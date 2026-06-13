FIA F2 Barcelona: León top 5 en la sprint, sanción a Durksen
El mexicano Noel León rescató puntos en la carrera sprint, mientras que Varrone finalizó en el top 10.
Kush Maini, ART Grand Prix
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
La quinta ronda de la temporada de la FIA Fórmula 2, Barcelona-Catalunya, vio a Kush Maini de ART Grand Prix ganar la carrera al sprint, esto mientras el mexicano Noel León perdió la opción del podio después de una arrancada complicada desde donde salía en la pole inversa.
En la clasificación, los pilotos de Invicta demostraron su velocidad, logrando un doblete. Sin embargo, la carrera al sprint de 26 vueltas contó con una parrilla invertida para los 10 primeros coches. Noel León de Campos consiguió la pole position, con Maini en segundo lugar.
Maini tuvo una buena salida, adelantando a León para tomar la delantera quien se quedó detenido en los primeros metros. Nikola Tsolov (Campos) superó a Herta para colocarse tercero.
Gabriele Mini (MP Motorsport), que lideraba la clasificación general con un punto de ventaja sobre Tsolov, también adelantó a Herta para evitar que Tsolov se escapara, ascendiendo a la cuarta posición.
Tsolov también adelantó a León en la vuelta 3 para colocarse segundo, persiguiendo a Maini, que le aventajaba en 1,7 segundos. Sin embargo, Maini amplió su ventaja con el ritmo más rápido, y en la quinta vuelta, la diferencia se había ampliado a 3,5 segundos.
Mini adelantó a León en la vuelta 6. Los dos coches mantuvieron una diferencia de aproximadamente un segundo, y Mini fue recortando distancias con Maini, cuyo ritmo se había estabilizado gradualmente.
Sin embargo, Tsolov no tuvo la suficiente fuerza para reducir la ventaja, que en un momento dado llegó a ser de más de cuatro segundos, y el grupo de cabeza se mantuvo empatado. Mientras tanto, detrás de ellos, Herta adelantó a Noel para ascender a la cuarta posición y colocarse en la posición de podio.
Maini continuó rodando con regularidad registrando la vuelta rápida en la vuelta 20. Mientras tanto, al acercarse el final de la carrera, Mini, viendo una oportunidad para atacar, se acercó a Tsolov, iniciando una batalla rueda a rueda.
Tsolov inicialmente resistió el ataque, pero sus dificultades eran evidentes. En la vuelta 23, Mini lo tocó ligeramente en la curva 1 antes de adelantarlo. Luego fue adelantado nuevamente en la curva 7 por Herta, quien venía acercándose por detrás, dejándolo fuera de la lucha por el podio.
Herta mantuvo su ritmo, presionando a Mini, pero bloqueó sus neumáticos en la curva 5 en la última vuelta, lo que resultó en una costosa salida de pista. Logró reincorporarse a la pista en quinto lugar, pero su primer podio en la F2 se le escapó de las manos.
Maini, que había ampliado su ventaja a casi ocho segundos durante la batalla por el segundo lugar, cruzó la meta fácilmente en primer lugar. Mini terminó segundo y Tsolov tercero. León se mantuvo en la cuarta posición y Herta finalizó quinto.
Joshua Durksen, quien sufrió dos penalizaciones tras la clasificación, no logró remontar y finalizó en 20.
Nico Varrone cruzó la meta en 10 por delante de Sebastián Montoya.
CARRERA1
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|26
|
39'55.725
|181.757
|10
|1
|2
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|26
|
+7.269
40'02.994
|7.269
|181.207
|8
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|26
|
+12.164
40'07.889
|4.895
|180.839
|6
|4
|
N. León Campos Racing
|5
|26
|
+12.784
40'08.509
|0.620
|180.793
|5
|5
|C. Herta Hitech Racing
|4
|26
|
+13.453
40'09.178
|0.669
|180.742
|4
|6
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|26
|
+13.828
40'09.553
|0.375
|180.714
|3
|7
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|26
|
+16.841
40'12.566
|3.013
|180.488
|2
|8
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|26
|
+17.723
40'13.448
|0.882
|180.423
|1
|9
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|26
|
+26.573
40'22.298
|8.850
|179.763
|10
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|26
|
+29.918
40'25.643
|3.345
|179.515
|11
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|26
|
+31.007
40'26.732
|1.089
|179.435
|12
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|26
|
+31.893
40'27.618
|0.886
|179.369
|13
|
J. Bennett Trident
|25
|26
|
+35.514
40'31.239
|3.621
|179.102
|14
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|26
|
+35.814
40'31.539
|0.300
|179.080
|15
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|26
|
+37.837
40'33.562
|2.023
|178.931
|16
|E. Jr. AIX Racing
|20
|26
|
+38.367
40'34.092
|0.530
|178.892
|17
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|26
|
+38.460
40'34.185
|0.093
|178.885
|18
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|26
|
+40.402
40'36.127
|1.942
|178.743
|19
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|26
|
+41.087
40'36.812
|0.685
|178.693
|20
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|26
|
+41.775
40'37.500
|0.688
|178.642
|21
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|26
|
+49.523
40'45.248
|7.748
|178.076
|22
|
C. Shields AIX Racing
|21
|26
|
+54.885
40'50.610
|5.362
|177.687
|1
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