FIA F2 Austria 2026: Montoya y Villagómez logran podio en la sprint

Los latinoamericanos Sebastián Montoya y Rafael Villagómez lograron un doble podio en la carrera sprint de la Fórmula 2 en Austria, esto mientras el británio John Bennett se alzó con una victoria épica tras ejecutar un rebase definitivo sobre el colombiano Sebastián en la última vuelta de la competencia.

El inicio de la carrera estuvo marcado por el caos en la curva 3. Una frenada por parte de Joshua Dürksen provocó un choque múltiple que derivó en el abandono inmediato de Enzo Fittipaldi, Oliver Goethe y Tasanapol Inthraphuvasak. Este incidente obligó al despliegue del coche de seguridad, dejando bajo investigación a Rafael Câmara por un contacto previo. Para el reinicio en la vuelta 4, Bennett lideraba el pelotón bajo la constante presión de Montoya, Villagómez y Câmara.

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El ataque de Bennett y el podio de Rafael Villagómez

La batalla por la punta se intensificó notablemente a partir de la vuelta 10, compactando a los cuatro primeros lugares en una ventana de segundo y medio. Aunque Montoya logró arrebatarle provisionalmente el liderato a Bennett, la degradación de los neumáticos y una breve neutralización por coche de seguridad virtual —causada por el abandono de Colton Herta— cambiaron el rumbo de la prueba.

En el giro final, Bennett aprovechó un espacio para dar el golpe definitivo sobre el piloto colombiano. Por su parte, el mexicano Rafael Villagómez defendió su tercer puesto, aunque también amenazó con poder ascender al segundo. Es la primera ocasión en la temporada que el mexicano suma puntos luego de dos ocasiones en Miami y Canadá de haber estado a las puertas del podio.

El Top 8 que sumó unidades en la sprint lo completaron Alex Dunne, Gabriele Mini, Rafael Câmara —quien rescató la vuelta más rápida—, Roman Bilinski y Kush Maini.

El mexicano Noel León, poleman de la competencia del domingo, finalizó décimo sin puntos, mientras que Nicolás Varrone fue 12° tras iniciar 22°.