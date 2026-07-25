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Crónica de carrera
FIA F2 Hungaroring

F2 Hungría: Mini gana la sprint; Tsolov chocó con Montoya: Durksen en los puntos y León sancionado

Gabriele Mini se llevó la victoria en la carrera corta en el Hungaroring donde Sebastián Montoya fue golpeado por Tsolov. Una sanción de Noel León lo mandó del séptimo al noveno mientras que Joshua Durksen sumó dos puntos.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Gabriele Mini, MP Motorsport

Gabriele Mini, MP Motorsport

Foto de: Clive Mason / Getty Images

El italiano Gabriele Mini revivió sus esperanzas por el campeonato de la Fórmula 2 luego de la carrera sprint donde el líder, el búlgaro Nikola Tsolov abandonó la competencia tras un duelo con el colombiano Sebastián Montoya.

El colombiano del equipo Prema arrancó desde la pole position gracias a su décimo lugar en la clasificación aplicando la parrilla inversa. En la partida no tuvo complicaciones manteniendo la cima, esto mientras que Mini se colocó segundo y Tsolov ascendió al tercero sorprendiendo a Dino Beganovic quien se colocó cuarto.

Joshua Durksen se ubicó noveno luego de haberse ido largo en una curva en la primera vuelta y defendiendo su posición del mexicano Noel León quien se ubicó décimo. Nico Varrone ascendió al 13.

La carrera se mantuvo con pocos cambios, como es clásico en el Hungaroring, hasta la vuelta 16 cuando Mini decidió lanzarse al ataque y concretar el adelantamiento sobre Montoya para tomar la cima dejando al sudamericano en segundo por delante de Tsolov.

Mientras que Mini se escapaba, Tsolov intentó el ataque por el segundo puesto en la curva 1 lanzándose al interior de Montoya, pero el coche del protegido de Red Bull no giró e impactó con el del sudamericano provocando el abandono de ambos y la salida del Virtual Safety Car.

Esta situación elevó a Beganovic a la segunda posición con Van Hoepen a la tercera plaza. Rafa Camara se posicionó quinto mientras que el poleman del domingo, Kush Maini, tomó el quinto.

Para la vuelta 25 Noel León se lanzó al ataque por el séptimo puesto iniciando una maniobra desde la primera curva y que concretó unos metros más adelante. Durksen se quejó de que el mexicano lo había empujado fuera de la pista al no dejarle espacio. Mientras esto sucedía el competidor de Campos era sancionado con cinco segundos por no respetar los procedimientos del VSC que se generó por el incidente Montoya-Tsolov.

León no pudo retener el séptimo puesto. El mexicano quedó detenido al alcanzar a Tasanapol Inthraphuvasak a quien no pudo rebasar. Eso le impidió obtener los cinco segundos permitiendo que no solo Durksen retomara el séptimo sino que por dos décimas Stenshorne también sobrepasó al de Campos cuando la sanción se aplicó.

Nico Varrone cruzó la meta en el puesto 11 mientras que Rafael Villagómez lo hizo en el 15.

Resultados carrera Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1
G. Minì MP Motorsport
 9 28

-

       10    
2
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
 7 28

+3.700

3.7

 3.700     8    
3
L. Van Hoepen Trident
 24 28

+4.800

4.8

 1.100     6    
4
R. Câmara Invicta Racing
 1 28

+7.000

7.0

 2.200     5    
5 India K. Maini ART Grand Prix 16 28

+12.800

12.8

 5.800     4    
6
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
 17 28

+15.600

15.6

 2.800     3    
7
J. Duerksen Invicta Racing
 2 28

+20.200

20.2

 4.600     2    
8
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 14 28

+20.800

20.8

 0.600     1    
9
N. León Campos Racing
 5 28

+21.100

21.1

 0.300          
10
J. Bennett Trident
 25 28

+21.200

21.2

 0.100          
11
N. Varrone Van Amersfoort Racing
 22 28

+23.000

23.0

 1.800          
12
O. Goethe MP Motorsport
 10 28

+24.400

24.4

 1.400          
13 Japan R. Miyata Hitech Racing 3 28

+24.900

24.9

 0.500          
14 United States C. Herta Hitech Racing 4 28

+25.700

25.7

 0.800          
15 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 28

+31.400

31.4

 5.700          
16
C. Shields AIX Racing
 21 28

+33.700

33.7

 2.300          
17
M. Boya Prema Powerteam
 12 28

+34.600

34.6

 0.900   1      
18
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
 8 28

+38.800

38.8

 4.200   1      
19
A. Dunne Rodin Motorsport
 15 28

+39.100

39.1

 0.300   1      
20 Brazil E. Jr. AIX Racing 20 28

+1'03.700

1'03.7

 24.600   1      
dnf
N. Tsolov Campos Racing
 6 21

7 laps

     1   Colisión  
dnf Colombia S. Montoya Prema Powerteam 11 20

8 laps

         Colisión  
Ver los resultados completos

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