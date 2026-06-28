Victoria de Stromsted en la F3 de Austria; Rivera es 18° y Colnaghi 20°

Noah Stromsted se quedó con la victoria en la carrera principal de la Fórmula 3 en el Red Bull Ring y se convirtió en el octavo ganador diferente de la temporada 2026. El piloto de TRIDENT aprovechó una competencia repleta de cambios en la punta para imponerse por delante de Ugo Ugochukwu y de su compañero de equipo, Freddie Slater.

La largada tuvo un rápido cambio de liderazgo. Hiyu Yamakoshi mantuvo la primera posición en la primera curva, pero Ugochukwu encontró una mejor tracción y concretó el sobrepaso en la curva 3 para tomar el mando. Detrás, Stromsted avanzó al tercer lugar tras superar a Tuukka Taponen, mientras que Slater también ganó una posición para completar un excelente comienzo para TRIDENT.

La carrera se neutralizó enseguida con el ingreso del auto de seguridad luego de los abandonos de Maciej Gladysz y Yevan David. En el reinicio, Ugochukwu logró una pequeña diferencia al frente, aunque Slater no tardó en convertirse en protagonista. El británico superó primero a Stromsted y luego a Yamakoshi para ubicarse segundo y lanzarse a la persecución del líder.

Poco después apareció un Virtual Safety Car por el despiste de Woohyun Shin. Cuando volvió la velocidad de carrera, Taponen recuperó momentáneamente el cuarto puesto frente a Stromsted, aunque el danés respondió en la vuelta siguiente para recuperar la posición.

La lucha por la victoria cambió de manos en la novena vuelta, cuando Slater sorprendió a Ugochukwu en la curva 3 y pasó a liderar. Sin embargo, la pelea entre ambos permitió que Yamakoshi y Stromsted se acercaran, dejando a los cuatro primeros separados por apenas un segundo y medio.

Yamakoshi logró desplazar a Ugochukwu del segundo lugar en el giro 11 y resistió durante varias vueltas los intentos de recuperación del piloto de Campos Racing. Finalmente, en la vuelta 19, Ugochukwu encontró el espacio necesario para recuperar la posición.

En la parte final de la competencia la pelea por el triunfo se volvió frenética. Slater defendía la punta mientras Ugochukwu insistía una y otra vez, y Stromsted aprovechó cada batalla para acercarse. A cinco vueltas del final, el estadounidense recuperó el liderazgo, pero Slater respondió inmediatamente en el giro siguiente para volver a la primera posición. En medio de ese intercambio, Stromsted escaló al segundo lugar.

A tres vueltas de la bandera a cuadros llegó el movimiento decisivo. Stromsted utilizó el rebufo para superar a su compañero de equipo camino a la curva 4 y tomó el liderazgo de la prueba, mientras detrás continuaba la intensa disputa entre Slater y Ugochukwu.

En la última vuelta ambos volvieron a enfrentarse rueda a rueda. Hubo un leve contacto entre los dos, pero Ugochukwu consiguió quedarse con el segundo puesto. Stromsted, ya con una diferencia suficiente, cruzó la meta sin sobresaltos para sellar su segunda victoria en la Fórmula 3.

Ugochukwu finalizó segundo y Slater completó el podio. Pedro Clerot remontó hasta la cuarta posición tras una intensa pelea en las vueltas finales, seguido por Jin Nakamura. Taito Kato fue sexto, por delante de Tuukka Taponen, Hiyu Yamakoshi, Nicola Lacorte y Kanato Le, quienes completaron los diez primeros.

Alessandro Giusti llegó 11°, pero fue sancionado por una infracción en el procedimiento de salida y fue reclasificado 22°.

El mexicano Ernesto Rivera, ganador de la carrera sprint el sábado, fue 18° este domingo, mientras que el argentino Mattia Colnaghi finalizó 20° tras avanzar hasta el 12°, pero luego perdió ritmo, además que recibió una penalización de cinco segundos por una infracción bajo el VSC.

Fórmula 3 - Spielberg, Austria - Carrera Feature Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h Boxes Puntos Retirada Bonus 1 N. Strømsted Trident 4 26 39'16.300 171.659 25 1 2 U. Ugochukwu Campos Racing 2 26 +1.373 39'17.673 1.373 171.559 18 3 F. Slater Trident 5 26 +2.043 39'18.343 0.670 171.510 15 4 P. Clerot Rodin Motorsport 17 26 +3.095 39'19.395 1.052 171.434 12 5 J. Nakamura Hitech Racing 25 26 +4.066 39'20.366 0.971 171.363 10 6 T. Kato ART Grand Prix 10 26 +4.349 39'20.649 0.283 171.343 8 7 T. Taponen MP Motorsport 8 26 +5.340 39'21.640 0.991 171.271 6 8 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 26 +5.809 39'22.109 0.469 171.237 4 2 9 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 26 +6.407 39'22.707 0.598 171.194 2 10 K. Le ART Grand Prix 12 26 +7.675 39'23.975 1.268 171.102 1 11 A. Giusti MP Motorsport 9 26 +8.010 39'24.310 0.335 171.078 12 J. Wharton Prema Powerteam 21 26 +8.461 39'24.761 0.451 171.045 13 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 26 +8.944 39'25.244 0.483 171.010 14 L. Sharp Prema Powerteam 20 26 +9.509 39'25.809 0.565 170.969 15 M. De Palo Trident 6 26 +9.879 39'26.179 0.370 170.942 16 T. Naël Campos Racing 1 26 +10.814 39'27.114 0.935 170.875 17 C. Ho Rodin Motorsport 19 26 +11.386 39'27.686 0.572 170.834 18 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 26 +12.176 39'28.476 0.790 170.777 19 E. Rivera Campos Racing 3 26 +12.582 39'28.882 0.406 170.747 20 S. Hanna AIX Racing 26 26 +13.012 39'29.312 0.430 170.716 21 M. Colnaghi MP Motorsport 7 26 +13.749 39'30.049 0.737 170.663 22 B. Badoer Rodin Motorsport 18 26 +14.819 39'31.119 1.070 170.586 23 J. Garfias Prema Powerteam 22 26 +18.300 39'34.600 3.481 170.336 24 F. McLaughlin Hitech Racing 24 26 +20.828 39'37.128 2.528 170.155 25 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 26 +21.737 39'38.037 0.909 170.090 26 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 26 +24.100 39'40.400 2.363 169.921 dnf M. Shin Hitech Racing 23 3 +23 Vueltas 6'12.410 23 Vueltas 124.295 Colisión dnf F. Barrichello AIX Racing 28 3 +23 Vueltas 6'12.985 0.575 124.103 Colisión dnf M. Gładysz ART Grand Prix 11 0 Colisión dnf Y. David AIX Racing 27 0 Colisión