
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Argentina: 05:10h
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Uruguay / Paraguay: 05:10h
¿Cómo ver la F2 2026 desde Austria?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
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