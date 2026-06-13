FIA F2 Barcelona: León top 5 en la sprint, sanción a Durksen

La quinta ronda de la temporada de la FIA Fórmula 2, Barcelona-Catalunya, vio a Kush Maini de ART Grand Prix ganar la carrera al sprint, esto mientras el mexicano Noel León perdió la opción del podio después de una arrancada complicada desde donde salía en la pole inversa.

En la clasificación, los pilotos de Invicta demostraron su velocidad, logrando un doblete. Sin embargo, la carrera al sprint de 26 vueltas contó con una parrilla invertida para los 10 primeros coches. Noel León de Campos consiguió la pole position, con Maini en segundo lugar.

Maini tuvo una buena salida, adelantando a León para tomar la delantera quien se quedó detenido en los primeros metros. Nikola Tsolov (Campos) superó a Herta para colocarse tercero.

Gabriele Mini (MP Motorsport), que lideraba la clasificación general con un punto de ventaja sobre Tsolov, también adelantó a Herta para evitar que Tsolov se escapara, ascendiendo a la cuarta posición.

Tsolov también adelantó a León en la vuelta 3 para colocarse segundo, persiguiendo a Maini, que le aventajaba en 1,7 segundos. Sin embargo, Maini amplió su ventaja con el ritmo más rápido, y en la quinta vuelta, la diferencia se había ampliado a 3,5 segundos.

Mini adelantó a León en la vuelta 6. Los dos coches mantuvieron una diferencia de aproximadamente un segundo, y Mini fue recortando distancias con Maini, cuyo ritmo se había estabilizado gradualmente.

Sin embargo, Tsolov no tuvo la suficiente fuerza para reducir la ventaja, que en un momento dado llegó a ser de más de cuatro segundos, y el grupo de cabeza se mantuvo empatado. Mientras tanto, detrás de ellos, Herta adelantó a Noel para ascender a la cuarta posición y colocarse en la posición de podio.

Maini continuó rodando con regularidad registrando la vuelta rápida en la vuelta 20. Mientras tanto, al acercarse el final de la carrera, Mini, viendo una oportunidad para atacar, se acercó a Tsolov, iniciando una batalla rueda a rueda.

Tsolov inicialmente resistió el ataque, pero sus dificultades eran evidentes. En la vuelta 23, Mini lo tocó ligeramente en la curva 1 antes de adelantarlo. Luego fue adelantado nuevamente en la curva 7 por Herta, quien venía acercándose por detrás, dejándolo fuera de la lucha por el podio.

Herta mantuvo su ritmo, presionando a Mini, pero bloqueó sus neumáticos en la curva 5 en la última vuelta, lo que resultó en una costosa salida de pista. Logró reincorporarse a la pista en quinto lugar, pero su primer podio en la F2 se le escapó de las manos.

Maini, que había ampliado su ventaja a casi ocho segundos durante la batalla por el segundo lugar, cruzó la meta fácilmente en primer lugar. Mini terminó segundo y Tsolov tercero. León se mantuvo en la cuarta posición y Herta finalizó quinto.

Joshua Durksen, quien sufrió dos penalizaciones tras la clasificación, no logró remontar y finalizó en 20.

Nico Varrone cruzó la meta en 10 por delante de Sebastián Montoya.

CARRERA1 Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 K. Maini ART Grand Prix 16 26 39'55.725 181.757 10 1 2 G. Minì MP Motorsport 9 26 +7.269 40'02.994 7.269 181.207 8 3 N. Tsolov Campos Racing 6 26 +12.164 40'07.889 4.895 180.839 6 4 N. León Campos Racing 5 26 +12.784 40'08.509 0.620 180.793 5 5 C. Herta Hitech Racing 4 26 +13.453 40'09.178 0.669 180.742 4 6 R. Câmara Invicta Racing 1 26 +13.828 40'09.553 0.375 180.714 3 7 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 26 +16.841 40'12.566 3.013 180.488 2 8 A. Dunne Rodin Motorsport 15 26 +17.723 40'13.448 0.882 180.423 1 9 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 26 +26.573 40'22.298 8.850 179.763 10 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 26 +29.918 40'25.643 3.345 179.515 11 S. Montoya Prema Powerteam 11 26 +31.007 40'26.732 1.089 179.435 12 O. Goethe MP Motorsport 10 26 +31.893 40'27.618 0.886 179.369 13 J. Bennett Trident 25 26 +35.514 40'31.239 3.621 179.102 14 R. Miyata Hitech Racing 3 26 +35.814 40'31.539 0.300 179.080 15 M. Boya Prema Powerteam 12 26 +37.837 40'33.562 2.023 178.931 16 E. Jr. AIX Racing 20 26 +38.367 40'34.092 0.530 178.892 17 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 26 +38.460 40'34.185 0.093 178.885 18 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 26 +40.402 40'36.127 1.942 178.743 19 L. Van Hoepen Trident 24 26 +41.087 40'36.812 0.685 178.693 20 J. Duerksen Invicta Racing 2 26 +41.775 40'37.500 0.688 178.642 21 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 26 +49.523 40'45.248 7.748 178.076 22 C. Shields AIX Racing 21 26 +54.885 40'50.610 5.362 177.687 1