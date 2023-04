Por qué Colapinto fue descalificado tras ganar la F3 en Australia

Cargar reproductor de audio

Franco Colapinto, piloto junior de Williams en la Fórmula 1, consiguió su primera victoria de la temporada de Fórmula 3 en una carrera sprint repleta de incidentes en Melbourne, poniéndose en cabeza tras el primer reinicio con coche de seguridad antes de tener soportar dos más.

El argentino tenía más de tres segundos de ventaja sobre el resto de pilotos cuando el coche de seguridad tuvo que salir por cuarta y última vez, y la primera carrera de F3 en Albert Park terminó bajo neutralización.

Sin embargo, Colapinto y sus compañeros en el equipo MP Motorsport -Mari Boya, que terminó noveno, y Jonny Edgar, que fue undécimo- han sido descalificados después de que los controles posteriores a la carrera mostraran que sus coches infringían dos artículos del reglamento técnico de la categoría.

Los comisarios dijeron que durante las revisiones técnicas en el parque cerrado tras la carrera sprint, la quilla de la carrocería de los tres coches tenía una geometría diferente a la del catálogo de recambios y no se ajustaba al manual de usuario de Dallara.

Esta es la explicación completa de los comisarios deportivos:

"Los comisarios examinaron la quilla retirada del coche 10 tras las verificaciones técnicas de parque cerrado y la compararon con la pieza de recambio homologada equivalente. Convocaron y escucharon al representante del equipo (documento 40) y al Delegado Técnico. El informe del Delegado Técnico (documento 38) también se refería a los coches 11 y 12, por lo que se convocó al equipo en relación con estos dos coches, además del coche 10".

"El representante del equipo aceptó que los asuntos relativos a los coches 10, 11 y 12 se trataran conjuntamente. El Delegado Técnico explicó la diferencia observada entre la quilla del coche 10 y la quilla homologada fabricada de acuerdo con el dibujo homologado y el número de catálogo de piezas de recambio F31903A001, concretamente que los bordes exteriores de la quilla habían sido modificados/reparados y, al hacerlo, ensanchados y cortados. El representante del equipo estuvo de acuerdo en que la geometría de la quilla desmontada del coche 10 no se ajustaba a la geometría de la pieza autorizada. No pudo explicar cómo surgió la diferencia. Indicó que la quilla suministrada originalmente había sido reparada por el equipo, pero sugirió que las reparaciones no habían alterado la geometría de la quilla suministrada por el fabricante".

"La quilla figura en el catálogo de piezas de recambio como pieza de tipo 2. El artículo 2.5 del Reglamento Técnico de la FIA Fórmula 3 establece que una pieza de Tipo 2 sólo puede ser modificada o reparada en la gama descrita en el catálogo de piezas de recambio correspondiente. La página 116 del catálogo establece que 'las reparaciones menores de componentes de la carrocería clasificados como "Tipo 2" pueden ser realizadas por el competidor siempre que el daño no afecte a un área mayor de 150mm en su dimensión máxima y no afecte a una fijación o área de fijación'. Además, 'Debe quedar claro que una reparación no debe modificar la geometría...'".

"Una comparación de la quilla retirada del coche 10 con la pieza de recambio homologada reveló que toda la longitud de los bordes a cada lado de la quilla que abarcaba más de 150mm había sido reparada o modificada y la geometría no era consistente, tanto en lo que se refiere a la anchura como al borde de la quilla y su forma. Los Comisarios fueron recordados por la jurisprudencia constante del Tribunal Internacional de Apelación de la FIA que si una no conformidad era conocida o desconocida por el Competidor y si dieron lugar a una mejora del rendimiento son cuestiones irrelevantes. Además, las sentencias del mismo tribunal recuerdan a los Comisarios que es responsabilidad del Competidor asegurarse de que su coche se ajusta a los reglamentos técnicos pertinentes. Si, como sugiere el equipo, la quilla no conforme era la suministrada por el fabricante, las diferencias entre la pieza homologada que aparece en el manual y la quilla desmontada del coche 10 son evidentes a simple vista y deberían haber sido reconocidas por el equipo. En estas circunstancias, los comisarios decidieron descalificar el coche 10".

"Se recuerda a los competidores que tienen derecho a apelar ciertas decisiones de los Comisarios Deportivos, de acuerdo con el Artículo 15 del Código Deportivo Internacional de la FIA y el Capítulo 4 del Reglamento Judicial y Disciplinario de la FIA, dentro de los plazos aplicables".

La descalificación de Colapinto otorgó la victoria a Zak O'Sullivan (Prema), mientras que Sebastián Montoya (Hitech) ascendió a la segunda posición y Paul Aron (Prema) consiguió su primer podio en la F3.