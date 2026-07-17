FIA F2 Spa: Noel León arrancará primero en la sprint, Durksen en segunda fila

En un cierre frenético donde los pilotos jugaron su destino a una sola vuelta lanzada, el brasileño Rafael Camara se alzó con la posición de privilegio al cronometrar un tiempo de 1m56.306s, superando por apenas 39 milésimas a su más cercano perseguidor, Tasanapol Inthraphuvasak, en la sesión de clasificación de la Fórmula 2.

La tanda clasificatoria estuvo condicionada por la inestabilidad climatológica y las interrupciones. Apenas iniciada la tanda con neumáticos súper blandos, el mexicano Noel León sufrió un trompo en la zona de Raidillon que forzó la aparición de la primera bandera roja que lo condicionaba para los minutos finales a obtener un fuerte resultado para pelear por el top 10.

A menos de 10 minutos del final un problema de Laurens van Hoepen provocó una segunda detención, dejando el reloj con poco más de tres minutos para un intento definitivo en pista. En esa última oportunidad, el integrante de Invicta Racing arriesgó al máximo para firmar su cuarta pole de la campaña.

Por su parte, el paraguayo Joshua Dürksen se clasificó en la séptima posición con un tiempo de 1m56.822s. Por su parte, tras sobreponerse al incidente del inicio, Noel León culminó en el décimo sitio (1m56.884s). Este resultado le otorga de forma automática la pole position para la carrera Sprint del sábado gracias al formato de parrilla invertida.

Detrás de León se ubicó el colombiano Sebastián Montoya quien arrancará en ambas pruebas desde la posición 11 seguido inmediatamente por el argentino Nicolás Varrone en el duodécimo puesto, mientras que el mexicano Rafael Villagómez partirá desde la decimosexta plaza.

Resultados clasificación Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 R. Câmara Invicta Racing 1 10 1'56.306 216.793 2 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 9 +0.039 1'56.345 0.039 216.720 3 A. Dunne Rodin Motorsport 15 9 +0.186 1'56.492 0.147 216.447 4 N. Tsolov Campos Racing 6 8 +0.393 1'56.699 0.207 216.063 5 J. Bennett Trident 25 8 +0.453 1'56.759 0.060 215.952 6 D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 10 +0.501 1'56.807 0.048 215.863 7 J. Duerksen Invicta Racing 2 10 +0.516 1'56.822 0.015 215.836 8 R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 10 +0.553 1'56.859 0.037 215.767 9 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 9 +0.566 1'56.872 0.013 215.743 10 N. León Campos Racing 5 8 +0.578 1'56.884 0.012 215.721 11 S. Montoya Prema Powerteam 11 10 +0.612 1'56.918 0.034 215.658 12 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 10 +0.712 1'57.018 0.100 215.474 13 K. Maini ART Grand Prix 16 10 +0.779 1'57.085 0.067 215.351 14 O. Goethe MP Motorsport 10 9 +0.788 1'57.094 0.009 215.334 15 E. Jr. AIX Racing 20 11 +0.964 1'57.270 0.176 215.011 16 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 10 +1.030 1'57.336 0.066 214.890 17 G. Minì MP Motorsport 9 10 +1.089 1'57.395 0.059 214.782 18 C. Herta Hitech Racing 4 9 +1.203 1'57.509 0.114 214.574 19 L. Van Hoepen Trident 24 5 +1.535 1'57.841 0.332 213.969 20 C. Shields AIX Racing 21 10 +1.767 1'58.073 0.232 213.549 21 M. Boya Prema Powerteam 12 8 +2.222 1'58.528 0.455 212.729 22 R. Miyata Hitech Racing 3 9 +2.989 1'59.295 0.767 211.361