La F3 anuncia un test en el Madring en agosto y suma una carrera para terminar 2026

El nuevo circuito de Madrid recibirá un ensayo oficial de dos días los próximos 24 y 25 de agosto, apenas dos semanas antes del debut del Gran Premio de España de Fórmula 1, previsto para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre.

La prueba servirá para validar el funcionamiento del nuevo trazado en condiciones reales de competición, incluyendo aspectos deportivos, operativos y de seguridad, antes del estreno de Madring en el calendario de la máxima categoría.

Además, la última cita del campeonato de la Fórmula 3 contará con un formato especial para recuperar el número de eventos originalmente previstos para la temporada tras la cancelación de la ronda en Bahréin en abril pasado.

El fin de semana comenzará el viernes con una única sesión de entrenamientos libres de 45 minutos, seguida de dos clasificaciones consecutivas de 20 minutos cada una. La primera de ellas definirá tanto la parrilla invertida de la carrera sprint del sábado como la grilla de la primera Feature Race, mientras que la segunda -agregada ahora - establecerá el orden de salida de la segunda Feature Race, que se disputará el domingo y es la gran novedad para poner fin a la temporada. Cada pole position otorgará dos puntos y ambas carreras principales repartirán la puntuación habitual del campeonato.

"Estoy muy contento de anunciar esta sesión de pruebas de la F3 en Madring. Serán dos días muy valiosos para que los equipos y pilotos evalúen este nuevo desafío antes de la decisiva ronda final de la temporada, que se celebrará en este nuevo escenario", dijo Bruno Michel, CEO de la FIA Fórmula 3.

"Esta temporada tendrá un desenlace bastante singular con un final ampliado, que ofrecerá a equipos y pilotos una oportunidad adicional de sumar puntos tras la pérdida del fin de semana de carreras en Bahréin a principios de este año", agregó.

Por su parte, Luis García Abad, director del Gran Premio de España de Fórmula 1 2026, destacó la importancia del test para la preparación del nuevo circuito.

"Desde el primer momento tuvimos claro que queríamos llegar al Gran Premio con un circuito plenamente validado y probado. En un proyecto completamente nuevo como Madring era esencial comprobar, en condiciones reales de competición, que todos los elementos relacionados con la seguridad, la operación y el desarrollo deportivo del evento funcionaran exactamente como habíamos previsto", explicó.

"Desde nuestras primeras conversaciones con Bruno Michel encontramos una total disposición por parte de la Fórmula 3 para hacer posibles estos días de pruebas. Su colaboración ha sido extraordinaria y nos permite cumplir un doble objetivo: realizar todas las verificaciones necesarias antes del debut del Gran Premio y, al mismo tiempo, añadir un importante atractivo deportivo incorporando una carrera adicional del campeonato cuyo desenlace se decidirá en Madrid".