Vips seguirá en F2 aunque la categoría no lo apoya

A Vips se le escuchó utilizar un lenguaje racista durante una transmisión de juegos en Twitch la semana pasada, lo que provocó una condena generalizada en las redes sociales.

Red Bull lo suspendió inicialmente como piloto de pruebas y de reserva para llevar a cabo una investigación completa, antes de anunciar el martes que terminaba toda relación con el estonio, subrayando que el equipo "no aprueba ninguna forma de racismo".

Sin embargo, Vips seguirá conduciendo para Hitech durante el resto de la temporada de F2, donde actualmente ocupa la séptima posición del campeonato con tres podios y dos poles en las seis primeras rondas.

En un comunicado, el jefe de Hitech, Oliver Oakes, dijo que aunque el equipo "debatió" si debía mantener a Vips en la F2, consideró que debía ofrecer al joven de 21 años una oportunidad para redimirse.

"He tomado la decisión de que Juri mantenga su asiento en la F2 con Hitech durante el resto de la temporada, una decisión que hemos debatido seriamente. Permitirle completar su temporada con Hitech es una oportunidad para que demuestre, a través de sus acciones, el tipo de persona que es", dijo Oakes.

"He dejado claro que creo que el lenguaje utilizado fue totalmente inaceptable, pero decido darle la oportunidad de redimirse".

La F2 expresó su sorpresa después de que Hitech decidiera retener a Vips, afirmando que es una decisión que el campeonato no habría tomado si estuviera a cargo del equipo.

Juri Vips, Hitech GP Photo by: Red Bull Content Pool

"Tras el reciente incidente en el que se ha visto involucrado Juri Vips, la F2 quiere reafirmar que el uso de lenguaje racista o discriminatorio no puede ser tolerado en ningún entorno", rezaba el comunicado de la categoría.

"La decisión de Hitech Grand Prix de hoy es sorprendente y no la habríamos tomado nosotros. Supervisaremos la situación cuidadosamente con ellos para asegurarnos de que este tipo de comportamiento se aborde adecuadamente."

El comunicado completo de Hitech

"Hitech GP emplea una fuerza de trabajo inclusiva y nunca ha tolerado el racismo o el comportamiento ofensivo en ninguna de sus formas. Dicho esto, si vivimos en una sociedad en la que nadie puede cometer un error, disculparse de verdad, tener la oportunidad de redimirse y aprender de ello, ¿qué dice eso de la sociedad?"

"No sé por qué dijo lo que dijo. No sé por qué estaba jugando y transmitiendo C.O.D [Call of Duty] a esa hora del día. Ciertamente, hay cosas que habrían sido mucho más beneficiosas para su carrera".

"Lo que sí sé es que la rescisión de su contrato por parte de Red Bull como resultado de sus acciones es una experiencia aplastante para él, un castigo merecidamente severo. La realidad es que no habrá un acuerdo unánime sobre si ese castigo es suficiente, y eso es totalmente comprensible".