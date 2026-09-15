El subcampeón de la F3 firma un acuerdo para la F2 2027

El subcampeón de Fórmula 3 y junior de Audi en la Fórmula 1, Freddie Slater, dará el salto a Fórmula 2 con Invicta Racing en 2027.

El campeón de la F4 italiana de 2024 y de la Fórmula Regional European de 2025 fue fichado por Audi para encabezar su nuevo Driver Development Programme en 2026, mientras pasaba a F3 con Trident.

Cuatro podios consecutivos en carreras principales hicieron que Slater le arrebatara el liderato del campeonato a Ugo Ugochukwu antes del parón de verano, pero solo sumó 15 puntos más en las últimas cinco carreras de la temporada y fue superado por el piloto de Campos en la lucha por el título.

Slater aun así fue el mejor rookie de la temporada, aunque participó en dos rondas en 2025. Ocho podios, incluida una victoria en Hungría, hicieron que el británico de 18 años se quedara cómodamente con el subcampeonato por delante del segundo año Tuukka Taponen y de su compañero debutante Taito Kato.

"Estoy muy emocionado de dar el salto a Fórmula 2 con Invicta Racing el año que viene", dijo Slater. "Aprendí mucho en Fórmula 3 esta temporada, y siento que me he desarrollado como piloto y como persona a lo largo del año.

"Invicta tiene un gran historial en Fórmula 2, y no puedo esperar para empezar con el equipo y preparar nuestra campaña juntos. También estoy muy agradecido por el apoyo continuo del Audi Driver Development Programme. Todavía tengo mucho que aprender, y estoy deseando afrontar este nuevo desafío".

Rafael Camara, Invicta Racing Photo by: Clive Mason / Getty Images

La vía Trident-Invicta ha sido extremadamente exitosa en los últimos años, con varios casos de títulos consecutivos.

Gabriel Bortoleto, Leonardo Fornaroli y Rafael Camara consiguieron las tres coronas anteriores de F3 con la escudería italiana, antes de pasar al equipo con sede en Norfolk en F2, donde Bortoleto y Fornaroli se proclamaron campeones como rookies. Actualmente en un ajustado segundo puesto en la clasificación de 2026, Camara tiene una buena oportunidad de emularlos.

Aunque por poco no logró imponerse en F3, estos son los ejemplos que Slater intentará seguir en 2027.

"El paso a Fórmula 2 es el siguiente paso natural para Freddie, y una nueva fase importante de su desarrollo como piloto", dijo el director del Audi Driver Development Programme, Allan McNish.

"Disfrutó de una sólida temporada de Fórmula 3, luchando por el título hasta la ronda final, mostrando su velocidad, oficio en carrera y progreso durante todo el año. Estamos muy orgullosos de lo que Freddie ha logrado esta temporada y de cómo se ha desarrollado por el camino.

"Invicta Racing ha tenido un excelente historial en los últimos años, y estamos encantados de trabajar con ellos. Creemos que es el entorno ideal para él, y esperamos apoyarlo mientras afronta este nuevo desafío en 2027".