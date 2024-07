Verschoor es descalificado en la sprint de F2 en Hungría y Colapinto avanza un lugar

En una peculiar carrera sprint en la que los pilotos montaron una mezcla de neumáticos duros y blandos, Verschoor había quedado inicialmente por detrás de Andrea Kimi Antonelli (Prema), pero recuperó la posición cuando el piloto de Prema no consiguió que su goma llegara hasta el final.

Pero aproximadamente cuatro horas después de subir a lo más alto del podio, un representante del equipo fue convocado a comparecer ante los comisarios ya que "la plancha trasera del Coche 22 no cumplía con el espesor mínimo requerido".

Tras la audiencia, el neerlandés fue descalificado, y el piloto de Invicta Kush Maini se hizo con la victoria, Victor Martins ascendió a la segunda posición e Isack Hadjar (Campos), líder del campeonato, subió a las posiciones de podio.

Por su parte, Franco Colapinto pasó del sexto al quinto lugar, y Juan Manuel Correa entró en zona de puntos al clasificarse octavo.

El documento de decisión de la FIA indicó: "Habiendo considerado el asunto extensamente, los Comisarios determinaron que la plancha trasera del Coche 22 estaba por debajo del espesor mínimo requerido, y por lo tanto infringe el Artículo 3.4.3 del Reglamento Técnico".

Es la segunda vez esta temporada que Verschoor ha sido descalificado después de tomar la bandera en primer lugar. La ocasión anterior se produjo en la carrera sprint de Arabia Saudita, cuando un "mapa incorrecto de progresividad del pedal del acelerador instalado antes de la carrera" dio la victoria a Dennis Hauger (MP Motorsport).

Cuando se le preguntó qué le había parecido la victoria antes de conocer su sanción, Verschoor bromeó: "Nada especial. No, no lo sé. Muchas veces en F2, cuando he ganado la carrera, me la han quitado, o en Mónaco, tuve alguna...".

"Así que, de alguna manera, siento que no puedo estar contento hasta que no sea seguro, así que voy a esperar una hora o dos, ver si realmente he conseguido la victoria y luego celebrarlo".

El piloto de Trident comenzará la carrera principal del domingo desde la 10ª posición, una posición que le había otorgado la pole position para la carrera sprint del sábado, en parrilla parcialmente invertida.

Al evaluar sus posibilidades de puntuar en la carrera principal, añadió: "En F2 siempre hay oportunidades. Por supuesto, todos los equipos analizarán lo sucedido y cómo pueden mejorar para mañana, y nosotros también".

"Creo que tenemos un buen paquete y estamos más o menos ahí, así que vamos a tratar de elegir la estrategia correcta y luego empujar desde allí".