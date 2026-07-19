FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos

El brasileño Rafael Câmara se adjudicó la victoria en la carrera feature de la Fórmula 2 en Spa-Francorchamps. A pesar de haber perdido la posición de privilegio en la arrancada ante Tasanapol Inthraphuvasak y de lidiar con banderas rojas, interrupciones por coches de seguridad e incluso la amenaza de lluvia en la última vuelta, se llevó los honores. Inthraphuvasak y Nikola Tsolov completaron el podio.

La representación latinoamericana logró colocarse en la zona de los puntos. Joshua Duerksen lideró la competencia de forma provisional en la primera mitad gracias a la gestión con neumáticos medios, superando tanto a Alexander Dunne como al propio Câmara antes de la bandera roja provocada por el fuerte impacto de Laurens van Hoepen. No obstante, la estrategia final relegó al paraguayo a la decimoquinta plaza tras calzar las gomas blandas en el cierre.

La zona de puntos premió la constancia mexicana. Rafael Villagómez cruzó la meta en el sexto sitio con su Van Amersfoort Racing. Justo por detrás finalizó su compatriota Noel León, quien llegó a ostentar el liderato virtual de la carrera tras realizar su parada obligatoria bajo el auto de seguridad, pero una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista lo relegó a la séptima posición.

Fuera de los puntos culminaron el colombiano Sebastián Montoya en la duodécima plaza y el argentino Nicolás Varrone en el decimocuarto peldaño.

La próxima ronda del calendario será el siguiente fin de semana en el circuito de Hungría.

Resultados carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 R. Câmara Invicta Racing 1 21 1:11'20.230 2 25 1 2 T. Inthraphuvasak ART Grand Prix 17 21 +5.458 1:11'25.688 5.458 123.448 2 18 3 N. Tsolov Campos Racing 6 21 +7.463 1:11'27.693 2.005 123.391 2 15 4 A. Dunne Rodin Motorsport 15 21 +7.882 1:11'28.112 0.419 123.379 2 12 5 G. Minì MP Motorsport 9 21 +8.179 1:11'28.409 0.297 123.370 2 10 6 R. Villagomez Van Amersfoort Racing 23 21 +10.972 1:11'31.202 2.793 123.290 2 8 7 N. León Campos Racing 5 21 +11.269 1:11'31.499 0.297 123.281 3 6 8 C. Herta Hitech Racing 4 21 +20.377 1:11'40.607 9.108 123.020 2 4 9 R. Miyata Hitech Racing 3 21 +21.887 1:11'42.117 1.510 122.977 2 2 10 M. Boya Prema Powerteam 12 21 +23.657 1:11'43.887 1.770 122.926 2 1 11 M. Stenshorne Rodin Motorsport 14 21 +24.622 1:11'44.852 0.965 122.899 2 12 S. Montoya Prema Powerteam 11 21 +25.335 1:11'45.565 0.713 122.878 3 13 C. Shields AIX Racing 21 21 +31.803 1:11'52.033 6.468 122.694 3 14 N. Varrone Van Amersfoort Racing 22 21 +35.631 1:11'55.861 3.828 122.585 2 15 J. Duerksen Invicta Racing 2 21 +42.458 1:12'02.688 6.827 122.392 2 16 J. Bennett Trident 25 21 +50.247 1:12'10.477 7.789 122.172 2 17 K. Maini ART Grand Prix 16 21 +58.970 1:12'19.200 8.723 121.926 2 dnf R. Bilinski DAMS Lucas Oil 8 16 +5 Vueltas 1:01'41.358 5 Vueltas 108.876 3 Retirada dnf E. Jr. AIX Racing 20 12 +9 Vueltas 51'42.941 4 Vueltas 97.370 1 Accidente dnf L. Van Hoepen Trident 24 7 +14 Vueltas 16'57.157 5 Vueltas 173.091 1 Accidente dnf D. Beganovic DAMS Lucas Oil 7 0 Retirada dnf O. Goethe MP Motorsport 10 0 Accidente