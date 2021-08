Doble cambio de pilotos en el equipo Charouz en la FIA F3

Yeany, campeón de la Fórmula 4 estadounidense el año pasado, dará el paso a la Fórmula 3 con la escuadra checa, que ya cuenta con su compatriota Logan Sargeant, aspirante al título en 2020.

El joven de 16 años se proclamó campeón de la F4 estadounidense con siete victorias, una pole position y un total de 14 podios. Yeany también tiene experiencia en la Indy Pro 2000 y en la Fórmula Regional Américas.

"Estoy muy contento de unirme a Charouz para el resto de la temporada", dijo Yeany.

"Es un gran salto para mí, pero también es una gran oportunidad. Sé que la curva de aprendizaje en la Fórmula 3 y en los circuitos será alta, pero el equipo ha trabajado muy duro para asegurarse de que estoy preparado".

"Siempre ha sido mi objetivo venir a Europa y correr, y quiero dar las gracias a todos los que lo han hecho posible".

Chovanec se une al equipo tras haber experimentado el monoplaza de la categoría en la F3 asiática y la Euroformula Open esta temporada, conduciendo para BlackArts Racing y Double R respectivamente.

El joven de 17 años conducirá con licencia portuguesa, pero es de Venezuela y tiene orígenes checos.

"Ya me impresionó el equipo, ya que tuve la oportunidad de visitarlo como invitado en Austria y Hungría", dijo Chovanec.

"Vi cómo trabajan y también que el ambiente dentro del equipo era increíble, son muy profesionales pero al mismo tiempo muy relajados.

"Vamos a ver ahora qué podemos hacer en Spa, intentaremos hacerlo lo mejor posible, aprenderemos. Estoy muy agradecido a Antonin Charouz por esta increíble oportunidad de correr en la Fórmula 3 de la FIA".

La pareja sustituirá a Fittipaldi, que ocupa la 14ª posición en el campeonato tras haber conseguido un primer podio en Hungaroring la última vez, mientras que De Gerus ha registrado un 13º resultado en las 12 carreras disputadas hasta la fecha.

Reshad De Gerus, Charouz Racing System, y Enzo Fittipaldi, Charouz Racing System Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

El propietario del equipo Charouz, Antonin Charouz, añadió: "Estoy contento de unir a dos nuevos pilotos jóvenes y prometedores en nuestro equipo para la campaña 2021 de la FIA Fórmula 3. Hemos demostrado hasta ahora que nuestros coches tienen un gran potencial y estoy seguro de que tendremos una muy buena segunda parte del año".

"Por supuesto, Spa-Francorchamps no es el lugar ideal para debutar como piloto, ya que es uno de los circuitos más difíciles del mundo, pero nuestro papel como equipo es asegurarnos de que los pilotos puedan sentirse cómodos en cualquier situación".

"Estoy seguro de que Zdenek y Hunter se encontrarán muy bien acogidos en el equipo y podemos contar con la experiencia y las referencias de Logan para apoyar a nuestros técnicos y lograr el objetivo de un buen resultado global".

Por otra parte, la FIA ha anunciado que el piloto de Carlin Kaylen Frederick ha dado positivo por COVID-19 y no participará en el fin de semana de Spa. El equipo ha decidido no sustituirlo por otro piloto.

"Estoy absolutamente desconsolado", dijo Frederick. Aparte de ser doloroso, la lesión en Austria fue un gran golpe, ya que significaba que me perdería Hungría".

"Pensar en volver para Spa me ayudó mucho a superar la cirugía y la fisioterapia, porque con ello aceleré mi recuperación".

"Ahora que he dado positivo por COVID-19, es una experiencia muy dolorosa. No me siento demasiado mal, así que me quedaré en casa, pero será horrible ver a todos en Spa sin mí".

El Campeonato de la FIA F3 se dirige a Bélgica este fin de semana, con Dennis Hauger con una ventaja de 63 puntos sobre Jack Doohan en la clasificación de la serie.