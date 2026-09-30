Mattia Colnaghi: balance de su año en la F3 y una esperada actividad con Red Bull F1

Acostumbrado a ganar tras sus dos campeonatos, en la F4 Española en 2024 y en la Eurocup-3 en 2025, Mattia Colnaghi debió resetearse para afrontar su primera temporada en la Fórmula 3.

El ítalo-argentino tuvo dificultades en la primera parte del campeonato, en parte por su lógica inexperiencia en la categoría, pero también por problemas del equipo MP Motorsport, lo que lo dejó con apenas un punto tras las cinco primeras fechas. Luego encontró el camino en la parte final del año para cerrar la temporada con 54 puntos, empatado con el 12º clasificado y a solo un puñado de unidades del top 10.

"Fue un proceso difícil, porque viniendo de dos años de éxito es muy difícil aceptar que no se puede hacer lo que hicimos en los dos años anteriores, así que eso fue seguramente muy duro", analiza Colnaghi a Motorsport.com al momento de analizar su año en la Fórmula 3.

"Pero creo que a veces es mejor tener un año así, donde aprendes mucho más que un año de ganar todo. En la Fórmula 4 y en la Eurocup yo creo que ganamos bien, pero este año me siento realmente que a fin de año soy un piloto diferente al que era cuando empecé la temporada".

Preguntado por lo mejor y lo peor de su temporada, Colnaghi lo tiene claro: "Lo peor fueron los primeros fines de semana. Sobre todo Barcelona y Silverstone, donde tuvimos muchos problemas como equipo. Y creo que el lado positivo fue el aprendizaje durante todo el año y demostrar que, cuando estamos bien, podemos luchar también adelante, como en Hungría y en Spa. Y también en Monza y Madrid demostramos que, cuando todo fue bien, estuvimos en el top 10".

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Andy Hone / LAT Images via Getty Images

Charlas con Mekies y un fin de semana de F1 con Red Bull

El primer año de Colnaghi en la Fórmula 3 estuvo marcado también en ser miembro del Red Bull Junior Team, lo que incluyó trabajar en el simulador en Milton Keynes, la sede del equipo Red Bull de Fórmula 1, bajo la supervisión de Guillaume Rocquelin, conocido en el ambiente como "Rocky", quien durante muchos años fue ingeniero de carrera de Sebastian Vettel.

Las actividades del piloto de 18 años se llevaron a cabo de manera separada de la escudería de Fórmula 1, pero cuenta que Laurent Mekies, jefe del equipo, lo ha estado siguiendo de cerca.

"Tuve charlas en el paddock con Mekies. Él sabe lo que pasa en el Junior Team, así que siempre que puede charla con nosotros en las carreras y también en Milton Keynes".

Con la temporada ya terminada, Colnaghi ahora espera aprovechar el tiempo para acompañar al equipo Red Bull de F1 desde la fábrica durante un fin de semana de Gran Premio, una experiencia que espera con muchas ganas.

"Aún no sé en qué carrera, pero voy a estar en la Operations Room para escuchar lo que pasa en un fin de semana de Fórmula 1 desde el lado de los ingenieros que están trabajando", cuenta Mattia, y agrega con ilusión: "Escuchar lo que dice Max en la radio será clave porque entendés lo que significa ser piloto de F1".

La mirada puesta en 2027

Mattia Colnaghi, MP Motorsport Photo by: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Colnaghi pasa estas semanas en su casa de Monza, entrenando en el gimnasio y en su propio simulador antes de dirigirse en octubre a Milton Keynes, mientras también se trabaja para definir lo que será su temporada 2027.

"Ya miramos al año que viene y vamos a ver qué vamos a hacer y qué podemos conseguir. Seguramente espero más de este año que fue, en todo, un año difícil", comenta.

El objetivo es tener un segundo año en la Fórmula 3 para plasmar todo lo aprendido durante 2026.

"Creo que, sobre todo en la primera parte de la temporada, puedo marcar una diferencia más grande frente a los rookies que van a venir el año que viene. Voy a usar el aprendizaje, por ejemplo, en Melbourne, que es un circuito nuevo para los de primer año.

"Eso es clave: saber bien el circuito y también saber cómo prepararse para un fin de semana, saber cómo funciona el neumático en la clasificación, cómo ponerlo en la temperatura correcta, en el modo correcto. Esas son todas partes del trabajo de ser piloto que aprendes después de un año así".

Antes de lo que pueda pasar en 2027, Colnaghi tiene otro objetivo fuera del vértigo de una pista de carreras: sacar la licencia de conducir en Italia.

"Ahora estoy estudiando para el examen teórico. Mi plan era hacerlo ya en septiembre, pero no pude estudiar mucho en las semanas de Monza y Madrid, así que voy a hacer el teórico en octubre. Después tengo que hacer unas horas de manejo con instructor, que son bastantes. Espero sacarla antes de viajar a Argentina para poder manejar allá".