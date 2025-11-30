Leonardo Fornaroli conquista el título de F2 un año después del de F3
Leonardo Fornaroli fue coronado campeón de Fórmula 2 al terminar segundo el domingo en Qatar, donde Sebastián Montoya fue quinto.
Llegado a Losail en una posición favorable, Leonardo Fornaroli selló el destino del campeonato 2025 de Fórmula 2 incluso antes de la ronda final de la temporada, la semana próxima en Abu Dhabi.
Bajo los colores del equipo Invicta Racing, el piloto italiano se mostró sólido durante la carrera principal, que terminó en el segundo lugar.
No logró impedir que el francés Victor Martins se impusiera, pero ese resultado le bastó, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de sus rivales por el título, en particular Richard Verschoor y Jak Crawford.
A sus 20 años, el nacido italiano en Piacenza es coronado en la antesala de la Fórmula 1, justo un año después de haber sido campeón en F3. Forma así parte de esos pilotos que han sido capaces de encadenar títulos consecutivos dentro de la pirámide que permite acceder a la categoría reina. Fue el caso en el pasado de George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri o incluso Gabriel Bortoleto.
Sin embargo, la ausencia de un asiento disponible en 2026 debería mantenerlo alejado de la F1 por el momento. Una situación paradójica, similar a la que conocieron Felipe Drugovich y Théo Pourchaire hace algunos años. Del actual plantel de F2, Arvid Lindblad sigue siendo el mejor posicionado para unirse a la F1 el año próximo, donde podría asegurarse uno de los dos asientos de Racing Bulls.
A lo largo de su joven carrera, Leonardo Fornaroli ha escalado metódicamente los peldaños desde el karting hasta la F4 Italiana y luego la Fórmula Regional, donde se dio a conocer por la misma regularidad que ha demostrado durante estos dos últimos años.
Con más de 40 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, ahora podrá concluir con tranquilidad su campaña, mientras trabaja en la búsqueda de oportunidades para la continuación de su carrera. Recordemos que el campeón vigente de F2 no tiene derecho a permanecer en la disciplina.
CARRERA2
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|V. Martins ART Grand Prix
|14
|32
|
-
|1
|25
|2
|
L. Fornaroli Invicta Racing
|1
|32
|
+1.200
1.2
|1.200
|1
|18
|2
|3
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|17
|32
|
+7.400
7.4
|6.200
|1
|15
|4
|
A. Lindblad Campos Racing
|4
|32
|
+8.700
8.7
|1.300
|1
|12
|5
|S. Montoya Prema Powerteam
|9
|32
|
+10.100
10.1
|1.400
|1
|10
|6
|R. Verschoor MP Motorsport
|6
|32
|
+12.300
12.3
|2.200
|1
|8
|7
|
N. Tsolov Campos Racing
|3
|32
|
+15.900
15.9
|3.600
|1
|6
|8
|R. Staněk Invicta Racing
|2
|32
|
+17.900
17.9
|2.000
|1
|4
|9
|
D. Beganovic Hitech TGR
|8
|32
|
+18.400
18.4
|0.500
|1
|2
|1
|10
|
L. Browning Hitech TGR
|7
|32
|
+23.500
23.5
|5.100
|1
|1
|11
|J. Crawford DAMS Lucas Oil
|11
|32
|
+28.100
28.1
|4.600
|1
|12
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|25
|32
|
+32.600
32.6
|4.500
|1
|13
|
G. Minì Prema Powerteam
|10
|32
|
+33.100
33.1
|0.500
|1
|14
|
J. Duerksen AIX Racing
|20
|32
|
+35.800
35.8
|2.700
|1
|15
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|16
|32
|
+37.000
37.0
|1.200
|1
|16
|K. Maini DAMS Lucas Oil
|12
|32
|
+37.700
37.7
|0.700
|1
|17
|
J. Bennett Van Amersfoort Racing
|24
|32
|
+41.500
41.5
|3.800
|1
|18
|
L. Van Hoepen Trident
|22
|32
|
+42.700
42.7
|1.200
|1
|19
|
J. Wharton Trident
|23
|32
|
+54.300
54.3
|11.600
|1
|20
|
C. Shields AIX Racing
|21
|32
|
+1'37.300
1'37.3
|43.000
|2
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|5
|13
|
19 laps
|1
|Retirada
|dnf
|R. Miyata ART Grand Prix
|15
|6
|
26 laps
|2
|Retirada
|Ver los resultados completos
