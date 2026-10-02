Joshua Dürksen correrá para Hitech en la Fórmula 2 en 2027

Joshua Dürksen ya tiene equipo para afrontar la temporada 2027 de Fórmula 2. El piloto paraguayo fue confirmado por Hitech como el primer integrante de su alineación para el próximo campeonato, que estará marcado por la llegada del nuevo coche de la categoría.

A sus 22 años, Dürksen afrontará su cuarta temporada en la Fórmula 2 y llegará a Hitech con una amplia experiencia en el campeonato. El paraguayo acumula ocho victorias y 16 podios en la categoría desde su debut en 2024.

Dürksen llegó a la Fórmula 2 después de competir en categorías formativas como Fórmula 4 y Fórmula Regional. En su temporada debut consiguió su primer podio en Imola y posteriormente se convirtió en el primer piloto paraguayo en ganar una carrera de Fórmula 2 al imponerse en Bakú.

Ese mismo año volvió a subir a lo más alto del podio al ganar la carrera principal de Abu Dhabi, con la que cerró su campaña de debut con dos victorias y cuatro podios.

En su segunda temporada, Dürksen sumó otras dos victorias y ocho podios. Entre sus resultados más destacados estuvieron el triunfo en la carrera Sprint de Melbourne, la primera del año, y la victoria en la Feature Race de Yas Marina, con la que volvió a cerrar la temporada con un triunfo.

En lo que va de su tercera campaña en Fórmula 2, en 2026, el piloto paraguayo añadió cuatro victorias más a su palmarés en la categoría.

Además, este año Dürksen se incorporó al equipo Mercedes de Fórmula 1 como piloto de desarrollo. En septiembre completó su primer test en un coche de la máxima categoría y se convirtió en el primer paraguayo vinculado a un equipo de F1 en probar un monoplaza moderno de la máxima categoría.

Ahora, Dürksen afrontará un nuevo desafío junto a Hitech en un campeonato que tendrá como principal novedad la introducción del coche evolucionado de Fórmula 2. Su experiencia en la categoría será uno de los puntos de partida para el equipo en una temporada que presentará un nuevo reto técnico para las escuderías y los pilotos.

"Estoy increíblemente emocionado de unirme a Hitech para la temporada 2027 de Fórmula 2", dijo Dürksen.

"Hitech ha demostrado durante muchos años que es uno de los equipos más fuertes de Fórmula 2 y estoy muy orgulloso de tener la oportunidad de competir con ellos. Estoy deseando conocer a todos, comenzar a trabajar juntos y ver qué podemos conseguir.

"El nuevo coche para 2027 nos presenta otro desafío emocionante y estoy muy motivado para comenzar. Quiero seguir desarrollándome, seguir luchando por victorias y por los mejores resultados posibles en todos los circuitos. Estoy seguro de que juntos podemos conseguir grandes cosas la próxima temporada", agregó.

Jan Sumann, responsable de ingeniería de carrera de Hitech en Fórmula 2, destacó la experiencia y la capacidad del piloto paraguayo.

"Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Joshua a Hitech para 2027. Es un ganador probado de carreras de Fórmula 2 y hemos podido ver de primera mano desde el muro de boxes la velocidad y la capacidad para competir que aporta.

"Ha continuado desarrollándose durante su paso por el campeonato y ha demostrado que puede conseguir resultados y rendir bajo presión. Aporta una experiencia valiosa, especialmente mientras nos preparamos para 2027 y el desafío de comprender la evolución del coche de Fórmula 2.

"Joshua es ambicioso, está motivado y ya ha conseguido mucho en Fórmula 2, pero está claro que quiere más. Estamos deseando trabajar con él y ver qué podemos conseguir juntos la próxima temporada", concluyó Sumann.