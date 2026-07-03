FIA F3 Silverstone: Rivera se clasifica 4° para la feature y Colnaghi en 14°

La sesión de clasificación de la FIA Fórmula 3 dejó a Freddie Slater (Trident) con la pole position para la ronda de Silverstone luego de que marcó un mejor tiempo de 1:45.620, pero en la armada latinoamericana el mejor ha sido el mexicano Ernesto Rivera, quien sigue recuperando el terreno perdido tras perderse la primera ronda y aseguró partir cuarto el domingo.

Rivera detuvo el cronómetro en 1:45.906, un registro que lo colocó en la cuarta posición definitiva, a escasas 286 milésimas del tiempo de la pole position. El joven piloto de la escudería española Campos se mantuvo durante toda la tanda peleando en el margen de las décimas de punta, consolidándose como el mejor volante latinoamericano de la parrilla y el segundo mejor clasificado de su equipo.

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El mexicano y protegido de Red Bull llegó a colocarse primero en la mitad de la sesión y, en su última vuelta saltó a las dos primeras filas. Ahora aspira a seguir remontando en el campeonato para volver a colocarse dentro de los 10 primeros tras situarse 11 luego de una complicada carrera feature en Austria tras su primer triunfo en la sprint.

El argentino Mattia Colnaghi estuvo por unos segundos en posibilidad de quedarse con la pole position inversa del sábado al colocarse 12, pero conforme llegó el cierre de los rivales se posicionó 14 para ambas competencias.

Por su parte, el mexicano José Garfias, Prema, se ubicó en el puesto 19 con una mejor marca de 1:46.490 (+0.870s) mientras que Ricardo Escotto, integrante de AIX Racing, se colocó 30 a más de dos segundos del poleman.

Fórmula 3 - Silverstone - Clasificación Todas las estadísticas Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h 1 F. Slater Trident 5 11 1'45.620 200.791 2 T. Naël Campos Racing 1 11 +0.260 1'45.880 0.260 200.298 3 L. Sharp Prema Powerteam 20 11 +0.261 1'45.881 0.001 200.296 4 E. Rivera Campos Racing 3 11 +0.286 1'45.906 0.025 200.249 5 M. De Palo Trident 6 11 +0.311 1'45.931 0.025 200.202 6 F. McLaughlin Hitech Racing 24 11 +0.313 1'45.933 0.002 200.198 7 N. Strømsted Trident 4 11 +0.337 1'45.957 0.024 200.152 8 M. Gładysz ART Grand Prix 11 11 +0.376 1'45.996 0.039 200.079 9 J. Wharton Prema Powerteam 21 11 +0.395 1'46.015 0.019 200.043 10 A. Giusti MP Motorsport 9 11 +0.469 1'46.089 0.074 199.903 11 Y. David AIX Racing 27 11 +0.595 1'46.215 0.126 199.666 12 U. Ugochukwu Campos Racing 2 11 +0.598 1'46.218 0.003 199.661 13 K. Le ART Grand Prix 12 11 +0.664 1'46.284 0.066 199.537 14 M. Colnaghi MP Motorsport 7 11 +0.681 1'46.301 0.017 199.505 15 J. Nakamura Hitech Racing 25 11 +0.688 1'46.308 0.007 199.492 16 T. Kato ART Grand Prix 10 11 +0.761 1'46.381 0.073 199.355 17 B. del Pino Van Amersfoort Racing 16 11 +0.781 1'46.401 0.020 199.317 18 H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing 14 12 +0.867 1'46.487 0.086 199.156 19 J. Garfias Prema Powerteam 22 11 +0.870 1'46.490 0.003 199.151 20 T. Taponen MP Motorsport 8 12 +0.897 1'46.517 0.027 199.100 21 P. Clerot Rodin Motorsport 17 11 +1.024 1'46.644 0.127 198.863 22 B. Badoer Rodin Motorsport 18 11 +1.040 1'46.660 0.016 198.833 23 G. Xie DAMS Lucas Oil 31 12 +1.076 1'46.696 0.036 198.766 24 E. Deligny Van Amersfoort Racing 15 11 +1.114 1'46.734 0.038 198.695 25 N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12 +1.187 1'46.807 0.073 198.560 26 C. Ho Rodin Motorsport 19 11 +1.273 1'46.893 0.086 198.400 27 N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil 30 12 +1.323 1'46.943 0.050 198.307 28 M. Shin Hitech Racing 23 12 +1.350 1'46.970 0.027 198.257 29 F. Barrichello AIX Racing 28 11 +1.590 1'47.210 0.240 197.813 30 R. Escotto AIX Racing 26 11 +2.656 1'48.276 1.066 195.866