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FIA F2

La FIA F2 presenta su calendario 2027 con la presencia del Gran Premio de México como sede

La antesala de la Fórmula 1 visitará por primera vez el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Ritomo Miyata, Hitech TGR

Ritomo Miyata, Hitech TGR

Foto de: Getty Images

La FIA Fórmula 2 presentó su calendario para la temporada 2027 donde la novedad es una nueva visita a América siendo parte del programa del Gran Premio de la Ciudad de México de Fórmula 1, lo cual agregará un viaje antes del cierre en Qatar y Abu Dhabi. 

Bruno Michel, CEO de FIA Formula 2 y de la Fórmula 3, realizó el anuncio en la Ciudad de México: “La incorporación de la Ciudad de México a nuestro calendario de FIA Formula 2 2027 permitirá acercar la categoría a nuevas audiencias y fortalecerá su posición como una plataforma global para la próxima generación de talentos de Formula 1. También me gustaría agradecer a Rafael Villagómez Sr., quien ha sido clave para hacer esto posible. ¡No puedo esperar a que los aficionados mexicanos que asistan al México GP puedan disfrutar en vivo de nuestras carreras en este gran circuito!”

 

Noel León, Campos

Noel León, Campos

Photo by: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

Nuevo monoplaza 

La categoría estrenará en el 2027 un nuevo monoplaza que fue presentado hace un mes. El vehículo mantendrá la base conceptual de la generación actual para priorizar el control de costos de los equipos, introduciendo mejoras puntuales en aerodinámica, usabilidad y rendimiento en pista.

El coche volverá a ser fabricado por Dallara y estará equipado con un motor V6 turbo Mecachrome de 3.4 litros, capaz de erogar 620 CV a 8,750 rpm y 570 Nm de par, alimentado por combustible 100% sostenible de Aramco. La fisonomía exterior, en cambio, adoptará alerones delantero y trasero rediseñados bajo la influencia estética de los Fórmula 1 modernos, optimizando el flujo de aire para facilitar los rebasamientos y el seguimiento entre monoplazas a alta velocidad.

La innovación técnica más relevante radica en la implementación de un motor de arranque a bordo integrado a una caja de cambios Hewland evolucionada. Esta adición permitirá a los pilotos reincorporarse a la sesión tras sufrir un trompo o una detención del motor en pista sin depender de la asistencia externa de los comisarios.

Los componentes desarrollados por Dallara iniciarán su entrega a las escuderías entre diciembre y enero, alistando la parrilla para el arranque del calendario oficial.

Calendario completo de la F2 

12-14 de marzo - Sakhir  

19-21 de marzo - Jeddah

2-4 de abril - Melbourne

21-23 de mayo - Montreal

4-6 de junio - Monte-Carlo

2-4 de julio - Silverstone

9-11 de julio - Red Bull Ring

3-5 de septiembre - Monza

10-12 de septiembre - Madring

24-26 de septiembre - Baku

1-3 de octubre - Istanbul

29-31 de octubre - Ciudad de México

3-5 de diciembre - Losail

10-12 de diciembre - Yas Marina

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