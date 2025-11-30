Todos los campeonatos

FIA F2 Losail

Leonardo Fornaroli conquista el título de F2 un año después del de F3

Leonardo Fornaroli fue coronado campeón de Fórmula 2 al terminar segundo el domingo en Qatar, donde Sebastián Montoya fue quinto.

Basile Davoine
Publicado:
Leonardo Fornaroli, Invicta Racing

Llegado a Losail en una posición favorable, Leonardo Fornaroli selló el destino del campeonato 2025 de Fórmula 2 incluso antes de la ronda final de la temporada, la semana próxima en Abu Dhabi.

Bajo los colores del equipo Invicta Racing, el piloto italiano se mostró sólido durante la carrera principal, que terminó en el segundo lugar.

No logró impedir que el francés Victor Martins se impusiera, pero ese resultado le bastó, teniendo en cuenta el bajo rendimiento de sus rivales por el título, en particular Richard Verschoor y Jak Crawford.

A sus 20 años, el nacido italiano en Piacenza es coronado en la antesala de la Fórmula 1, justo un año después de haber sido campeón en F3. Forma así parte de esos pilotos que han sido capaces de encadenar títulos consecutivos dentro de la pirámide que permite acceder a la categoría reina. Fue el caso en el pasado de George Russell, Charles Leclerc, Oscar Piastri o incluso Gabriel Bortoleto.

Sin embargo, la ausencia de un asiento disponible en 2026 debería mantenerlo alejado de la F1 por el momento. Una situación paradójica, similar a la que conocieron Felipe Drugovich y Théo Pourchaire hace algunos años. Del actual plantel de F2, Arvid Lindblad sigue siendo el mejor posicionado para unirse a la F1 el año próximo, donde podría asegurarse uno de los dos asientos de Racing Bulls.

A lo largo de su joven carrera, Leonardo Fornaroli ha escalado metódicamente los peldaños desde el karting hasta la F4 Italiana y luego la Fórmula Regional, donde se dio a conocer por la misma regularidad que ha demostrado durante estos dos últimos años.

Con más de 40 puntos de ventaja sobre sus perseguidores, ahora podrá concluir con tranquilidad su campaña, mientras trabaja en la búsqueda de oportunidades para la continuación de su carrera. Recordemos que el campeón vigente de F2 no tiene derecho a permanecer en la disciplina.

CARRERA2

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus
1 France V. Martins ART Grand Prix 14 32

-

     1 25    
2
L. Fornaroli Invicta Racing
 1 32

+1.200

1.2

 1.200   1 18   2
3
A. Dunne Rodin Motorsport
 17 32

+7.400

7.4

 6.200   1 15    
4
A. Lindblad Campos Racing
 4 32

+8.700

8.7

 1.300   1 12    
5 Colombia S. Montoya Prema Powerteam 9 32

+10.100

10.1

 1.400   1 10    
6 Netherlands R. Verschoor MP Motorsport 6 32

+12.300

12.3

 2.200   1 8    
7
N. Tsolov Campos Racing
 3 32

+15.900

15.9

 3.600   1 6    
8 Czech Republic R. Staněk Invicta Racing 2 32

+17.900

17.9

 2.000   1 4    
9
D. Beganovic Hitech TGR
 8 32

+18.400

18.4

 0.500   1 2   1
10
L. Browning Hitech TGR
 7 32

+23.500

23.5

 5.100   1 1    
11 United States J. Crawford DAMS Lucas Oil 11 32

+28.100

28.1

 4.600   1      
12 Mexico R. Villagomez Van Amersfoort Racing 25 32

+32.600

32.6

 4.500   1      
13
G. Minì Prema Powerteam
 10 32

+33.100

33.1

 0.500   1      
14
J. Duerksen AIX Racing
 20 32

+35.800

35.8

 2.700   1      
15
M. Stenshorne Rodin Motorsport
 16 32

+37.000

37.0

 1.200   1      
16 India K. Maini DAMS Lucas Oil 12 32

+37.700

37.7

 0.700   1      
17
J. Bennett Van Amersfoort Racing
 24 32

+41.500

41.5

 3.800   1      
18
L. Van Hoepen Trident
 22 32

+42.700

42.7

 1.200   1      
19
J. Wharton Trident
 23 32

+54.300

54.3

 11.600   1      
20
C. Shields AIX Racing
 21 32

+1'37.300

1'37.3

 43.000   2      
dnf
O. Goethe MP Motorsport
 5 13

19 laps

     1   Retirada  
dnf Japan R. Miyata ART Grand Prix 15 6

26 laps

     2   Retirada  
Ver los resultados completos  

Artículo previo F2 Qatar 2025: Durksen y Villagómez podio en la sprint, Montoya cuarto

