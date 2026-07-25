F2 Hungría: Mini gana la sprint; Tsolov chocó con Montoya: Durksen en los puntos y León sancionado
Gabriele Mini se llevó la victoria en la carrera corta en el Hungaroring donde Sebastián Montoya fue golpeado por Tsolov. Una sanción de Noel León lo mandó del séptimo al noveno mientras que Joshua Durksen sumó dos puntos.
Gabriele Mini, MP Motorsport
Foto de: Clive Mason / Getty Images
El italiano Gabriele Mini revivió sus esperanzas por el campeonato de la Fórmula 2 luego de la carrera sprint donde el líder, el búlgaro Nikola Tsolov abandonó la competencia tras un duelo con el colombiano Sebastián Montoya.
El colombiano del equipo Prema arrancó desde la pole position gracias a su décimo lugar en la clasificación aplicando la parrilla inversa. En la partida no tuvo complicaciones manteniendo la cima, esto mientras que Mini se colocó segundo y Tsolov ascendió al tercero sorprendiendo a Dino Beganovic quien se colocó cuarto.
Joshua Durksen se ubicó noveno luego de haberse ido largo en una curva en la primera vuelta y defendiendo su posición del mexicano Noel León quien se ubicó décimo. Nico Varrone ascendió al 13.
La carrera se mantuvo con pocos cambios, como es clásico en el Hungaroring, hasta la vuelta 16 cuando Mini decidió lanzarse al ataque y concretar el adelantamiento sobre Montoya para tomar la cima dejando al sudamericano en segundo por delante de Tsolov.
Mientras que Mini se escapaba, Tsolov intentó el ataque por el segundo puesto en la curva 1 lanzándose al interior de Montoya, pero el coche del protegido de Red Bull no giró e impactó con el del sudamericano provocando el abandono de ambos y la salida del Virtual Safety Car.
Esta situación elevó a Beganovic a la segunda posición con Van Hoepen a la tercera plaza. Rafa Camara se posicionó quinto mientras que el poleman del domingo, Kush Maini, tomó el quinto.
Para la vuelta 25 Noel León se lanzó al ataque por el séptimo puesto iniciando una maniobra desde la primera curva y que concretó unos metros más adelante. Durksen se quejó de que el mexicano lo había empujado fuera de la pista al no dejarle espacio. Mientras esto sucedía el competidor de Campos era sancionado con cinco segundos por no respetar los procedimientos del VSC que se generó por el incidente Montoya-Tsolov.
León no pudo retener el séptimo puesto. El mexicano quedó detenido al alcanzar a Tasanapol Inthraphuvasak a quien no pudo rebasar. Eso le impidió obtener los cinco segundos permitiendo que no solo Durksen retomara el séptimo sino que por dos décimas Stenshorne también sobrepasó al de Campos cuando la sanción se aplicó.
Nico Varrone cruzó la meta en el puesto 11 mientras que Rafael Villagómez lo hizo en el 15.
Resultados carrera Sprint
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|28
|
-
|10
|2
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|28
|
+3.700
3.7
|3.700
|8
|3
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|28
|
+4.800
4.8
|1.100
|6
|4
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|28
|
+7.000
7.0
|2.200
|5
|5
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|28
|
+12.800
12.8
|5.800
|4
|6
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|28
|
+15.600
15.6
|2.800
|3
|7
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|28
|
+20.200
20.2
|4.600
|2
|8
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|28
|
+20.800
20.8
|0.600
|1
|9
|
N. León Campos Racing
|5
|28
|
+21.100
21.1
|0.300
|10
|
J. Bennett Trident
|25
|28
|
+21.200
21.2
|0.100
|11
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|28
|
+23.000
23.0
|1.800
|12
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|28
|
+24.400
24.4
|1.400
|13
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|28
|
+24.900
24.9
|0.500
|14
|C. Herta Hitech Racing
|4
|28
|
+25.700
25.7
|0.800
|15
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|28
|
+31.400
31.4
|5.700
|16
|
C. Shields AIX Racing
|21
|28
|
+33.700
33.7
|2.300
|17
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|28
|
+34.600
34.6
|0.900
|1
|18
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|28
|
+38.800
38.8
|4.200
|1
|19
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|28
|
+39.100
39.1
|0.300
|1
|20
|E. Jr. AIX Racing
|20
|28
|
+1'03.700
1'03.7
|24.600
|1
|dnf
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
7 laps
|1
|Colisión
|dnf
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|20
|
8 laps
|Colisión
|Ver los resultados completos
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