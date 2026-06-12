FIA F3 2026: Horarios y cómo ver el fin de semana en Barcelona

La FIA Fórmula 3 disputará este fin de semana su tercera ronda del calendario en una pista donde se realizan constantes pruebas y donde habrá novedades latinoamericanas con la llegada de un tercer piloto mexicano.

Luego del incidente del piloto estadounidense Brad Benavides en Mónaco, el equipo AIX Racing lo ha reemplazado con Ricardo Escotto, quien llega de competir en la Indy Lights, la antesala de la IndyCar.

Con apenas dos rondas disputadas el mejor piloto latino es el mexicano Ernesto Rivera. El protegido de Red Bull se ausento de Australia por una lesión, pero en Mónaco logró un quinto puesto que ya lo colocó en el puesto 12 del campeonato.

El argentino Mattia Colnaghi es 17 con un punto, misma cantidad que el mexicano José Garfias.

Horarios de la Fórmula 3 en Barcelona para Latinoamérica

Clasificación de Fórmula 3 - Viernes 12 de junio de 2026

México: 07:00h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 07:00h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 08:00h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 09:00h

Argentina: 10:00h

Uruguay / Paraguay: 10:00h

Carrera Sprint de Fórmula 3 (21 vueltas) - Sábado 13 de junio de 2026

México: 02:05h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 02:05h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 03:05h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 04:05h

Argentina: 05:05h

Uruguay / Paraguay: 05:05h

Carrera Principal de Fórmula 3 (25 vueltas) - Domingo 14 de junio de 2026

México: 00:40h

Costa Rica / Belice / El Salvador: 00:40h

Panamá / Colombia / Perú / Ecuador: 01:40h

Venezuela / Chile / Bolivia / Puerto Rico / R. Dominicana: 02:40h

Argentina: 03:40h

Uruguay / Paraguay: 03:40h

¿Cómo ver la F3 2026 desde Barcelona?

En Latinoamérica hay tres opciones de ver la Fórmula 1 dependiendo el territorio.

México: A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión.

A través de F1 TV para cualquier usuario. Para los suscriptores de los sistemas de cable Izzi o Sky cuentan con la transmisión. Argentina: Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*.

Por la señal de streaming de Disney+ Premium así como la señal de FOX Sports Argentina*. Resto de Latinoamérica: A través del servicio de streaming de Disney+ Premium, el paquete que incluye todos los deportes y los canales de ESPN.

En todos los territorios existe la opción de contratar F1 TV en sus diferentes versiones.