Sebastián Montoya es multado por la FIA por no informar de un test privado

La Fórmula 2 vuelve a la acción este fin de semana en el Circuito Internacional de Lusail después de más de dos meses de inactividad, y las cosas no parecen haber comenzado bien para Sebastián Montoya.

El piloto del equipo Prema Racing fue citado por los comisarios este jueves en Qatar por una aparente infracción al artículo 10.5 del Reglamento Deportivo de la categoría, el cual indica: "A fin de que pueda designarse un observador de la FIA, los Competidores o los pilotos deben informar al Promotor y a la FIA de cualquier actividad prevista con monoplazas al menos siete días antes de su inicio".

Montoya realizó una prueba de dos días -23 y 24 de septiembre- con un monoplaza de GB3 en el circuito inglés de Snetterton, la cual no fue debidamente notificada.

En la audiencia que tuvo lugar hoy en Lusail, el piloto de 20 años explicó que se trató de un malentendido, pero los comisarios decidieron de todos modos aplicarle una sanción económica de 10.00 euros.

Sebastian Montoya, PREMA Racing Photo by: Formula Motorsport Ltd

Este es el veredicto de los comisarios de la FIA:

"Los Comisarios examinaron el informe recibido de la FIA y un correo electrónico de PREMA. Convocaron y escucharon al Piloto y al Representante del Equipo (Documento 1).

"El Responsable de Asuntos Deportivos de F2 y F3 de la FIA informó que el Piloto del Auto 9 (Montoya) participó en una prueba de GB3 en Snetterton los días 23 y 24 de septiembre de 2025. También explicó que ni el Competidor ni el Piloto informaron a la FIA sobre esta actividad con un monoplaza. El representante del Promotor confirmó que no fue informado de la actividad con un monoplaza del Piloto del Auto 9.

"El Piloto del Auto 9 explicó que su equipo de gestión organizó la sesión de pruebas en Snetterton y que hubo un malentendido con su equipo. El Representante del Equipo explicó que desconocía la participación del Piloto en la prueba de GB3 en Snetterton hasta después de que esta hubiera tenido lugar.

"Tras analizar exhaustivamente el asunto, los Comisarios determinaron que se trató de un error administrativo por parte del Piloto, quien no informó a su Equipo, a la FIA ni al Promotor sobre la actividad con un monoplaza, tal como exige el Artículo 10.5 del Reglamento Deportivo.

"En coherencia con una decisión anterior, los Comisarios decidieron imponer una multa de 10.000 euros".

Sebastián Montoya ocupa la décima posición en el campeonato de pilotos de Fórmula 2 a falta de dos rondas para el final de la temporada.