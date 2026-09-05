La FIA presenta el nuevo F2 que debutará en 2027
La FIA presentó este sábado en Monza el nuevo monoplaza que se utilizará en Fórmula 2 a partir de la temporada 2027 y hasta 2029.
Foto de: FIA
A partir de la próxima temporada, los pilotos del campeonato de Fórmula 2 competirán con un nuevo monoplaza. No será una revolución, sino una evolución continuista respecto a la generación actual.
El F2 2027 conservará el chasis Dallara de 2026 para controlar los costes. En cambio, contará con alerones delantero y trasero rediseñados, con el objetivo de mejorar las posibilidades de seguir a otro monoplaza y favorecer las carreras en pelotón. Su diseño también se inspira más en la filosofía estilística de los Fórmula 1 actuales.
El monoplaza seguirá propulsado por el motor V6 turbo Mecachrome de 3,4 litros, que desarrolla 620 CV a 8750 rpm y 570 Nm de par a 6000 rpm. Este bloque seguirá funcionando con el combustible sostenible suministrado por Aramco. Por su parte, Pirelli seguirá siendo el proveedor único de neumáticos.
La principal novedad técnica se refiere a la instalación de un motor de arranque a bordo. Asociado a una evolución de la caja de cambios desarrollada por Hewland, este sistema permitirá en particular a los pilotos volver a arrancar su coche tras un trompo o una parada del motor en pista, simplificando también las operaciones para los equipos.
Se mantendrán las especificaciones introducidas por la FIA en 2024 relativas a la frenada, el esfuerzo en el volante y la ergonomía del cockpit. Los sistemas electrónicos e hidráulicos Marelli también permanecerán sin cambios.
La monoplace de F2 pour 2027-2029.
Photo de: FIA
El F2 2027 completó sus primeros kilómetros el pasado junio en Barcelona y desde entonces ha seguido un importante programa de desarrollo con Dallara, que incluye en particular ensayos en túnel de viento y pruebas aerodinámicas.
Las primeras piezas destinadas a los equipos se entregarán en diciembre de 2026 y después en enero de 2027. Por tanto, el nuevo monoplaza debutará en competición al inicio de la próxima temporada.
"La Fórmula 2 es el último terreno de formación para la nueva generación de pilotos de Fórmula 1, donde los mejores jóvenes talentos se enfrentan rueda a rueda y desarrollan las habilidades necesarias para alcanzar la cima del automovilismo", recuerda Stefano Domenicali, CEO de la F1.
"Este nuevo coche constituye un nuevo hito importante, al combinar innovación, seguridad y carreras más disputadas, preservando al mismo tiempo la igualdad de oportunidades que permite a los pilotos demostrar sus cualidades."
"Quiero dar las gracias a Mohammed Ben Sulayem y a la FIA, a Bruno Michel y a su equipo, así como a todos los socios técnicos y a los equipos cuya colaboración ha hecho posible este proyecto."
"Estamos deseando ver este coche en pista y seguir a esta talentosa generación escribir su propia historia, mientras lucha por tener la oportunidad de dejar su huella en la Fórmula 1."
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