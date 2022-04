F3 Imola: Stanek gana la carrera del domingo, Colapinto sin puntos

La primera carrera de este domingo en Imola, la de la Fórmula 3, fue una carrera muy interrumpida con hasta tres coches de seguridad, donde el liderato cambió de manos varias veces antes de que el piloto de Trident pasara al Prema de Oliver Bearman en la recta principal minutos antes de la bandera a cuadros.

El piloto checo de 18 años logró su primera victoria en Fórmula 3 saliendo desde la segunda plaza. En el inicio, Stanek mantuvo su posición, y se aupó brevemente al liderato antes de que el autor de la pole Zane Maloney se hiciera con el primer puesto con su Trident.

Caio Collet led early on wets before bailing for slicks

