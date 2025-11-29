Juan Pablo Montoya asume la culpa por la multa a Sebastián

Sebastián Montoya fue sancionado con una multa de 10.000 euros en la previa de la ronda de la Fórmula 2 en Qatar por realizar un test privado y no notificarlo debidamente.

El piloto del equipo Prema Racing fue citado por los comisarios este jueves en el Circuito Internacional de Lusail por una aparente infracción al artículo 10.5 del Reglamento Deportivo de la categoría, el cual indica: "A fin de que pueda designarse un observador de la FIA, los Competidores o los pilotos deben informar al Promotor y a la FIA de cualquier actividad prevista con monoplazas al menos siete días antes de su inicio".

Sebastián Montoya realizó una prueba de dos días -23 y 24 de septiembre- con un monoplaza de GB3 en el circuito inglés de Snetterton, la cual no fue debidamente notificada.

El piloto de 20 años explicó en la audiencia que se trató de un malentendido, pero los comisarios decidieron de todos modos aplicarle una sanción económica de 10.00 euros.

"El Responsable de Asuntos Deportivos de F2 y F3 de la FIA informó que el Piloto del Auto 9 (Montoya) participó en una prueba de GB3 en Snetterton los días 23 y 24 de septiembre de 2025. También explicó que ni el Competidor ni el Piloto informaron a la FIA sobre esta actividad con un monoplaza. El representante del Promotor confirmó que no fue informado de la actividad con un monoplaza del Piloto del Auto 9", dijeron los comisarios en su resolución.

Sebastian Montoya, PREMA Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

"El Piloto del Auto 9 explicó que su equipo de gestión organizó la sesión de pruebas en Snetterton y que hubo un malentendido con su equipo. El Representante del Equipo explicó que desconocía la participación del Piloto en la prueba de GB3 en Snetterton hasta después de que esta hubiera tenido lugar.

"Tras analizar exhaustivamente el asunto, los Comisarios determinaron que se trató de un error administrativo por parte del Piloto, quien no informó a su Equipo, a la FIA ni al Promotor sobre la actividad con un monoplaza, tal como exige el Artículo 10.5 del Reglamento Deportivo.

"En coherencia con una decisión anterior, los Comisarios decidieron imponer una multa de 10.000 euros".

Juan Pablo Montoya fue preguntado al respecto en una entrevista con Sky Sports Alemania y el expiloto de Fórmula 1 indicó que lo sucedido fue un error de su parte.

"Honestamente, tenía que enviar un correo diciendo que estábamos probando y fue justo después de Bakú. El correo salió el día anterior (del test), pero fue completamente culpa mía. Salimos de viaje y simplemente se me pasó. No hay problema", aclaró Montoya.