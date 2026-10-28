FIA F2

LN4 Fusion, de Lando Norris, estará en la parrilla de F2 para 2027

La colaboración de Norris con el equipo de karting Fusion competirá en la Fórmula 2 a partir del año que viene

Ewan Gale

Publicado: 28 oct 2026, 10:34

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LN4 Fusion livery

El nuevo equipo de carreras de Lando Norris, LN4 Fusion, obtuvo un lugar en la parrilla de la Fórmula 2 para 2027.

La escudería fue seleccionada como el único equipo nuevo para el próximo ciclo de tres años, y se sumará a los 10 equipos actuales desde el comienzo de la próxima temporada.

Cuando se anunció la creación del equipo en septiembre, se revelaron conquistas en Fórmula 3 y Fórmula 4, pero LN4 Fusion todavía debía afrontar un proceso de solicitud para ingresar a la parrilla de F2.

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Pero, una vez finalizado ese proceso, el lugar del equipo en la parrilla quedó confirmado, tras haber adquirido activos de la antigua escudería AIX.

"Recibimos un fuerte interés de equipos de todo el mundo para este nuevo ciclo de tres años, lo que subraya la fortaleza y el atractivo de nuestro Campeonato", dijo el CEO de F2, Bruno Michel.

"Hemos mantenido a diez de nuestros equipos actuales, que han demostrado de forma constante su compromiso con ofrecer el mejor entorno posible para que los jóvenes pilotos se preparen para la Fórmula 1.

"También me complace dar la bienvenida a LN4 Fusion a la parrilla. Aportarán una experiencia considerable, y confío en que harán una contribución valiosa al Campeonato".

LN4 Fusion livery

Photo by: Lando Norris

El consolidado jefe de karting de Fusion, Dan Hazlewood, encabezará las actividades británicas de LN4 Fusion, pero las operaciones europeas estarán dirigidas por miembros clave del antiguo equipo Prema.

El exjefe Rene Rosin se suma como consultor y director de equipo, mientras que el exresponsable técnico de Prema, Gullaume Capietto, será director de carreras.

El CEO de LN4, Dan Richards, dijo: "Estamos increíblemente orgullosos de haber sido seleccionados para unirnos a la parrilla de la FIA Formula 2 en 2027.

"Este es un hito significativo para LN4 Fusion y un paso importante hacia la concreción de la visión que nos propusimos cuando lanzamos el equipo en septiembre.

"Desde el principio, nuestra ambición ha sido construir una organización de automovilismo competitiva y sostenible, con un camino de desarrollo claro para los pilotos y un entorno en el que las personas con talento puedan tener éxito. La Fórmula 2 es central para esa ambición, ya que representa la etapa final y, posiblemente, la más exigente de preparación antes de la Fórmula 1.

"Haber asegurado un lugar en el campeonato tan poco tiempo después del lanzamiento de LN4 Fusion es un logro fantástico y un testimonio del duro trabajo de todos los involucrados en hacer realidad este proyecto.

"Sin embargo, es solo el comienzo. Reconocemos el nivel de competencia en la Fórmula 2 y el desafío que tenemos por delante. Nuestro foco ahora está firmemente puesto en construir las bases adecuadas, rodearnos de personas excepcionales y dar a nuestros pilotos y al equipo la mejor oportunidad posible para competir al más alto nivel.

"Estamos enormemente agradecidos a Bruno Michel, a la FIA y a la organización de Formula 2 por su confianza en nuestro proyecto, y esperamos con ilusión formar parte del campeonato en 2027".

Equipos de la FIA Formula 2 2027-2029

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