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FIA F3 Silverstone

FIA F3 Silverstone: Rivera se clasifica 4° para la feature y Colnaghi en 14°

El mexicano Ernesto Rivera fue el mejor posicionado de la armada latinoamericana en la sesión de clasificación en Silverstone.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
SI202606280274

Ernesto Rivera

Foto de: Red Bull Media House

La sesión de clasificación de la FIA Fórmula 3 dejó a Freddie Slater (Trident) con la pole position para la ronda de Silverstone luego de que marcó un mejor tiempo de 1:45.620, pero en la armada latinoamericana el mejor ha sido el mexicano Ernesto Rivera, quien sigue recuperando el terreno perdido tras perderse la primera ronda y aseguró partir cuarto el domingo.

Rivera detuvo el cronómetro en 1:45.906, un registro que lo colocó en la cuarta posición definitiva, a escasas 286 milésimas del tiempo de la pole position. El joven piloto de la escudería española Campos se mantuvo durante toda la tanda peleando en el margen de las décimas de punta, consolidándose como el mejor volante latinoamericano de la parrilla y el segundo mejor clasificado de su equipo.

Más de la F1 :

El mexicano y protegido de Red Bull llegó a colocarse primero en la mitad de la sesión y, en su última vuelta saltó a las dos primeras filas. Ahora aspira a seguir remontando en el campeonato para volver a colocarse dentro de los 10 primeros tras situarse 11 luego de una complicada carrera feature en Austria tras su primer triunfo en la sprint.

El argentino Mattia Colnaghi estuvo por unos segundos en posibilidad de quedarse con la pole position inversa del sábado al colocarse 12, pero conforme llegó el cierre de los rivales se posicionó 14 para ambas competencias.

Por su parte, el mexicano José Garfias, Prema, se ubicó en el puesto 19 con una mejor marca de  1:46.490 (+0.870s) mientras que Ricardo Escotto, integrante de AIX Racing, se colocó 30 a más de dos segundos del poleman.

Fórmula 3 - Silverstone - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Vueltas Tiempo Intervalo Km/h
1
F. Slater Trident
 5 11

1'45.620

   200.791
2
T. Naël Campos Racing
 1 11

+0.260

1'45.880

 0.260 200.298
3
L. Sharp Prema Powerteam
 20 11

+0.261

1'45.881

 0.001 200.296
4
E. Rivera Campos Racing
 3 11

+0.286

1'45.906

 0.025 200.249
5
M. De Palo Trident
 6 11

+0.311

1'45.931

 0.025 200.202
6
F. McLaughlin Hitech Racing
 24 11

+0.313

1'45.933

 0.002 200.198
7
N. Strømsted Trident
 4 11

+0.337

1'45.957

 0.024 200.152
8
M. Gładysz ART Grand Prix
 11 11

+0.376

1'45.996

 0.039 200.079
9
J. Wharton Prema Powerteam
 21 11

+0.395

1'46.015

 0.019 200.043
10
A. Giusti MP Motorsport
 9 11

+0.469

1'46.089

 0.074 199.903
11
Y. David AIX Racing
 27 11

+0.595

1'46.215

 0.126 199.666
12
U. Ugochukwu Campos Racing
 2 11

+0.598

1'46.218

 0.003 199.661
13
K. Le ART Grand Prix
 12 11

+0.664

1'46.284

 0.066 199.537
14
M. Colnaghi MP Motorsport
 7 11

+0.681

1'46.301

 0.017 199.505
15
J. Nakamura Hitech Racing
 25 11

+0.688

1'46.308

 0.007 199.492
16
T. Kato ART Grand Prix
 10 11

+0.761

1'46.381

 0.073 199.355
17
B. del Pino Van Amersfoort Racing
 16 11

+0.781

1'46.401

 0.020 199.317
18
H. Yamakoshi Van Amersfoort Racing
 14 12

+0.867

1'46.487

 0.086 199.156
19
J. Garfias Prema Powerteam
 22 11

+0.870

1'46.490

 0.003 199.151
20
T. Taponen MP Motorsport
 8 12

+0.897

1'46.517

 0.027 199.100
21
P. Clerot Rodin Motorsport
 17 11

+1.024

1'46.644

 0.127 198.863
22
B. Badoer Rodin Motorsport
 18 11

+1.040

1'46.660

 0.016 198.833
23
G. Xie DAMS Lucas Oil
 31 12

+1.076

1'46.696

 0.036 198.766
24
E. Deligny Van Amersfoort Racing
 15 11

+1.114

1'46.734

 0.038 198.695
25 Italy N. Lacorte DAMS Lucas Oil 29 12

+1.187

1'46.807

 0.073 198.560
26
C. Ho Rodin Motorsport
 19 11

+1.273

1'46.893

 0.086 198.400
27
N. Bhirombhakdi DAMS Lucas Oil
 30 12

+1.323

1'46.943

 0.050 198.307
28
M. Shin Hitech Racing
 23 12

+1.350

1'46.970

 0.027 198.257
29
F. Barrichello AIX Racing
 28 11

+1.590

1'47.210

 0.240 197.813
30
R. Escotto AIX Racing
 26 11

+2.656

1'48.276

 1.066 195.866
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