FIA F2 Spa: Camara logra la victoria en la feature, Villagómez y León en la zona de puntos
Los mexicanos Rafael Villagómez y Noel León lograron puntos en la carrera final en el trazado belga de Spa-Francorchamps.
Rafael Villagomez, van Amersfoort Racing, delante de Rafael Camara, Invicta Racing
Foto de: Clive Mason / Getty Images
El brasileño Rafael Câmara se adjudicó la victoria en la carrera feature de la Fórmula 2 en Spa-Francorchamps. A pesar de haber perdido la posición de privilegio en la arrancada ante Tasanapol Inthraphuvasak y de lidiar con banderas rojas, interrupciones por coches de seguridad e incluso la amenaza de lluvia en la última vuelta, se llevó los honores. Inthraphuvasak y Nikola Tsolov completaron el podio.
La representación latinoamericana logró colocarse en la zona de los puntos. Joshua Duerksen lideró la competencia de forma provisional en la primera mitad gracias a la gestión con neumáticos medios, superando tanto a Alexander Dunne como al propio Câmara antes de la bandera roja provocada por el fuerte impacto de Laurens van Hoepen. No obstante, la estrategia final relegó al paraguayo a la decimoquinta plaza tras calzar las gomas blandas en el cierre.
La zona de puntos premió la constancia mexicana. Rafael Villagómez cruzó la meta en el sexto sitio con su Van Amersfoort Racing. Justo por detrás finalizó su compatriota Noel León, quien llegó a ostentar el liderato virtual de la carrera tras realizar su parada obligatoria bajo el auto de seguridad, pero una penalización de cinco segundos por exceder los límites de pista lo relegó a la séptima posición.
Fuera de los puntos culminaron el colombiano Sebastián Montoya en la duodécima plaza y el argentino Nicolás Varrone en el decimocuarto peldaño.
La próxima ronda del calendario será el siguiente fin de semana en el circuito de Hungría.
Resultados carrera Feature
|Cla
|Piloto
|#
|Vueltas
|Tiempo
|Intervalo
|Km/h
|Boxes
|Puntos
|Retirada
|Bonus
|1
|
R. Câmara Invicta Racing
|1
|21
|
1:11'20.230
|2
|25
|1
|2
|
T. Inthraphuvasak ART Grand Prix
|17
|21
|
+5.458
1:11'25.688
|5.458
|123.448
|2
|18
|3
|
N. Tsolov Campos Racing
|6
|21
|
+7.463
1:11'27.693
|2.005
|123.391
|2
|15
|4
|
A. Dunne Rodin Motorsport
|15
|21
|
+7.882
1:11'28.112
|0.419
|123.379
|2
|12
|5
|
G. Minì MP Motorsport
|9
|21
|
+8.179
1:11'28.409
|0.297
|123.370
|2
|10
|6
|R. Villagomez Van Amersfoort Racing
|23
|21
|
+10.972
1:11'31.202
|2.793
|123.290
|2
|8
|7
|
N. León Campos Racing
|5
|21
|
+11.269
1:11'31.499
|0.297
|123.281
|3
|6
|8
|C. Herta Hitech Racing
|4
|21
|
+20.377
1:11'40.607
|9.108
|123.020
|2
|4
|9
|R. Miyata Hitech Racing
|3
|21
|
+21.887
1:11'42.117
|1.510
|122.977
|2
|2
|10
|
M. Boya Prema Powerteam
|12
|21
|
+23.657
1:11'43.887
|1.770
|122.926
|2
|1
|11
|
M. Stenshorne Rodin Motorsport
|14
|21
|
+24.622
1:11'44.852
|0.965
|122.899
|2
|12
|S. Montoya Prema Powerteam
|11
|21
|
+25.335
1:11'45.565
|0.713
|122.878
|3
|13
|
C. Shields AIX Racing
|21
|21
|
+31.803
1:11'52.033
|6.468
|122.694
|3
|14
|
N. Varrone Van Amersfoort Racing
|22
|21
|
+35.631
1:11'55.861
|3.828
|122.585
|2
|15
|
J. Duerksen Invicta Racing
|2
|21
|
+42.458
1:12'02.688
|6.827
|122.392
|2
|16
|
J. Bennett Trident
|25
|21
|
+50.247
1:12'10.477
|7.789
|122.172
|2
|17
|K. Maini ART Grand Prix
|16
|21
|
+58.970
1:12'19.200
|8.723
|121.926
|2
|dnf
|
R. Bilinski DAMS Lucas Oil
|8
|16
|
+5 Vueltas
1:01'41.358
|5 Vueltas
|108.876
|3
|Retirada
|dnf
|E. Jr. AIX Racing
|20
|12
|
+9 Vueltas
51'42.941
|4 Vueltas
|97.370
|1
|Accidente
|dnf
|
L. Van Hoepen Trident
|24
|7
|
+14 Vueltas
16'57.157
|5 Vueltas
|173.091
|1
|Accidente
|dnf
|
D. Beganovic DAMS Lucas Oil
|7
|0
|
|Retirada
|dnf
|
O. Goethe MP Motorsport
|10
|0
|
|Accidente
|Ver los resultados completos
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