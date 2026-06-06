Ir al contenido principal

Regístrate gratis

  • Accede rápidamente a tus artículos favoritos

  • Gestión de alertas sobre noticias de última hora y pilotos favoritos

  • Haz que se oiga tu voz comentando artículos.

FIA F2 Mónaco

FIA F2 Mónaco: Noel León asciende al segundo del campeonato tras victoria en la sprint

Conoce el estado del campeonato de la antesala de la Fórmula 1 tras la carrera sprint donde Noel León se llevó la victoria y Joshua Durksen fue cuarto.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Publicado:
Noel León, Campos Racing

Noel León, Campos Racing

Foto de: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

El mexicano Noel León se colocó en el segundo puesto del campeonato de la antesala de la Fórmula tras su victoria en el Principado de Mónaco en la carrera del sábado a 20 puntos de Gabriel Mini. 

Joshua Durksen, quien logró la cuarta posición se mantiene dentro de los 10 mejores, mientras que Sebastián Montoya que finalizó detrás de Nico Varrone está presionando al paraguayo. 

El mexicano Rafael Villagómez es el único latino que se mantiene sin sumar puntos.

Revive la victoria:

FIA F2: Campeonato de pilotos tras la carrera sprint en Mónaco

Pos Piloto Puntos
1
G. MinìMP Motorsport
 63
2
N. LeónCampos Racing
 43
3
M. StenshorneRodin Motorsport
 38
4
R. CâmaraInvicta Racing
 37
5
N. TsolovCampos Racing
 35
6
L. Van HoepenTrident
 33
7
A. DunneRodin Motorsport
 30
8
D. BeganovicDAMS Lucas Oil
 28
9 JapanR. MiyataHitech Racing 22
10
J. DuerksenInvicta Racing
 21
11 ColombiaS. MontoyaPrema Powerteam 16
12 IndiaK. MainiART Grand Prix 16
13 United StatesC. HertaHitech Racing 16
14
N. VarroneVan Amersfoort Racing
 14
15
T. InthraphuvasakART Grand Prix
 13
16
O. GoetheMP Motorsport
 12
17
R. BilinskiDAMS Lucas Oil
 10
18
C. ShieldsAIX Racing
 10
19
M. BoyaPrema Powerteam
 10
20 BrazilE. Jr.AIX Racing 4
21 MexicoR. VillagomezVan Amersfoort Racing  
22
J. BennettTrident
  

FIA F2: Campeonato de equipos tras la carrera sprint en Mónaco

Pos Equipos Puntos
1 Campos Racing 78
2 MP Motorsport 75
3 Rodin Motorsport 68
4 Invicta Racing 58
5 DAMS Lucas Oil 38
6 United KingdomHitech Racing 38
7 Trident 33
8 ART Grand Prix 29
9 Prema Powerteam 26
10 Van Amersfoort Racing 14
11 AIX Racing 14

 

Comparte o guarda esta historia

Artículo previo FIA F2 Mónaco: Noel León gana la sprint, Durksen en cuarto, Varrone y Montoya 12 y 13

Comentarios destacados
Más de
Luis Ramírez

Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"

Checo Pérez molesto por no alcanzar la Q2 en Mónaco: "Estuvimos muy cerca, pero nos faltó un poco"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
Checo Pérez molesto por no alcanzar la Q2 en Mónaco: "Estuvimos muy cerca, pero nos faltó un poco"

F1 Mónaco 2026: A qué hora y cómo ver la carrera con Checo Pérez y Franco Colapinto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Mónaco
F1 Mónaco 2026: A qué hora y cómo ver la carrera con Checo Pérez y Franco Colapinto

Últimas noticias

Russell desconcertado por la desventaja de ritmo frente a Kimi Antonelli

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Russell desconcertado por la desventaja de ritmo frente a Kimi Antonelli

Un Marc Márquez “más fuerte de lo esperado” explica su victoria en la de Hungría

MotoGP
MGP MotoGP
GP de Hungría
Un Marc Márquez “más fuerte de lo esperado” explica su victoria en la de Hungría

Toto Wolff explica las dificultades de Russell en la clasificación de Mónaco

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Toto Wolff explica las dificultades de Russell en la clasificación de Mónaco

Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Mónaco
Bottas señala que Cadillac necesita "un milagro si queremos acercarnos al top 10"