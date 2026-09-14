¡El vestido de la hija de Montoya le cuesta una multa a Prema en España!

Debido a que la hija del expiloto de Fórmula 1 Juan Pablo Montoya llevaba un vestido, el equipo de Fórmula 2 Prema debió pagar una multa de 500 euros en el fin de semana de Madring. El atuendo de Paulina Montoya infringió el código de vestimenta de la FIA durante una sesión.

El artículo 22.15 del Reglamento Deportivo de la Fórmula 2 establece que todo el personal de los equipos y técnico debe llevar pantalones largos en el pitlane durante todas las sesiones. Sin embargo, se vio a la colombiana junto al auto de su hermano Sebastián con un vestido blanco corto.

Como consecuencia, el equipo Prema fue citado ante los comisarios deportivos. Allí, argumentó en su defensa que Paulina Montoya era una invitada del equipo y no formaba parte del personal operativo.

Sin embargo, los comisarios señalaron las Notas del Evento de Madrid publicadas antes del fin de semana. El punto 11.1 establece que todos los invitados están incluidos en la definición de "Participantes", tal como se establece en el artículo 20 del Código Deportivo Internacional. Este define como participantes a todas las personas que tienen acceso a áreas reservadas, como el pitlane.

Esto significa que Paulina Montoya también debía cumplir con el reglamento, algo que no hizo al llevar el vestido blanco. Dado que Prema, como competidor, es responsable de las acciones de cualquier persona a la que permita el acceso al área reservada, el equipo recibió una multa de 500 euros.

Sin embargo, la hija de Juan Pablo Montoya se tomó el asunto con buen humor y el sábado publicó en su cuenta de Instagram fotos de ella misma llevando unos pantalones largos blancos, acompañadas del texto: "Vestimenta apropiada".

Esta no es la primera vez que un invitado le causa problemas a un equipo de Fórmula 2 este año: en Bélgica, Noel León fue directamente descalificado de la carrera principal porque uno de sus invitados llevaba los auriculares equivocados.

Como los auriculares incluían un micrófono, el invitado fue considerado un miembro del equipo operativo, lo que significó que Campos superó el límite permitido de doce personas involucradas en la operación del auto.