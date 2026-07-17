Rivera y Colnaghi se meten en el top 6 en una clasificación de la F3 con lluvia en Spa

La clasificación de la Fórmula 3 en Spa-Francorchamps estuvo marcada por la lluvia y terminó antes de tiempo por una bandera roja, pero dejó un saldo positivo para los representantes latinoamericanos.

El mexicano Ernesto Rivera consiguió el quinto mejor tiempo, mientras que el argentino Mattia Colnaghi se ubicó sexto, lo que augura buenas posiciones de salida para ambos en las dos carreras del fin de semana.

La pole position quedó en manos de Freddie Slater. El piloto de Trident marcó un tiempo de 2m05s150 en su primer intento, suficiente para asegurarse la segunda pole consecutiva de la temporada antes de que las condiciones de la pista empeoraran. El finlandés Tuukka Taponen fue segundo para MP Motorsport, a un cuarto de segundo, mientras que el japonés Hiyu Yamakoshi completó el top 3 con Van Amersfoort Racing.

La sesión comenzó con lluvia y los pilotos salieron inmediatamente a buscar una vuelta rápida, conscientes de que el clima podía complicar las condiciones del circuito en cualquier momento. Tras una serie de cambios en la cima de la tabla entre Louis Sharp, James Wharton, Pedro Clerot, Yamakoshi y Taponen, fue Slater quien encontró el mejor registro con su primer giro lanzado.

Rivera apareció rápidamente entre los protagonistas al ascender al quinto puesto cuando todavía restaban 22 minutos para el final de la sesión. Sin embargo, el aumento de la intensidad de la lluvia hizo que los tiempos dejaran de mejorar y los equipos optaran por regresar a boxes a la espera de una posible ventana de pista más favorable.

Colnaghi, en tanto, se metió en el sexto lugar a medio segundo de la marca de referencia impuesta por Slater.

Cuando la actividad se reanudó para el intento final, la lucha por encontrar la mejor posición en pista derivó en varios incidentes. Noah Stromsted chocó con Yevan David, quien a su vez impactó a José Garfias, mientras que Yamakoshi también quedó involucrado en el accidente. La dirección de carrera mostró la bandera roja con 9m38s por disputarse y, debido al empeoramiento del clima, la clasificación no volvió a ponerse en marcha.

Con ello, Rivera conservó el quinto puesto, mientras que Colnaghi cerró una sólida actuación al finalizar sexto para MP Motorsport. Detrás de ellos quedaron Pedro Clerot, Brando Badoer, el líder del campeonato Ugo Ugochukwu y Théophile Nael, quienes completaron los diez primeros lugares.

La carrera sprint de la Fórmula 3 está programada para este sábado a las 10:00 hora local, con Jin Nakamura partiendo desde la pole gracias a la inversión de la grilla, mientras que Colnaghi arrancará séptimo y Rivera lo hará octavo.

Fórmula 3 - Spa-Francorchamps, Bélgica - Clasificación Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 6 2'05.150 201.473 2 T. Taponen MP Motorsport 8 6 +0.251 2'05.401 0.251 201.070 3 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 5 +0.339 2'05.489 0.088 200.929 4 N. Strømsted Trident 4 6 +0.368 2'05.518 0.029 200.882 5 E. Rivera Campos Racing 3 6 +0.376 2'05.526 0.008 200.869 6 M. Colnaghi MP Motorsport 7 5 +0.545 2'05.695 0.169 200.599 7 P. Clerot Rodin Motorsport 17 6 +0.620 2'05.770 0.075 200.480 8 B. Badoer Rodin Motorsport 18 6 +0.701 2'05.851 0.081 200.351 9 U. Ugochukwu Campos Racing 2 6 +0.755 2'05.905 0.054 200.265 10 T. Naël Campos Racing 1 6 +0.778 2'05.928 0.023 200.228 11 T. Kato ART Grand Prix 10 6 +0.781 2'05.931 0.003 200.223 12 J. Nakamura Hitech Racing 25 6 +0.826 2'05.976 0.045 200.152 13 C. Ho Rodin Motorsport 19 7 +0.856 2'06.006 0.030 200.104 14 L. Sharp Prema Powerteam 20 6 +0.877 2'06.027 0.021 200.071 15 M. Gładysz ART Grand Prix 11 7 +0.905 2'06.055 0.028 200.026 16 A. Giusti MP Motorsport 9 5 +1.003 2'06.153 0.098 199.871 17 Y. David AIX Racing 27 6 +1.029 2'06.179 0.026 199.830 18 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 6 +1.039 2'06.189 0.010 199.814 19 J. Wharton Prema Powerteam 21 5 +1.072 2'06.222 0.033 199.762 20 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 6 +1.078 2'06.228 0.006 199.752 21 J. Garfias Prema Powerteam 22 6 +1.173 2'06.323 0.095 199.602 22 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 5 +1.184 2'06.334 0.011 199.585 23 M. De Palo Trident 6 6 +1.191 2'06.341 0.007 199.574 24 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 6 +1.260 2'06.410 0.069 199.465 25 K. Le ART Grand Prix 12 7 +1.279 2'06.429 0.019 199.435 26 F. Barrichello AIX Racing 28 6 +1.407 2'06.557 0.128 199.233 27 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 7 +1.681 2'06.831 0.274 198.803 28 M. Shin Hitech Racing 23 7 +1.750 2'06.900 0.069 198.695 29 F. McLaughlin Hitech Racing 24 7 +1.872 2'07.022 0.122 198.504 30 R. Escotto AIX Racing 26 6 +2.204 2'07.354 0.332 197.986