Crónica de carrera
FIA F2 Losail
Noel León logra otro podio en F2 en Qatar, Durksen y Montoya rescatan puntos en victoria de Dunne
El mexicano Noel León cerró un fin de semana exitoso en Lusial al lograr un podio de segundo puesto en la carrera feature. Joshua Durksen rescató los puntos. Rafael Villagómez con fuerte impacto que provocó bandera roja.
Luis Ramírez
Publicado: 29 nov 2026, 13:35
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Noel León, Campos
Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images
En la arrancada, Gabriele Mini tomó el liderato de la carrera con Alex Dunne planteándose en la segunda posición. El novato Ugo Ugochukwu y quien tomará el lugar de Noel León en Campos en el 2027 se posicionó tercero por delante del mexicano, esto mientras el paraguayo Joshua Durksen se situaba en sexto.
La carrera pasó de inmediato a bandera amarilla por un trompo de Kush Maini en la curva final, aunque sin provocar el encadenamiento.
La competencia se convirtió en un tren, como la sprint. Sin embargo, en la séptima vuelta hubo un cambio. Mini y Ugochukwu junto con el búlgaro Nikola Tsolov fueron a los boxes, justo en el momento que se presentó una nueva bandera amarilla provocada por un fuerte accidente del mexicano Rafael Villagómez. El coche del equipo VAR impactó de frente contra la barrera TecPro de la última curva generando un daño considerable y llevando a la salida del safety car, mismo que fue aprovechado por Dunne, León, Durksen y Montoya.
Sin embargo, la rotura de la barrera obligó a una bandera roja de 40 minutos dejando en el liderato a John Bennett seguido por Slater y Martinius Stenshorne, pero los primeros seis sin cumplir con su detención oficial. Noel León se colocaba en la octava posición, por detrás de Dunne, aunque en realidad el mexicano era el segundo virtual a la espera de que los punteros fueran a los boxes.
El colombiano Sebastián Montoya intentó tomar la posición 13 y en el reinicio de la carrera en la vuelta 11, pero el novato Ugo Ugochukwu se extendió en la curva obligando a la salida del sudamericano de la trayectoria y cayendo a la posición 17. El movimiento del campeón de la F3 le generó una penalización de 10 segundos que lo sacó al final del top 10.
La carrera del chileno Nico Pino, quien está confirmado también para Abu Dhabi, terminó en el giro 24 cuando aparcó su coche en los pits.
La dinámica de la competencia cambió en los giros finales cuando control de carrera anunció el final de la prueba por tiempo y no por el número de vueltas, originalmente 32. Con el cronómetro en su contra la lucha entre Slatter y Bennett calentó el ambiente con ambos intercambiando el liderato, aunque una lucha por la cima que no valía dado que no habían cumplido aún con el cambio de neumáticos obligatorio ordenado por la serie.
Pero el tiempo no se puede borrar y conforme el reloj avanzó los primeros fueron a los pits permitiendo que Dunne tomara la victoria. Noel León ascendió al podio en segundo lugar para un fin de semana de doble top tres tras el obtenido en la sprint con Oliver Goethe en tercero.
La victoria de Dunne combinado con el sexto puesto de Tsolov pone al irlandés como líder del campeonato a falta de una ronda en Abu Dhabi.
El paraguayo Joshua Durksen concluyó en noveno seguido por Montoya quien remontó en la parte final al décimo.
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