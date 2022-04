Pourchaire vence en la F2 tras accidente de Nissany

El francés, que salía séptimo con el ART Grand Prix, tuvo un gran comienzo y esquivó un accidente en la recta entre Dennis Hauger (Prema) y Jack Doohan (Virtuosi) para llegar quinto a la primera curva.

Después de entrar en boxes a montar neumáticos medios, pasó a Ralph Boschung por el segundo lugar en la vuelta 19, antes de que Nissany se chocara dos vueltas más tarde, dándole a Pourchaire un liderato que mantuvo hasta la bandera a cuadros.

Tras salir 15º, Enzo Fittipaldi evitó problemas en una carrera muy interrumpida para robarle a Boschung el segundo puesto a solo cuatro vueltas del final y lograr su primer podio en la categoría con Charouz Racing System.

El poleman Juri Vips tuvo un mal inicio con su Hitech, perdiendo varias posiciones, antes de que la colisión de Hauger y Doohan provocara el primer coche de seguridad y forzara el abandono de ambos debutantes.

Un gran comienzo de Nissany, que salía sexto, le puso a la cabeza, con Boschung en segundo lugar y Ayumu Iwasa, de DAMS, tercero al final de la primera vuelta.

Los cuatro primeros entraron en boxes durante el primer período de coche de seguridad, dejando a Jehan Daruvala, de Prema, al frente con la estrategia alternativa tras haber comenzado con el compuesto medio.

Mientras que el piloto indio tenía el liderato real, Nissany adelantó a los que ya habían entrado en boxes, pero se estrelló en la última curva, arruinando su oportunidad de conseguir una primera victoria en la categoría y provocando un periodo de coche de seguridad virtual.

Nissany lost his chance of a first F2 win when he crashed exiting the second Rivazza

Photo by: FIA