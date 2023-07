F3 Spa: Collet gana, Colapinto 6° en carrera que no repartió puntos

Una carrera con incidentes en una pista húmeda, que se acortó en tres vueltas debido a la continua preocupación por la seguridad de los neumáticos, vio el coche de seguridad durante la mayor parte de sus 12 vueltas y terminó condiciones de bandera amarilla.

Como no se completaron dos vueltas consecutivas, la carrera no contará para los puntos, lo que preserva la ventaja de 43 puntos del líder del campeonato, Gabriel Bortoleto, a pesar de no haber terminado por primera vez este año.

Su rival más cercano, Zak O'Sullivan, terminó cuarto y parecía dispuesto a reducir la ventaja del brasileño a 36 puntos a falta de tres carreras.

Collet, que salía cuarto para Van Amersfoort Racing, se puso tercero en la curva 1 antes de colocarse segundo antes de la recta de Kemmel. Luego tomó la delantera a Taylor Barnard (Jenzer) en Blanchimont antes de que saliera el primer coche de seguridad.

Tras dos reanudaciones, Collet se hizo con su primera victoria en F3 desde Zandvoort el año pasado, mientras que Barnard se aseguraba la segunda plaza para su primer podio en F3 por delante del piloto de Prema Paul Aron.

Con la pista todavía húmeda por las fuertes lluvias del sábado y con más lluvia a punto de caer, el poleman Hugh Barter (Campos) lideró la salida.

Barnard le arrebató la segunda posición a Aron en la curva 1 antes de que el estonio y Collet lucharan por la tercera plaza, con Collet en cabeza.

Luke Browning, Hitech Pulse Eight Fotografía de: Formula Motorsport Ltd

Barnard se puso entonces en cabeza en la recta Kemmel, con Collet segundo por delante de Barter antes de que el brasileño se pusiera en cabeza en Blanchimont.

El primer coche de seguridad se desplegó después de que Sebastián Montoya (Hitech) fuera embestido por el piloto del VAR Rafael Villagómez, el primero se detuvo en la pista después de la curva 8.

La carrera se reanudó en la cuarta vuelta, con O'Sullivan (Prema) adelantando a su compañero de equipo Dino Beganovic por la quinta posición.

Pero la acción se suspendió de nuevo poco después cuando Gabriele Mini (Hitech) y el piloto de Campos Pepe Martí se encontraron en la lucha por el 10º puesto en Pouhon, el miembro de la Alpine Academy tocó al español y le hizo hacer un trompo, con lo que la carrera de Mini terminó.

Martí intentó reincorporarse pero chocó contra el lateral de Ido Cohen, piloto de Rodin Carlin, poniendo fin a la carrera de ambos pilotos en un incidente que será investigado por los comisarios.

El coche de seguridad terminó en la octava vuelta y O'Sullivan le arrebató la cuarta posición a Jonny Edgar (MP Motorsport) al bloquearse en la curva 1. Su compañero de equipo Franco Colapinto intentó repetir la maniobra pero se quedó atrás.

Más atrás, el piloto de Trident Bortoleto superó a Beganovic por la novena plaza, pero sufrió un contacto con el debutante de Prema. Bortoleto aminoró la marcha antes de detenerse en la pista después de que Radillon sufriera un pinchazo, lo que provocó otro coche de seguridad.

Collet se hizo con la victoria por delante de Barnard y Aron.

El aspirante al título O'Sullivan terminó cuarto, Edgar quinto y Colapinto sexto. El poleman Barter fue séptimo por delante de Nikola Tsolov (ART Grand Prix), con Beganovic y el piloto de Hitech Luke Browning completando los 10 primeros.

F3 Spa: Resultado de la carrera 1 (12 vueltas):