FIA F3

Colnaghi y Rivera terminan en el top 3 en el primer día de pruebas de F3 en Jerez

El argentino fue segundo y el mexicano tercero con Campos Racing, a apenas dos y once milésimas del líder, respectivamente. Salim Hanna también completó las dos sesiones con la escudería española.

Redacción Motorsport.com

Publicado: 20 oct 2026, 16:58

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Mattia Colnaghi, Campos Racing

Foto de: Dom Gibbons - Formula 1 via Getty Images

Mattia Colnaghi y Ernesto Rivera comenzaron entre los protagonistas los ensayos de postemporada de la Fórmula 3 en Jerez de la Frontera. Los pilotos de Campos Racing terminaron segundo y tercero en la jornada del martes, detrás del británico Kean Nakamura-Berta, de Trident, en un cierre con diferencias mínimas.

Colnaghi marcó 1m31s171 y quedó a solamente dos milésimas del mejor registro, mientras que Rivera completó una vuelta de 1m31s180, a once milésimas de la punta. Ambos consiguieron sus mejores tiempos durante la sesión vespertina, cuando Nakamura-Berta estableció la referencia de 1m31s169.

Rivera había liderado la mañana

El mexicano ya había mostrado su velocidad en la primera sesión. Con neumáticos medios nuevos, Rivera consiguió un registro de 1m31s217 que le permitió encabezar la clasificación matinal, por delante de Enzo Deligny y de su compañero Colnaghi.

El argentino terminó tercero con 1m31s518, completando un comienzo sólido para Campos, vigente campeón de equipos. Deligny se ubicó entre ambos representantes latinoamericanos con el auto de Van Amersfoort Racing.

Hanna completó 72 vueltas

El colombiano Salim Hanna, tercer integrante de Campos, terminó 16.º por la mañana con 1m31s840 y 22.º por la tarde con 1m32s123. Completó 72 vueltas, frente a las 73 de Colnaghi y las 72 de Rivera.

La actividad continuará el miércoles desde las 09:00 de España, con la segunda y última jornada de ensayos en Jerez.

Sesión de la mañana

Pos. Piloto país Equipo Tiempo Vueltas 1 Ernesto Rivera MEX Campos Racing 1:31.217 30 2 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:31.405 24 3 Mattia Colnaghi ARG Campos Racing 1:31.518 29 4 Alessandro Giusti FRA Rodin Motorsport 1:31.591 22 5 Alexander Abkhazava KAZ DAMS Lucas Oil 1:31.604 22 6 Keanu Al Azhari UAE Hitech 1:31.630 20 7 Maciej Gladysz POL MP Motorsport 1:31.640 22 8 Miguel Costa BRA DAMS Lucas Oil 1:31.653 14 9 Kanato Le JPN Hitech 1:31.663 20 10 Matteo De Palo ITA MP Motorsport 1:31.717 23 11 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:31.719 20 12 Zhenrui Chi ITA MP Motorsport 1:31.745 25 13 Dion Gowda IND AIX Racing 1:31.812 23 14 Niccolò Maccagnani ITA Trident 1:31.825 27 15 Kean Nakamura-Berta GBR Trident 1:31.829 29 16 Salim Hanna COL Campos Racing 1:31.840 28 17 James Egozi USA AIX Racing 1:31.920 23 18 Reza Seewooruthun GBR Rodin Motorsport 1:31.981 21 19 Emanuele Olivieri ITA ART Grand Prix 1:32.067 23 20 Jin Nakamura JPN PREMA Racing 1:32.124 14 21 Alex Powell USA PREMA Racing 1:32.171 17 22 Sebastian Wheldon USA Trident 1:32.239 26 23 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:32.239 9 24 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:32.268 27 25 Gabriel Gomez BRA AIX Racing 1:32.288 23 26 Rashid Al Dhaheri UAE Van Amersfoort Racing 1:32.299 18 27 Woohyun Shin KOR Hitech 1:32.372 21 28 Enzo Yeh CHN ART Grand Prix 1:32.950 23 29 Francisco Macedo POR Van Amersfoort Racing 1:32.972 22 30 Martin Molnar HUN PREMA Racing 1:33.359 16

Sesión de la tarde

Pos. Piloto País Equipo Tiempo Vueltas 1 Kean Nakamura-Berta GBR Trident 1:31.169 32 2 Mattia Colnaghi ARG Campos Racing 1:31.171 44 3 Ernesto Rivera MEX Campos Racing 1:31.180 42 4 Niccolò Maccagnani ITA Trident 1:31.213 28 5 Alessandro Giusti FRA Rodin Motorsport 1:31.311 41 6 Taito Kato JPN ART Grand Prix 1:31.373 32 7 Matteo De Palo ITA MP Motorsport 1:31.447 39 8 Sebastian Wheldon USA Trident 1:31.487 37 9 Emanuele Olivieri ITA ART Grand Prix 1:31.503 34 10 Reza Seewooruthun GBR Rodin Motorsport 1:31.506 41 11 Pedro Clerot BRA Rodin Motorsport 1:31.581 42 12 Alex Powell USA PREMA Racing 1:31.588 28 13 Nandhavud Bhirombhakdi THA DAMS Lucas Oil 1:31.709 43 14 Enzo Deligny FRA Van Amersfoort Racing 1:31.722 35 15 Maciej Gladysz POL MP Motorsport 1:31.756 41 16 Jin Nakamura JPN PREMA Racing 1:31.902 27 17 Dion Gowda IND AIX Racing 1:31.904 38 18 Rashid Al Dhaheri UAE Van Amersfoort Racing 1:31.099* 41 19 Miguel Costa BRA DAMS Lucas Oil 1:31.925 43 20 Woohyun Shin KOR Hitech 1:31.940 39 21 Keanu Al Azhari UAE Hitech 1:31.954 39 22 Salim Hanna COL Campos Racing 1:32.123 44 23 Zhenrui Chi ITA MP Motorsport 1:32.125 41 24 Gabriel Gomez BRA AIX Racing 1:32.307 38 25 Francisco Macedo POR Van Amersfoort Racing 1:32.390 35 26 Kanato Le JPN Hitech 1:32.459 41 27 Martin Molnar HUN PREMA Racing 1:32.617 27 28 Enzo Yeh CHN ART Grand Prix 1:32.756 37 — Alexander Abkhazava KAZ DAMS Lucas Oil Sin tiempo — — James Egozi USA AIX Racing Sin tiempo —

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