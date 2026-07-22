La lucha por el título de F2 toma forma con pilotos juniors de Red Bull, Alpine y Ferrari

Tras ocho rondas de los 14 eventos de la temporada 2026 de Formula 2, cuatro jóvenes que están bajo la órbita de equipos de Formula 1 han surgido como claros aspirantes al título, con otro como tapado.

El miembro del Red Bull Junior Team Nikola Tsolov lidera actualmente el campeonato con 161 puntos, por delante del piloto de la Alpine Academy Gabriele Mini (134) y de Rafael Camara (125) de la Ferrari Driver Academy, con Alex Dunne (108), de Alpine, un poco más atrás.

Tsolov, piloto de Campos Racing en la F2, puede haber sido el más impresionante de todos, con ya seis victorias en su haber, incluidas tres seguidas: un récord en Formula 2, solo igualado por Davide Valsecchi en la era GP2.

Mini ha sido el piloto más constante, aunque solo ha logrado una victoria, pero terminó 14 carreras entre los ocho primeros con MP Motorsport: todas salvo la carrera principal de Mónaco, donde el piloto de segundo año sufrió una parada lenta en boxes cuando marchaba quinto, y el sprint de Spa-Francorchamps, donde iba 12º antes de que un problema técnico lo dejara fuera de la carrera.

Siguiendo los pasos de los campeones Gabriel Bortoleto y Leonardo Fornaroli en Invicta Racing tras igualar el récord de GP3/F3 de poles en una temporada camino del título del año pasado, Camara ha logrado cuatro de las últimas cinco poles, lo que le ayudó a conseguir dos victorias en carreras principales.

Dunne aún no ha igualado los momentos más altos de su temporada de debut en F2, pero aun así ha sumado cinco podios hasta ahora con Rodin Motorsport.

En un circuito de Spa-Francorchamps que es favorito de los pilotos y sigue suponiendo un reto para los jóvenes —quizá más que para los pilotos de F1 hoy en día—, estos cuatro pilotos confirmaron su condición de favoritos en la temporada 2026.

No tanto en la carrera sprint: la parrilla invertida suele allanar el camino a resultados inusuales, y esta no fue una excepción. Joshua Duerksen se impuso para poner fin a una racha de 13 carreras sin podio, el segundo clasificado Martinius Stenshorne puntuó por primera vez desde Mónaco, y el joven de Ferrari Dino Beganovic volvió al podio, siendo Mónaco también su anterior aparición en el cajón.

Pero la carrera principal, pese a algunos incidentes que la acortaron, ofreció interesantes duelos rueda a rueda, y los favoritos estuvieron a la altura.

Camara perdió la posición frente a su compañero de primera fila Tasanapol Inthraphuvasak en la salida, y dos vueltas después contuvo con firmeza a un audaz Tsolov que intentaba adelantar por fuera en La Source, empujando posiblemente al Campos hacia la grava.

Camara recuperó fácilmente el liderato en la vuelta cinco antes de su parada en boxes. Después de que la carrera fuera detenida con bandera roja por un fuerte accidente de Laurens van Hoepen, el brasileño aprovechó al máximo sus neumáticos nuevos para adelantar a tres coches en cuestión de segundos y acabó ganando con gran comodidad.

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

La carrera de Tsolov se complicó por un ajuste de puesta a punto fallido y daños del incidente con Camara, además de otros problemas.

"Tuve una buena resalida y luego obviamente intenté atacar a Rafa en la curva 1, tuvimos un pequeño toque allí", dijo el búlgaro. "A partir de ese momento, por alguna razón ya no tuve tanto ritmo. Además, el coche estaba un poco roto, así que durante la bandera roja tuvimos la oportunidad de arreglar el pontón y algunas cosas. [Los neumáticos] cayeron mucho, especialmente con la puesta a punto que teníamos hoy; no fue la elección correcta, creo.

"La bandera roja nos ayudó a entender que uno de los frenos estaba completamente desconectado antes de eso, así que probablemente fue beneficiosa. Sí, hubo algunas cosas que salieron mal, pero creo que aun así lo maximizamos."

El líder del campeonato adoptó un enfoque sensato para el final de la carrera —"Tas [Inthraphuvasak] era más rápido hoy, así que se trataba de aceptar ese hecho y perder el menor tiempo posible"— y terminó quinto bajo la bandera a cuadros. Las sanciones por límites de pista a Dunne y a su compañero en Campos Noel Leon, que Tsolov sabía que llegarían, lo impulsaron hasta el tercer puesto: un resultado modesto comparado con sus victorias en las carreras principales del Red Bull Ring y Silverstone, pero suficiente para aumentar su ventaja en el campeonato.

Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

Mientras el podio íntegramente de novatos contó con un Inthraphuvasak inusualmente impresionante en segundo lugar, el actual segundo clasificado Mini remontó discreta pero firmemente tras una colisión en la primera vuelta con Roman Bilinski y la consiguiente sanción de cinco segundos para terminar quinto, justo detrás de su compañero joven de Alpine, Dunne.

De los cuatro aspirantes emergentes al título, los integrantes del podio Camara y Tsolov asistieron a la rueda de prensa posterior a la carrera, y Motorsport les preguntó qué era lo que más les impresionaba el uno del otro.

"Ambos hemos sido muy constantes", dijo Camara. "Parece que cada fin de semana de carrera estamos ahí, incluso hablando también del año pasado. Nikola siempre ha sido rápido. Sin duda es muy bueno y es agradable estar este año luchando por campeonatos.

"Y también creó un buen respeto para ambos. Obviamente en la pista intentas maximizar para ti mismo, pero creo que el respeto fuera de la pista ha sido algo que fue una buena sorpresa o algo así; no sorprendido pero tampoco impresionado, pero fue algo que aprecio."

Tsolov coincidió: "Comentario similar al de Rafa. Creo que sabemos que lo que pasa en pista y fuera de pista son dos cosas separadas, así que es bastante agradable verlo. Por otro lado, sin duda sus actuaciones en clasificación este año han sido bastante impresionantes, también el año pasado, así que probablemente sea algo bastante impresionante."

Tasanapol Inthraphuvasak, ART Grand Prix, Rafael Camara, Invicta Racing, Nikola Tsolov, Campos Racing Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images

Da la casualidad de que Camara y Tsolov también son los dos pilotos de F2 cuyos nombres han sido más destacados en la incipiente silly season de F1, y no son solo rumores, con el director del equipo Racing Bulls, Alan Permane, describiendo abiertamente al búlgaro como "el siguiente en la fila".

Sin embargo, como era de esperar, los jóvenes expertos ante los medios prefirieron evitar la especulación.

"Para mí obviamente ese es el objetivo final y mi sueño, pero por el momento, cuanto mejor lo haga en F2, mejor posición tendré para cualquier cosa en el futuro", dijo Tsolov. "Así que estoy totalmente centrado en la F2, obviamente voy ronda a ronda."

"Solo me estoy centrando en lo que puedo hacer en este momento, porque si no estás haciendo un buen trabajo en F2, lo más probable es que no vayas a donde quieres", señaló Camara. "Así que simplemente me centro en este año."

Mientras tanto, quedan 12 carreras más en el calendario, y será fascinante ver cómo la velocidad pura de Camara y la habilidad de Tsolov en carrera resisten frente a la experiencia de Mini y Dunne.

Alexander Dunne, Rodin Motorsport Photo by: Dom Gibbons / Formula 1 via Getty Images