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Fórmula 2 en Qatar 2026: horarios, canales de TV y streaming para Latinoamérica

Te presentamos la guía con los horarios por país y dónde ver en vivo la Fórmula 2 en Qatar 2026 con los latinos Noel León, Joshua Dürksen, Rafael Villagómez, Sebastián Montoya y Nico Pino.

Luis Ramírez

Publicado: 26 nov 2026, 17:14

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Noel León, Campos Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

El reinicio de la parte final de la temporada 2026 de la Fórmula 2 traerá cambios importantes, pero con grandes noticias para Latinoamérica con la presencia de cinco pilotos de la región luchando desde este fin de semana en el Gran Premio de Qatar y continuando en el cierre en Abu Dhabi.

La salida del brasileño Rafael Camara con destino a Haas en la Fórmula 1 ha traído un reordenamiento de la parrilla y dejando a Nikola Tsolov como el favorito por el título 2026, un premio de consuelo ante la falta de un ascenso al Gran Circo luego de la confirmación de Liam Lawson en Racing Bulls.

Respecto a los latinos, el mexicano Noel León es el mejor ubicado en la sexta posición del campeonato con 133 puntos. El actual integrante de Campos dejará su lugar en la escudería española en el 2027 y, aunque aún no se ha informado su destino se sabe que tiene ya un asiento confirmado en la antesala de la F1 para la próxima campaña.

El paraguayo Joshua Durksen llega en la octava posición y espera terminar con la mala racha de tres carreras fuera de la zona de los pintos para afianzarse dentro del top cinco al final de la campaña.

Rafael Villagómez, con 42 puntos, es 13° de la clasificación y con oportunidad de ascender a la posición 11. Sebastián Montoya, 17° del campeonato, cambia de equipo y se integra para este cierre de temporada con Dams, escudería para la cual conducirá en el 2027.

La gran novedad es el debut del chileno Nico Pino. El piloto hace su cambio de los prototipos a los fórmulas integrándose al equipo AIX con quienes buscará una opción para la próxima campaña de tiempo completo.

Horarios de la FIA Fórmula 2 en Qatar 2026

Práctica Libre (Viernes 27 de noviembre)

País Horario México 05:00 - 05:45 Costa Rica / Belice / El Salvador 05:00 - 05:45 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 06:00 - 06:45 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 07:00 - 07:45 Argentina 08:00 - 08:45 Uruguay / Chile / Paraguay 08:00 - 08:45

Clasificación (Viernes 27 de noviembre)

País Horario México 09:00 - 09:30 Costa Rica / Belice / El Salvador 09:00 - 09:30 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 10:00 - 10:30 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 11:00 - 11:30 Argentina 12:00 - 12:30 Uruguay / Chile / Paraguay 12:00 - 12:30

Carrera Sprint (Sábado 28 de noviembre)

País Horario México 10:15 - 11:05 Costa Rica / Belice / El Salvador 10:15 - 11:05 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 11:15 - 12:05 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 12:15 - 13:05 Argentina 13:15 - 14:05 Uruguay / Chile / Paraguay 13:15 - 14:05

Carrera Principal / Feature Race (Domingo 29 de noviembre)

País Horario México 06:00 - 07:05 Costa Rica / Belice / El Salvador 06:00 - 07:05 Panamá / Colombia / Perú / Ecuador 07:00 - 08:05 Venezuela / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana 08:00 - 09:05 Argentina 09:00 - 10:05 Uruguay / Chile / Paraguay 09:00 - 10:05

¿Dónde ver la actividad de la ronda de la Fórmula en Qatar en México, Paraguay, Chile y el resto de Latinoamérica?

Te presentamos la guía de los servicios de televisión y streaming que pasarán todas las sesiones desde Qatar en Latinoamérica. Recuerda que todos los servicios requieren suscripción.

País Canales de TV y Plataformas de Streaming México Vix, F1 TV Pro Argentina Disney+ Premium, F1 TV Pro Colombia Disney+ Premium, F1 TV Pro Chile Disney+ Premium, F1 TV Pro Perú Disney+ Premium, F1 TV Pro Ecuador Disney+ Premium, F1 TV Pro Venezuela Disney+ Premium, F1 TV Pro Bolivia Disney+ Premium, F1 TV Pro Paraguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Uruguay Disney+ Premium, F1 TV Pro Costa Rica Disney+ Premium, F1 TV Pro Panamá Disney+ Premium, F1 TV Pro República Dominicana Disney+ Premium, F1 TV Pro Guatemala Disney+ Premium, F1 TV Pro Honduras Disney+ Premium, F1 TV Pro El Salvador Disney+ Premium, F1 TV Pro Nicaragua Disney+ Premium, F1 TV Pro

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