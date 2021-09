El junior de Ferrari que admite que aún no lo hizo bien para la F1

Campeón de la FIA Fórmula 3 en 2019 luego de ser protagonista en la F4 Italia, la Fórmula Renault Eurocup y la F3 Europa, y miembro de la Academia de Pilotos de Ferrari, Robert Shwartzman parecía tener un futuro brillante.

Esto se veía aún más claro cuando lideró el certamen la Fórmula 2 en su primera temporada después de 14 de las 24 carreras de 2020, una actuación notable que le hizo ganarse un lugar entre los aspirantes a la Fórmula 1, pero luego Mick Schumacher, también junior de Ferrari, se coronó finalmente como campeón y Shwartzman cayó al cuarto puesto.

Shwartzman, el único miembro de los cinco primeros del campeonato de F2 que siguió en la categoría en 2021, era el favorito lógico para el título, pero actualmente solo es tercero en el certamen con dos victorias, por detrás del veterano Guanyu Zhou y, sobre todo, de su compañero de equipo novato, Oscar Piastri, con 36 puntos que separan a los dos pilotos de Prema.

"Oscar es un compañero muy rápido y muy competitivo y está haciendo un trabajo muy bueno", dijo Shwartzman. "Por desgracia, cometo más errores que él, sobre todo en la clasificación, lo que compromete mi rendimiento en la carrera. Creo que me desempeño mejor que él en la carrera, pero está muy apretado, es un piloto muy, muy, muy rápido".

"Es muy bueno tener un compañero de equipo tan fuerte porque, en primer lugar, puedo aprender y ver lo que hace, aunque se puede decir que tengo más experiencia. Pero aún así, hay cosas que simplemente hace mejor. Así que siempre hay algo que aprender de Oscar. Todavía no hay nada perdido, y voy a hacer todo lo posible para vencerlo en el campeonato".

Como dijo, Shwartzman necesita progresar en clasificación, donde sólo ha entrado entre los cinco primeros una vez, en Mónaco. Esto se lo pone difícil a lo largo de los fines de semana, sobre todo en la Carrera Principal, la que más puntos otorga, en la que sólo consiguió 53 puntos, frente a los 76 de Piastri (sin contar la bonificación por la pole), los 80 de Zhou o incluso los 57 de Ticktum.

En este contexto -en el que el nombre de Shwartzman apenas se ha mencionado para ascender a la F1 en 2022, y en el que sólo queda un asiento libre en Alfa Romeo, que parece que irá a parar a Zhou-, el piloto de 22 años no duda en hacer autocrítica.

"Que me sorprenda o no (que no esté en el centro de los rumores) no importa realmente, en mi opinión", dice. "A estas alturas todavía no tengo suficientes resultados, no puedo decir claramente 'miren, estoy ganando, tengo una gran ventaja, ¿por qué no hablan de mí?'".

"Todavía tengo que aprender y mejorar en la Fórmula 2. Tengo esta segunda mitad (de la temporada) para hacerlo. En esta etapa puedo mejorar y luego pensaré un poco más en la Fórmula 1. Por supuesto, la situación está bastante apretada en la Fórmula 1 ahora mismo porque sólo queda un asiento, pero no pienso en ello porque todavía hay futuro, todavía hay más años. Mi objetivo es simplemente hacerlo lo mejor posible en la Fórmula 2, conseguir el mejor resultado que pueda, ganar el campeonato, y después ya veremos lo que pasa".

Información adicional por Megan White