Fórmula 2 Mónaco 2026: Horarios de clasificación, carreras y dónde ver
La antesala de la Fórmula 1 llega a su cuarta ronda del calendario, la primera en territorio europeo.
Parrilla de salida
Foto de: Formula Motorsport Ltd
La Fórmula 2 llega a una de sus carreras más importantes del calendario, pero también una de las más caóticas. El principado de Mónaco ha impulsado en el pasado al talento latino como es el caso de Sergio Pérez, pero los accidentes son una constante en la previa de la Fórmula 1.
El mexicano Noel León se instaura como el puntero de la armada latina luego de su triunfo en Canadá que lo colocó en el quinto puesto del campeonato. El paraguayo Joshua Durksen es décimo con 16 puntos, los mismos que Sebastián Montoya.
Nico Varrone logró el sexto sitio en la carrera feature en Montreal y con eso se ubicó en la posición 13.
Detrás de ellos el mexicano Rafael Villagómez sigue sin sumar puntos, aunque en Canadá estuvo en las dos carreras en la lucha por el podio.
Horarios del GP de Mónaco de F2 2026: práctica, clasificación y carreras
Práctica Libre (Jueves 4 de junio de 2026)
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México: Jueves 4 de junio de 2026 - 07:00h
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Costa Rica/Belice/El Salvador: Jueves 4 de junio de 2026 - 07:00h
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Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Jueves 4 de junio de 2026 - 08:00h
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Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Jueves 4 de junio de 2026 - 09:00h
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Argentina: Jueves 4 de junio de 2026 - 10:00h
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Uruguay/Paraguay: Jueves 4 de junio de 2026 - 10:00h
Clasificación Grupo A (Viernes 5 de junio de 2026)
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México: Viernes 5 de junio de 2026 - 07:10h
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Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 5 de junio de 2026 - 07:10h
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Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 5 de junio de 2026 - 08:10h
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Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 5 de junio de 2026 - 09:10h
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Argentina: Viernes 5 de junio de 2026 - 10:10h
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Uruguay/Paraguay: Viernes 5 de junio de 2026 - 10:10h
Clasificación Grupo B (Viernes 5 de junio de 2026)
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México: Viernes 5 de junio de 2026 - 07:34h
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Costa Rica/Belice/El Salvador: Viernes 5 de junio de 2026 - 07:34h
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Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Viernes 5 de junio de 2026 - 08:34h
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Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Viernes 5 de junio de 2026 - 09:34h
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Argentina: Viernes 5 de junio de 2026 - 10:34h
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Uruguay/Paraguay: Viernes 5 de junio de 2026 - 10:34h
Carrera Sprint (Sábado 6 de junio de 2026)
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México: Sábado 6 de junio de 2026 - 06:15h
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Costa Rica/Belice/El Salvador: Sábado 6 de junio de 2026 - 06:15h
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Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Sábado 6 de junio de 2026 - 07:15h
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Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Sábado 6 de junio de 2026 - 08:15h
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Argentina: Sábado 6 de junio de 2026 - 09:15h
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Uruguay/Paraguay: Sábado 6 de junio de 2026 - 09:15h
Carrera Feature (Domingo 7 de junio de 2026)
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México: Domingo 7 de junio de 2026 - 01:25h
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Costa Rica/Belice/El Salvador: Domingo 7 de junio de 2026 - 01:25h
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Panamá/Colombia/Perú/Ecuador: Domingo 7 de junio de 2026 - 02:25h
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Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/R. Dominicana: Domingo 7 de junio de 2026 - 03:25h
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Argentina: Domingo 7 de junio de 2026 - 04:25h
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Uruguay/Paraguay: Domingo 7 de junio de 2026 - 04:25h
¿Cómo ver el GP de Mónaco de la F2 2026?
En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.
- México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.
- Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.
- Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.
En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.
Watch: La primera vuelta de Lando Norris en el Nordschleife
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