El ecuatoriano Juan Manuel Correa, actualmente piloto de Fórmula 2, reveló en una entrevista en el podcast 'Is this it' de Dana Grinberga y que se ha vuelto viral en los últimos días, que tuvo que firmar documentos por “homicidio involuntario” tras el accidente en que perdió la vida el francés Anthoine Hubert.

Correa se encuentra actualmente corriendo en la Fórmula 2 después de que en 2019 tuvo un fuerte accidente cuando competía en la misma categoría impactando contra Hubert en el circuito de Spa-Francorchamps colisionado cuando transitaban la zona de alta velocidad entre Eau Rouge y Raidillon.

El ecuatoriano sobrevivió al accidente con múltiples fracturas que le hicieron pasar por diversos procesos quirúrgicos. El piloto fue llevado de inmediato la hospital donde la mañana siguiente se encontró con la realidad legal ante la investigación que inició la policía.

"A la mañana siguiente (al día siguiente del accidente), sobre las 6 de la mañana, la policía y el fiscal belgas entraron en mi habitación del hospital y me hicieron firmar unos papeles de homicidio involuntario", explicó el joven de 23 años en una entrevista que se realizó hace cuatro meses.

Ante esto, Dana Grinberga le preguntó si la policía inició una investigación por haber provocado la muerte de Hubert, a lo que Correa respondió: “Bueno, sí, técnicamente lo hice. Pero no sabía que alguien había muerto", indicó el que en ese momento era protegido del equipo Sauber dando a entender que, hasta ese entonces, no había sido informado del fallecimiento de Anthoine.

El también estadounidense explicó que, bajo la legislación de Bélgica, cualquier incidente de este tipo es investigación y la persona involucrada debe reconocer el proceso al que fue sometido y por eso la declaratoria de "homicidio involuntario".

Juan Manuel Correa

El piloto también señaló que espera un hecho similar no se repita, pero si ese fuera el caso, quiere apoyar con su experiencia para que otro piloto no se sienta solo como fue su caso.

"Estaré ahí para ellos como nadie estuvo para mí. (Por eso) sé lo que necesitan y lo que les falta".

En una conversación anterior en el podcast Track Limits, Juan Manuel Correa explicó cómo la FIA no le otorgó ayuda tras el accidente sucedido en Bélgica en donde impactó a Anthoine Hubert.

